El PSOE ha exigido al equipo de gobierno del PP que adopte las medidas necesarias para hacer efectiva la clausura del local de ocio Puntapiedra, un establecimiento que tiene decretada orden de cierre de actividad desde hace cuatro meses al no disponer más que de una declaración responsable tras su apertura, según señalan los socialistas.

Los socialistas se reunieron este sábado con vecinos de las comunidades de propietarios del edificio La Marina y de Arquitecto Jover 6 tras recibir múltiples quejas por la contaminación acústica y lumínica originada en dicho local de ocio.

"No entendemos cómo es posible que en estos meses, en los que Barcala ya había decretado el cese de la actividad, se pudiera ver precisamente al alcalde asistiendo a distintos eventos sociales, una irresponsabilidad con el resto de asistentes y también con los vecinos de la zona", sostienen desde el grupo socialista. La formación reclama una solución definitiva al "abandono" del barrio y el immediato cumplimiento de la sentencia que obliga al regidor a redactar el Plan Especial de Sangueta.

Por su parte, Carlos Beviá y José Luis Crespo, presidente y portavoz de los edificios Arquitecto Jover 6 y La Marina, respectivamente, aseguran que "los vecinos estamos cansados de llamar a la policía y que el Ayuntamiento tan sólo tome nota y no haga nada más. Si no tienen licencia, que no abran. Y cuando la tengan, que cumplan las ordenanzas porque eso es lo único que pedimos, que los locales también convivan con nuestro descanso".

Además, el portavoz de los edificios La Marina y Arquitecto Jover 6 ha asegurado que tienen "otros muchos problemas que hacen muy difícil vivir aquí y que justicican que cumplan con la sentencia y nos presenten un Plan Especial de la Sangueta, como son las dificultades que tenemos para acceder al barrio".

"Buena parte del tráfico de la cantera es inútil y se debe a que aquí no hay ningún semáforo que permita el giro. Eso, por no hablar que hay conductores que circulan por aquí pasa a 100km/h cuando existe una limitación de 50km/h y no se dispone ninguna medida en la calzada que obligue a disminuir la velocidad. Además, la basura se acumula en suelo público aquí al lado sin que nadie haga nada. Estamos olvidados", ha enfatizado.

Además de las múltiples denuncias formuladas estos meses a la policía por sus problemas de convivencia con Puntapiedra y con otros locales nocturnos, los vecinos de estos edificios han registrado este fin de semana un escrito al Ayuntamiento comunicando su exigencia de que se cumpla al fin la sentencia y se redacte el Plan Especial de Sangueta, según confirman fuentes socialistas. Así, habrían adjuntado una relación de problemas que se registran en el barrio para vivir con normalidad y de posibles soluciones, como por ejemplo la instalación de paneles acústicos en determinadas zonas.