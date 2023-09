"Declaro inaugurada la nueva temporada de inversiones". Con estas palabras, Carlos Mazón ha anunciado en el acto conmemorativo de los 20 años del TRAM de Alicante su intención de vertebrar la provincia con una mayor infraestructura en materia de movilidad. Este compromiso enunciado se sujetaba por dos pilares: el de la sostenibilidad y el de la vanguardia. Así, ha reconocido que, "tras años de espera, es el momento de acelerar" las obras pendientes. El jefe del Consell ha enumerado de esta forma planes abiertos para mejorar la conexión de diferentes puntos de Alicante, pero sin fijar fechas previstas para su puesta a punto.

Así, ha mencionado una serie de proyectos que el gobierno autonómico se ha marcado en la hoja de ruta como la conectividad de Sant Joan y Mutxamel, una nueva línea que una los barrios del sur en San Gabriel o la promesa electoral de un TRAM en Elche. Además, también ha remarcado la intención de llevar a cabo la conectividad de Luceros con la estación de tren de Adif. "En este caso tenemos que tirarle un poco de las orejas al Gobierno de España, porque necesitamos unos permisos y unas autorizaciones de Adif que no se han producido", ha explicado Mazón, refiriéndose a la necesidad de que se le conceda unas autorizaciones relacionadas con los terrenos colindantes de la infraestructura pensada. "A mí me gustaría que el Gobierno de Sánchez no pusiera, como de costumbre, a la provincia de Alicante a la cola". El proyecto en cuestión ya fue adjudicado por el Botànic y actualmente está bloqueado a falta de los permisos necesarios "para poder avanzar". "Yo pido que Adif nos facilite las autorizaciones con celeridad, de forma rápida, para ver si por lo menos en alguna cosa dejan de olvidarse de nosotros", ha declarado el presidente de la Generalitat.

En defensa de sus peticiones, Carlos Mazón ha señalado que llega el tiempo de volver a realizar “importantes inversiones”, que son “necesarias” y de “justicia”, y ha señalado que la provincia siempre ha respondido a ellas con un retorno económico en términos de crecimiento y de bienestar, "como han demostrado conexiones como la alta velocidad o el aeropuerto".

Compromiso electoral

Una de las promesas electorales que Carlos Mazón y su equipo anunciaron, junto con el actual alcalde de Elche, Pablo Ruz, era que la ciudad de Elche iba a contar con TRAM, algo muy aclamado por los ciudadanos ilicitanos. "La consellera ya está trabajando con el alcalde de la ciudad para hacer realidad esto, aunque empezados de cero porque nunca nadie se había acordado de esta infraestructura, ha advertido Carlos Mazón. "Durante ocho años, tanto el Gobierno de España como el de la Generalitat se negaba a ni siquiera estudiar un proyecto de tranvía para los ilicitanos", ha mencionado mientras reconoce que todavía están con los trabajos preparatorios y en conversaciones coordinados con los equipos técnicos.

Además, otro de los compromisos que esgrimió electoralmente fueron los relacionados con ampliar el tranvía por el norte y por el sur de Alicante, aunque no ha sido capaz de asegurar una fecha en que los proyectos podrían estar listos: "Hay proyecto, hay intención y hay ganas; pero técnicamente no puedo adelantarme por plazos técnicos". Así, se ha dejado la intención de expandir y vertebrar el servicio de TRAM hacia el sur de Elche y el norte de la comarca de l'Alacantí, pero en ningún momento se ha mostrado intención de confirmar plazos estimados de tiempo.

Aniversario

En el acto de celebración de los 20 años del TRAM de Alicante han participado la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas; el gerente de FGV, Alfonso Novo, y el alcalde de El Campello, Juan José Berdeguer Alcobendas. También ha habido representación de otros alcaldes de las áreas que abarca la red del tranvía. Así, El Campello ha contado con la primera visita oficial de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana.

Con un viaje desde la estación de la localidad hasta los talleres del TRAM, el acto ha contado con un recorrido por el tiempo y la modernización del transporte desde que en 2003 se instalase lel primer tramo de 12 kilómetros, que separaba la parada de Puerta del Mar de Alicante y El Campello, lo que situó a Alicante como la quinta área metropolitana de España. Aprovechando la celebración de los 20 años de TRAM en la provincia, se ha homenajeado al exdelegado de FGV en Alicante Damián Uclés como uno de los impulsores del TRAM alicantino a la vez que se ha reconocido la gestión del entonces conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón.

El PSPV responde

El PSPV-PSOE reivindica el papel de la anterior gestión del gobierno del Botànic frente a las propuestas de movilidad anunciadas por el nuevo Consell de Carlos Mazón. Su portavoz adjunta en Las Cortes, María José Salvador, ha criticado que todo lo anunciado en el acto del 20 aniversario del TRAM de Alicante por el actual presidente de la Generalitat Valenciana «no es más que la continuidad de proyectos que ya dejó preparados y en diferentes fases de actuación el gobierno de Ximo Puig y en los que se han invertido más de 350 millones de euros».

De esta forma, los socialistas comentan que fue durante el anterior mandato cuando se realizaron las operaciones para llevar a cabo proyectos como las obras para unir Luceros con la nueva estación Intermodal de Alicante y que ha anunciado Carlos Mazón en su evento: «El proyecto que planteamos, y que conseguimos licitar, supone la punta de lanza para la creación de las líneas hasta Sant Joan y Mutxamel», ha comentado María José Salvador. Otra de las cuestiones que ha puesto de relieve en tema de movilidad ha sido el relativo a la recuperación y modernización de la L9 entre Dénia y Benidorm, que asegura que «hubo que cerrar por motivos de seguridad tras años de abandono por parte del Partido Popular». Esto se efectuó con una inversión de 150 millones.

Así, la portavoz adjunta socialista en Las Cortes alega que «ningún otro gobierno autonómico como el de Ximo Puig ha hecho tanto por avanzar en la vertebración de la provincia de Alicante». Ha finalizado su crítica a todas las propuestas presentadas por Mazón subrayando que el presidente de la Generalitat Valenciana «ha vuelto a poner en evidencia su total falta de proyecto, dos meses después sigue sin anunciar ni una sola iniciativa propia y vive de la herencia de Ximo Puig».