A paso lento. Tan lento que no terminan. O que cuesta horrores acabarlas. Así están en estos momentos varias de las obras que está ejecutando el Ayuntamiento de Alicante, entre el desespero y el hartazgo de vecinos y comerciantes. Unos retrasos que han forzado al equipo de gobierno del PP a realizar no una, ni dos, sino hasta tres modificaciones de contrato.

Vayamos con un ejemplo: la calle Marqués de Molins, la de la Escuela de Idiomas. Enero era la fecha prevista de inicio de las obras de reurbanización de un vial de 670 metros que tienen el objetivo de impulsar el comercio de la zona al facilitar la fluidez peatonal reduciendo la intensidad del tráfico de vehículos.

Adjudicada a la mercantil Abala Infraestructuras por un importe de 969.580,39 euros, el periodo de ejecución era de cinco meses. Empezó con tres semanas de retraso, ya entrado febrero, y llegó junio y no se había realizado ni la mitad de los trabajos, consistentes en la remodelación de la vía, con las aceras el doble de anchas, más arbolado, mejor iluminación y menos plazas de aparcamiento, como publicó INFORMACIÓN el pasado 5 de marzo.

El Ayuntamiento tuvo que ampliar los plazos en julio y volver a hacerlo en septiembre porque las obras no acababan. Estos últimos días, por fin, casi diez meses después de empezar y rozando los cinco meses de retraso, los vehículos han vuelto a circular por todo Marqués de Molins y solo quedan los remates.

Caos de tráfico

«Parecen las obras de El Escorial, ha sido un caos, de tráfico, sin poder sacar el coche del garaje, un despropósito», afirma Luis Señor, vecino de Marqués de Molins.

No solo los vecinos, durante todo este tiempo, los comercios han sufrido una merma de ingresos y estudiantes de la Escuela de Idioma han tenido que soportar el ruido de los trabajos mientras estaban en clase y hacían los exámenes, como publicó INFORMACIÓN el pasado 21 de mayo.

Otra de las obras que se ha eternizado es la de la calle Sevilla. Adjudicada a la empresa CHM Obras e Infraestructuras por 695.480,02 euros, arrancó en enero con un plazo de ejecución de cinco meses y no ha sido hasta hace un par de semanas que han acabado los trabajos, consistentes en aumentar el ancho de las aceras, crear un ciclocarril y renovar el alumbrado. Todo ello tras una modificación del contrato para ampliar el plazo.

Pasamos ahora a ejemplos de dos obras que ya debían estar finalizadas: las plazas Músico Tordera Iñesta y San Antonio, en el eje entre Benito Pérez Galdós y la plaza de Toros. Ambas arrancaron en enero y tenían un plazo de ejecución de cuatro meses, hasta mayo, pero estamos a octubre y todavía no han concluido.

Adjudicada a la mercantil Imesapi, S.A. por un importe de 640.305,83 euros, la actuación en la plaza Músico Óscar Tordera consiste en una amplia zona de juegos infantiles junto a la que se instala un quiosco/cafetería (similar al que existe actualmente en la plaza de Séneca) y una pérgola bajo la que colocar sillas y mesas.

Además, se ha ganado espacio para el peatón a costa de menos de aparcamiento en la misma calle y se ha seguido con la rehabilitación del refugio antiaéreo de la Guerra Civil existente bajo la plaza.

Sin nadie de faena

Va por su tercera ampliación de contrato, tras la de los meses de junio y julio, y en las dos últimas semanas hay días en los que no se ve a operarios trabajar en el interior de la plaza, como constatan vecinos. «Me asomo al balcón todos los días para ver los progresos, pero no veo ninguno, todo está igual, aunque no parece que quede mucho», afirma Lola López.

No es esta la única crítica antes de su apertura, ya que hay vecinos que se quejan, como ya publicó este diario, por cómo la plaza se ha convertido en una zona verde con césped sintético que dificultará el paso de sillas de ruedas y carritos, como ya publicó este diario el 7 de septiembre.

Por lo que respecta a la plaza San Antonio, fue adjudicada a la empresa Tizor Hormigones y Asfaltos, S.L. por un montante de 522.133,53 euros y el proyecto incluye un aumento del ancho de las aceras, nuevos espacios peatonales y mejor alumbrado público para cumplir con los estándares de calidad y eficiencia energética.

El fin de las obras estaba proyectado para mayo, pero va también por su tercera modificación, ya que han pasado cinco meses y sigue sin estar finalizada.

A estas dos plazas se unen los retrasos en la avenida de Jijona, que acumula también ampliaciones del plazo inicial para la empresa Bertolín.

Preguntado este viernes el Ayuntamiento por las fechas de finalización y por los problemas que han derivado en los retrasos, este diario sigue a la espera de recibir respuesta. Tampoco hay contestación a si el Ministerio para la Transición Ecológica, que financia las obras a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), ha ampliado los plazos.

Las únicas obras incluidas en los fondos del Ministerio para la Transición Ecológica que han acabado en plazo han sido las de Campos Vasallo y Sargento Vaíllo, que empezaron también en enero y finalizaron en mayo.