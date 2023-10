Entre críticas, sobre todo de la izquierda, por los retrasos que marca la ley y por la escasa ejecución de los gastos. Así ha aprobado el Ayuntamiento de Alicante el control de las cuentas de 2022, que debían estar validadas antes del 1 de octubre, según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No es la única fecha incumplida. La misma ley también subraya que la cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas. Sin embargo, en Alicante se convocó el pasado 21 de agosto. Ahí, la izquierda se abstuvo y Vox votó en contra. Este lunes, en cambio, la izquierda ha votado en contra y Vox se ha abstenido, una posición clave para que el PP haya podido aprobar el documento. En resumen, doce apoyos, once votos en contra y tres abstenciones. Al pleno han faltado los concejales populares Nayma Beldjilali y Ana Poquet, además de Mario Ortolá (Vox).

El concejal de Hacienda, Toni Gallego (PP), ha admitido el retraso en la rendición de cuentas, aunque ha prometido mejoras. También ha asegurado que irá a mejor la ejecución presupuestaria en este 2023. "El proceso administrativo es el que ha obligado a hacer este pleno extraordinario porque al utilizar una aplicación nueva no pudieron estar listas hasta el 27 de septiembre, así que no llegaron al pleno ordinario", ha señalado Gallego, quien se ha comprometido a "paliar la falta del personal que refleja intervención". "Se está trabajando en ello. Además, se está revirtiendo además la tendencia de ejecución. Ya tenemos este año una previsión más alta que en 2022. ¿Que se ejecuta poco? Luego también dicen que hay muchas obras en la ciudad. Eso es incongruente. Vamos a tener más previsión en estos cuatro años".

El control de cuentas ha salido adelante gracias a la abstención clave de Vox. Su portavoz, Carmen Robledillo, ha explicado que su formación se ha abstenido por "responsabilidad" pese a "traer las cuentas mal y con prisas, ya que la comisión fue agosto". "No queremos hacer más sangre, basta con la que hace la izquierda. No sabemos cómo puede funcionar algo mal año tras año, y a eso se suma a pérdida de subvenciones y el retraso de obras", ha añadido Robledillo, quien ha protagonizado un enganchón dialéctico con Compromís: "Ni usted ni mil como usted nos van a decir lo que tenemos que hacer en este Ayuntamiento. No hemos venido a hacernos ricos ni a hacer amigos. Hemos venido a hacer política".

Previamente, el portavoz de la formación valencianista, Rafa Mas, había criticado a los ultras por salvar al PP: "Señores de Vox, ¿a ustedes les parece que el 40% de los impuestos que pagan los alicantinos estén en los bancos? ¿De verdad van a salvar de nuevo a este gobierno? Ustedes han venido par forrarse y para ser la muletilla del PP". Respecto al control de cuentas, Mas ha criticado al gobierno por "no saber gestionar". "Es el peor balance en seis años. Cómo explican a los ciudadanos que deben pagar impuestos para que luego el Ayuntamiento solo ejecute el 60% de los gastos previstos. Tienen colapsado lo público, y eso que tienen buena parte de los servicios privatizados. ¿Qué están haciendo aquí? Ni saben gestionar, ni planificar, ni gobernar ni controlan a las contratas. El interventor les ha suspendido la gestión".

Por su parte, la concejala socialista Silvia Castell ha calificado la rendición de cuentas como "técnicamente deficientes". "Y así lo lleva diciendo hace años Intervención. Y encima lo hacen fuera de plazo, porque bien saben que debían presentarse antes del 1 de octubre. Faltan memorias de obligado cumplimiento. Según el interventor, ustedes utilizan básicamente una regla de tres, y eso no es serio con un presupuesto de 330 millones de euros. Hace falta un programa de contabilidad analítica, pero son incapaces de dar a intervención el personal técnico necesario. Y esto lo pagan los alicantinos", ha subrayado Castell, quien ha lamentado que el gobierno "prescinda de los elementos necesarios para la toma de decisiones". "Van perdidos y van dando tumbos. No tienen datos reales para la toma de decisiones. Por eso el Ayuntamiento va sin rumbo. También la sindicatura ha detectado 35 deficiencias significativas en el nivel de control. El último inventario está hecho en pesetas".

Para cerrar, el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé, ha arrancado su intervención pidiendo "respeto" para los portavoces de la oposición, en una crítica dirigida al alcalde, Luis Barcala, por convocar la junta previa al pleno con apenas dos horas de antelación. Además, ha incidido también en el retraso en la aprobación de la rendición de cuentas. "Para no variar, llegamos tarde porque la fecha máxima era el 1 de octubre y además ya se había incumplido el plazo de la comisión, que el 1 de junio", ha apuntado Copé, para a continuación advertir de la falta de control en las cuentas: "En 2022, la entonces concejala de Hacienda, Lidia López dijo que se estaba avanzando en el proceso de contabilidad analítica, pero este septiembre de 2023 nos enteramos que se ha renunciado a una prórroga de aplicación por falta de personal. Así que los datos que se presentan con deficientes, como apunta el interventor".