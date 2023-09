Una batería de preguntas en las Cortes en defensa del proyecto de la intermodal del TRAM, además de sobre el futuro de la Estación Intermodal de Alicante, tras las dudas generadas por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que el pasado viernes, en su balance de los 100 días de gobierno tras las elecciones del 28M, reabrió el debate sobre la ubicación de la estación de autobuses y también sobre la conveniencia de una ampliación de la red del tranvía muy reclamada por el ejecutivo local durante el gobierno del Botànic en la Generalitat Valenciana.

Entre las cuestiones planteadas, los socialistas preguntan por la "ubicación pactada" entre las administraciones para la estación de autobuses de Alicante, que estaba prevista ubicar junto a Renfe, en el entorno de la OI/2, donde también se construirá el Parque Central. También proponen cuestiones sobre la intermodal del TRAM, una iniciativa que está en fase de licitación, con un precio base de 132 millones de euros y un plazo de ejecución de casi cuatro años y medio: ¿En qué estado está el proyecto de construcción de la conexión entre las estaciones de Luceros y Renfe, licitado el 14 de abril de 2023? ¿Tiene intenciones la conselleria de modificar este proyecto? En caso afirmativo, ¿qué cambios va a introducir? Y, además, ¿qué cambios afectarán a la ampliación y mejora de la red del TRAM en el área metropolitana de Alicante? Según el Portal de Contratación del Estado, el último avance registrado fue a finales de julio, con la apertura del sobre de las ofertas presentadas por la decena de licitadoras, que van entre los 81,5 millones y los 90,17 millones de euros.

La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en las Cortes, María José Salvador, ha recordado este lunes que se trata "de un proyecto licitado por más de 132 millones de euros" y ha señalado que "no solo fomenta la conexión entre Renfe-ADIF y el TRAM de Alicante, sino que también es fundamental para mejorar y ampliar la red del área metropolitana de la ciudad. Los socialistas instan a la consellera Salomé Pradas a explicar qué planes tiene para el proyecto: "Es un proyecto apunto de ser adjudicado que ha requerido muchos años de tramitación, no podemos ir hacia atrás".

Este debate se reabrió el pasado viernes, tras una intervención de Barcala en el Salón Azul. "Estamos repensando la estación intermodal con la Generalitat Valenciana", desveló el alcalde durante su balance de los primeros 100 días del gobierno salido de las urnas del 28M. "Aprobamos el plan estructural de la OI/2 y ahora tenemos que ver el pormenorizado. La cuestión es hasta qué punto es interesante que la estación de autobuses también esté en esa zona, pudiéndose canalizar entonces un exceso de líneas. Si reordenamos la avenida Aguilera, no se puede cargar todo el tráfico de autobuses por el mismo sitio. Desde Generalitat nos han planteado lo mismo", según explicó Barcala, quien rechaza la opción de construir un apeadero, que era el proyecto que defendía el anterior concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos): "El apeadero no tiene sentido". También puso en cuestión la futura estación intermodal del TRAM, cuya obra está en fase de licitación. "Desde Generalitat se había planteado una macroestación, pero teniendo una estación en Luceros, a 150 metros, puede no ser necesario, tanto por complejidad como por coste".

Sin desvelar más detalles, Barcala sí admitió que hay alternativas en estudio para la intermodal: "No se puede cerrar la puerta a ninguna alternativa, incluso fuera de la OI/2. Todas tienen sus pros y sus contras. Es una cuestión de pegarle una buena pensada. Hay que pensar en la ciudad de dentro de veinte años". Eso sí, el alcalde dijo que garantizaría "la intermodalidad", aunque, según precisó, "compatibilizándola con la movilidad de la ciudad ordinaria". Por ahora, tal y como reconoció, no hay plazo concreto para encontrar una solución, para la que ha señalado que se escucharán a "especialistas".

Esta puerta abierta a nuevas ubicaciones para la intermodal se saltó cuatro meses después de que el Pleno de Alicante, en la recta final del pasado mandato, aprobase el Plan Especial de la OI/2, del que depende la construcción del Parque Central y la Estación Intermodal, una promesa de hace tres décadas que llevaba ocho años de bloqueo. El punto, que necesitaba 15 votos a favor al tratarse de un asunto de planeamiento urbanístico, salió adelante por unanimidad, con el apoyo del bipa