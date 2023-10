Vía decreto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha impulsado una profunda remodelación de la estructura directiva del Ayuntamiento de Alicante, con la creación de diez puestos de director general, a los que se suman dos cargos de coordinador general, que en total supondrá un incremento del gasto de personal de unos 1,5 millones de euros anuales, ya que su aplicación entre octubre y diciembre significará 373.912 euros. Y es que en esa nueva estructura también figuran cuatro puestos de titulares (Asesoría Jurídica, ya cubierto, junto a Órgano de gobierno, Gestión Económico-Tributaria y Contabilidad, vacantes), además del interventor general y secretario general del Pleno, también con funcionario en plaza.

Este nuevo organigrama es una "decisión de carácter discrecional, de naturaleza política, que se encuadra además dentro del ámbito de la potestad de autoorganización municipal". Eso sí, las retribuciones necesarias para esta nueva estructura se debatirán y se votarán este martes en una reunión de la Comisión de Presidencia, convocada por urgencia y en sesión extraordinaria, previa a un pleno aún sin fecha. La moción debe contar con el aval de la Corporación municipal, donde el PP no tiene mayoría frente a la oposición, donde se incluyen los tres grupos de izquierda (PSOE, Compromís y EU), además de Vox.

El decreto firmado por el alcalde de Alicante supone el "desarrollo" del reglamento orgánico, aprobado inicialmente en septiembre de 2012. Así, la propuesta incluye dos coordinadores generales, con unas retribuciones de 82.000 euros: uno de estrategia municipal y otro de transformación y gestión municipal. También recoge la creación de hasta una decena de direcciones generales, un puesto directivo con un solo precedente en el Ayuntamiento de Alicante, para el área de Seguridad durante el mandato de Sonia Castedo. Posteriormente, el socialista Gabriel Echávarri intentó recuperar la figura, para Fiestas y Comercio, pero no salió adelante por la falta de apoyos, al no avalarlo ni sus propios socios de gobierno.

Ahora, Barcala quiere crear diez direcciones generales, que tendrán un sueldo de 75.000 euros. Se plantean para servicios centrales; innovación y sociedad digital; servicios públicos; plan general de ordenación urbana; proyectos y obras; medio ambiente; empleo, fomento empresarial y nueva economía; cultura y deporte; turismo, playas, comercio, mercados y fiestas, y bienestar social, educación, sanidad y familia.

Además, en la nueva estructura también figuran los cargos de titular de órgano, para asesoría jurídica (ya cubierto), gobierno, gestión económico-tributaria y contabilidad. Estos puestos tendrán un sueldo de 75.000 euros. Sin olvidar los puestos de secretario general de Pleno e interventor general municipal, que no se incluyen en la tabla de retribuciones porque "a pesar de tener consideración de órganos directivos aparecen en la plantilla presupuestaria considerados como puestos de personal funcionario conforme a su propia normativa".

De aprobarse esta propuesta de retribuciones para los puestos creados por decreto por el alcalde de Alicante, todos los nuevos cargos directivos cobrarían más que los concejales con áreas delegadas, que actualmente perciben 67.637 euros, frente a los 72.752 euros del alcalde, tal y como se aprobó en el pleno de organización.

Barcala, durante su balance de los cien días, avanzó aunque sin concreción que iba a impulsar una "reorganización" del Ayuntamiento para apostar por una estructura "moderna y de futuro", priorizando la "eficiencia, la eficacia y la transparencia", aunque entonces no entró en detalles sobre la idea de impulsar la figura del director general. Este diario ya avanzó la creación de la diez direcciones generales hace una semana, debido a que en el Ayuntamiento ya se hablan incluso de nombres, entre ellos asesores con formación en Derecho urbanístico o directivos próximos al gobierno de Barcala a sueldo del sector turístico.

Justificación de Barcala

Según el decreto de organización, en octubre de 2012 se aprobó el Reglamento Orgánico por el que se establecen los niveles esenciales de la administración del Ayuntamiento de Alicante (RONE) sin que, hasta la fecha, el mismo haya sido aplicado y desarrollado. "No solo el tiempo ha pasado y, con él, Alicante ha cambiado. Nuestra sociedad, nuestras necesidades, el tamaño de la ciudad, que el último año escaló al décimo puesto de las ciudades españolas, el propio marco normativo aplicable, y nuestro contexto sociopolítico han variado sustancialmente. Hoy somos valencianos, españoles y europeos", explica el documento firmado por Barcala el pasado 28 de septiembre.

Según el alcalde, "otras grandes ciudades españolas realizaron hace tiempo el cambio estructural necesario de su organización funcional y organizativa; en todos los casos con notable éxito, permitiéndoles adaptarse con mayor rapidez y celeridad a los cambios sociales y económicos, lo que ha supuesto, finalmente, una clara ventaja competitiva". Tal y como recoge el decreto, "la realidad actual impone modelos organizativos mucho más eficientes, capaces de aprovechar al máximo los recursos humanos y materiales disponibles".

Así, el alcalde de Alicante busca, según el decreto, "modernizar las estructuras organizativas del Ayuntamiento de Alicante adaptándolas a lo que en 2023 se espera de una capital que es la décima ciudad de España", además de "profesionalizar al máximo los órganos directivos del Ayuntamiento, atendiendo a la creciente necesidad de especialización que exige la transformación física y social de nuestra ciudad" y para "transformar la organización municipal creando el nivel de órganos directivos y adaptándola a las posibilidades que la Ley de Grandes Ciudades y demás normativa concordante permite e incentiva, creando un organigrama propio de la segunda década del siglo XXI, y que mire hacia el futuro". Además, dice que se persigue "mejorar la eficiencia y la eficacia en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas, optimizando la organización municipal primando la transparencia, la objetividad, la coordinación y la transversalidad".

Los nuevos cargos, al detalle

Según el decreto, los dos nuevos coordinadores generales dependerán "directamente de los miembros de la Junta de Gobierno, es decir, si estos son normalmente los titulares de las áreas de gobierno, de estos a su vez podrán depender los coordinadores". "Si bien, en un mismo área de gobierno podrá existir uno o más coordinadores, pues la Ley no establece límites a esto. La ley atribuye a estos órganos directivos dos competencias: referente a la coordinación de las distintas Direcciones generales u órganos similares que integran el área o concejalía y referente a la responsabilidad respecto de la gestión de los servicios comunes y otras funciones análogas del área de gobierno".

Por su parte, de los directores generales se habla poco en la ley, "casi se limita a contemplar su existencia, y a señalar que son órganos directivos". "Dice poco más, y es quizás lo más acertado, de manera que a cada Ayuntamiento corresponde definir estos órganos y dotarlos de funciones concretas, en cuanto manifestación de su potestad de autoorganización".

En todo caso, añade el decreto, "parece que la dirección general es el órgano que sirve como elemento principal para establecer la estructura de cada área, digamos que las áreas de gobierno van a estructurarse básicamente en direcciones generales, responsables de un conjunto de competencias funcionalmente homogéneas".

Y son por esta razón, según se concreta, "los principales órganos de colaboración en el desarrollo y ejecución de las políticas municipales de su competencia, de manera que sin perjuicio de la superior autoridad del Concejal competente o incluso de los coordinadores, las direcciones generales aparecen como los órganos de ejecución directa de las políticas públicas –y para esto podrán delegárseles las correspondientes competencias tanto por el Alcalde como por la Junta de Gobierno-".

¿Qué perfil deben tener?

Según la documentación oficial, el nombramiento de los titulares de estos órganos directivos está regulado en el apartado 3 del artículo 130 (Ley 53/2003), en el que se hace una apuesta por garantizar la profesionalización en la provisión de estos órganos al exigirse que sus titulares sean seleccionados entre funcionarios de carrera de cualquier Administración pública –del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las entidades locales o funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional-, a los que se exija para su ingreso titulación universitaria superior.

Sin embargo, hay letra pequeña. "Se permite con carácter excepcional que dichos órganos sean provistos con personal del sector privado, aunque para esto dicho precepto establece una serie de requisitos, como son que el Pleno ha de habilitar esta posibilidad digamos de provisión externa al determinar los niveles esenciales de la organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123.1.c)” y en atención a las características específicas del puesto directivo; hecho que así sucede según lo estipulado en el artículo 24 del RONE de Alicante", así como que el "nombramiento habrá de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada".

La suplencia de los titulares de las coordinaciones generales, direcciones generales u órganos asimilados en el ejercicio de competencias delegadas "se ejercerá por el titular de la Concejalía u órgano directivo del que sean dependientes", según se concreta.

El decreto firmado por Barcala establece dos grandes bloques operativos. Por un lado, el de la Estrategia Municipal. "Resulta indispensable hacer una reflexión continua del modelo de ciudad y del futuro de nuestra ciudad. Es la labor de pensar, de recibir y analizar la percepción de qué necesita Alicante, y qué exigen los alicantinos, de evaluar continuamente el trabajo que se está realizando y transmitirlo al ciudadano".

Y por otro lado el de Transformación y Gestión Municipal. "Las ideas han de convertirse en acciones. Es la labor continua de hacer, de convertir las voluntades en hechos y realizarlas, de materializar las soluciones a los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos".

Reacciones políticas

Mientras el gobierno del PP se guarda las explicaciones para la comisión que se prevé celebrar este martes, según han explicado desde Alcaldía, la oposición ha valorado la decisión del alcalde.

Desde Vox, el grupo más próximo al PP y en el que se suele apoyar Barcala para apoyar las iniciativas plenarias, muestran sus dudas. "Vamos a estudiar en profundidad el asunto. Es un tema pendiente desde hace muchos años en Alicante y que en muchos ayuntamientos, incluidos muchos más pequeños que el nuestro, funcionan bien. Vamos a analizar -prosiguen desde el grupo ultra- la documentación que se nos ha remitido a última hora para la comisión de mañana para observar los costes de cada cargo, analizar casos concretos de otros municipios para comparar y preguntaremos en la comisión a qué vamos a renunciar para que esto no signifique disparar el gasto político ya que sí es así, no podríamos valorarlo de ninguna manera", ha afirmado la portavoz de Vox, Carmen Robledillo.

Por su parte, desde las fuerzas progresistas, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha cargado con dureza contra Barcala por la creación de doce puestos directivos. "Es el manual para salvar la incompetencia del equipo de gobierno. Recoge todas las carencias y además evidencia que el alcalde no confía en sus concejales. Es un fraude electoral. Sustituye a los concejales por directores generales. ¿Y para qué pagamos a los concejales? Para pasearse", ha señalado Barceló, quien ha lamentado la "falta de estrategia y de modelo de ciudad del alcalde". "Ha engañado a los alicantinos con la lista electoral. Es hacer un gobierno que sustituye al actual, haciendo un abuso de esta fórmula. no confía en su lista", ha apuntado.

En esa línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha calificado como "atropello" la convocatoria de la comisión de este martes, por la vía de urgencia. "No apoyaremos la urgencia, injustificada ya que es una medida a consensuar con todos los grupos políticos. No avalaremos un cambio estructural, profundo, de la administración pública local como supone esta medida. Queremos conocer el detalle, ¿esto qué supondría en el caso de que las personas que dirigen las áreas no sean funcionarias o funcionarios? ¿Se pretende controlar la administración, no modernizarla, cercenar la capacidad de la función pública sobre la gestión política, abrir una puerta a la privatización y encontrarnos con posibles conflictos de intereses? Hemos solicitado una reunión urgente al alcalde", ha subrayado Mas.

Por último, el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé, también ha calificado como "atropello a la democracia local convocar con menos de 24 horas una comisión, con el calado de lo que se está planteando". Sobre el fondo, ha mostrado serias dudas en el fondo de la medida. "No hemos podido valorar todavía las consecuencias de la reforma que se plantea, pero el hecho de hacer la convocatoria así, da cuenta del oscurantismo y despotismo con el que está actuando el alcalde. Los sindicatos acaban de recordar que no hay dinero para asumir los compromisos adquiridos y las necesidades históricas de la plantilla pero sí para una reorganización arbitraria del funcionamiento del funcionariado. Esta modificación de tanto calado -agrega Copé- debería de contar con un consenso necesario y con un diálogo suficiente entre todas las partes interesadas. Equipo de gobierno oposición y representantes sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento".

También han mostrado su rechazo desde el SEP, el sindicato mayoritario del Ayuntamiento."Queremos manifestar que una vez mas el rumor se ha convertido en noticia, que va más allá de lo previsto. De diez cargos al final son doce. Lo que parece que era un millón, ahora va a ser millón y medio de euros. Es sorprendente que mientras los funcionarios llevamos años con limitaciones presupuestarias, y con muchos acuerdos pendientes como la Carrera Profesional, una promesa electoral de Barcala de 2019, ahora impulsen esta medida. Son muchas las reivindicaciones que duermen el sueño de los justos. Pero llega este mandato y lo primero que hacen es subirse el sueldo y después impulsan estos nuevos cargos directivos. Estamos muy tristes e indignados", ha finalizado el líder de SEP, Mariano Postigo