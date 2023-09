Al estilo de "What If...?", la serie que explora lo que sucedería si los principales momentos de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel ocurrieran de manera diferente, hemos preguntado a la inteligencia artificial qué cree que habría pasado en Alicante si el que fuera alcalde socialista Gabriel Echávarri no hubiera dimitido en abril de 2018.

¿Habría llegado a ser alcalde Luis Barcala? Eso no lo saben ni las cartas del tarot, pero este es el análisis de la situación que realiza ChatGPT, no si antes advertir que su predicción es "especulativa, ya que depende de múltiples factores y variables". Los posibles escenarios Sin embargo, sí se ve capaz de plantear algunos posibles escenarios basándose en la situación política y social del momento: Mayor polarización política: Su continuidad en el cargo podría haber polarizado aún más el ambiente político en Alicante. Los partidos de la oposición y diversos sectores de la sociedad podrían haber intensificado sus críticas y demandas de dimisión, generando tensiones políticas. Problemas judiciales: Si hubiera decidido no dimitir a pesar de sus problemas legales, Echávarri podría haber enfrentado un proceso judicial mientras estaba en el cargo, lo que podría haber llevado a una crisis política y una posible moción de censura. Desgaste del PSOE: La continuidad de Echávarri en el cargo podría haber generado un desgaste en la imagen del PSOE a nivel local y posiblemente a nivel nacional. El partido podría haber enfrentado críticas por no tomar medidas adecuadas ante las acusaciones contra su alcalde. Impacto en las elecciones: Si Echávarri hubiera decidido no dimitir y hubiera continuado en el cargo hasta las siguientes elecciones municipales, es posible que los votantes hubieran castigado al PSOE en las urnas por no abordar adecuadamente las acusaciones contra su alcalde. Gestión municipal: En el aspecto administrativo y de gestión, la presencia de Echávarri podría haber influido en la toma de decisiones y en la dirección de las políticas municipales. Sin embargo, el grado y la naturaleza de este impacto es difícil de determinar. "Estos son solo escenarios hipotéticos, y es importante recordar que la realidad política y social es compleja y está sujeta a numerosos factores. Es imposible determinar con certeza qué habría ocurrido", concluye el ingenio robótico.