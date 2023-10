Vuelve la venta de teselas de la Explanada de España. Lo hace a través de la misma página web que ya las vendía hace dos años y que su autor dio de baja ante la amenaza del Ayuntamiento de ir a los tribunales. Ahora, el gobierno local insiste: si no cesa de inmediato una actividad que califica como "ilícita", presentará denuncia. El autor asegura que las teselas son las mismas, que no ha obtenido más y que no lo hace como negocio.

"Las teselas son las mismas, no he recogido más. No es ilegal, porque se irían a la escombrera. No lo veo como un negocio, yo quería hacer un análisis de mercado para otro tipo de productos", explica Álex Tango, el promotor del sitio web. El joven, que se dedica al márketing, asegura que le da "pena como alicantino que a una cosa tan emblemática como la Explanada no se le saque partido" y que ha montado la web "para llamar la atención", ya que considera que el Ayuntamiento podría "vender las teselas como souvenirs". El gobierno local es firme: comprobará en primera instancia si se sigue llevando a cabo una venta que considera "ilegal" y, de ser así, contactará con el titular de la página web para que "cese de inmediato en esa actividad ilícita". La página web sigue activa y se pueden llegar a comprar por 95,50 euros la unidad o por 249 euros un lote con tres teselas, una de cada color. Un precio mayor que el de hace dos años, cuando se vendían a 60,44 euros la unidad y a 143,99 euros el lote de tres. En caso de continuar con la venta de teselas, el Ayuntamiento asegura que presentará una denuncia ante la Policía Nacional, sin descartar la posibilidad de presentar directamente la denuncia por reincidencia por parte del infractor. Tango sostiene que en los últimos dos años ha vendido a cinco clientes, "los suficientes como para pagar la inversión en tiempo y material". Subraya además que mantuvo reuniones hace dos años con el gobierno local, aunque prefiere no comentar lo que se dijo entonces. Lo que sí realizó fue retirar la venta, después de que el gobierno de Barcala amenazara también entonces con denunciar. Autenticidad Tal y como figura en la página web creada para la venta de las teselas de la Explanada, el cliente que adquiera las piezas de mármol también recibirá un certificado de autenticidad, que dice: "La Explanada de España se trata del principal paseo marítimo de la ciudad de Alicante. Discurre paralelo al puerto deportivo. Comienza en la Puerta del Mary finaliza en el conocido parque de Canalejas. Se trata de uno de los lugares más transitados de la ciudad, también es el más popular. El presente documento certifica que la tesela adjunta pertenece a la Explanada de España en la ciudad de Alicante, y que formaba parte del mosaico tricolor en forma de olas que simboliza". El documento incluye, además, un número de serie y el modelo de la pieza, en función de su color, junto a la fecha y un firma, que no identifica a su autor. Según la información que el promotor de la iniciativa recoge en la página web, las piezas de mármol tricolor fueron "recogidas cuidadosamente de las obras de remodelación que han tenido lugar en 2021 para ser sustituidas por otras nuevas". Durante aquel año, el emblemático paseo sufrió una remodelación que arrancó en octubre de 2020 y se prolongó por retrasos hasta finales del verano de 2021.