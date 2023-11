Misión imposible: encontrar aparcamiento en el Mercado de Babel

Encontrar aparcamiento en Babel es una misión difícil, cuando no imposible. Pese a que la mayoría de urbanizaciones tienen aparcamiento dentro de las fincas, no hay calle cuyos aparcamientos no estén llenos. Tampoco en recintos como el ubicado junto al campo de fútbol o el del Mercado de Babel. El de este último es un caso curioso, con un aparcamiento a rebosar con decenas de coches y apenas una veintena de personas comprando en los puestos, como volvía a suceder este martes por la mañana.

Los usuarios del mercado municipal no entienden este lleno al ser muchos más los coches que los clientes y no entienden que no se instale una barrera proyectada hace años. En 2021, estaba prevista y en fase de licitación el estudio de un proyecto para mejorar tanto este mercado como el de Benalúa, y contaba con un presupuesto de 60.000 euros. Entre las intervenciones previstas se encontraban remodelar las instalaciones del aparcamiento para los usuarios, así como los accesos. Unas barreras que siguen sin ponerse y sin solucionar el problema en un barrio en el que el aparcamiento es de por sí escaso. Un proyecto que surgió tras la exigencia de los comerciantes al Ayuntamiento que, en el caso de los mercados, señalaron que había necesidades en los cuatro edificios de abastos, siendo la de Babel "urgente la adecuación del aparcamiento". "No se entiende que el aparcamiento esté tan lleno a todas horas. Uno viene a comprar y a veces hay que aparcar en las calles cercanas, cuando aquí hay un aparcamiento que se supone que está pensado para un usuario", señala José Antonio, cliente de uno de los puestos. Más instalaciones afectadas en Babel Un problema que se concentra en el mercado, pero que se extiende a otras instalaciones del barrio. Junto al campo de fútbol de Florida-Babel, el problema es el mismo: decenas de aparcamientos ocupados a todas horas, incluso por la mañana cuando las instalaciones deportivas no están siendo utilizadas. Mismo caso que sucede en las piscinas, en especial los jueves cuando coincide con el mercadillo. "Es una vergüenza que las personas que van al mercadillo de Babel ocupen los aparcamientos de la piscina municipal cuando en la puerta figura bien claro que el aparcamiento está reservado a los usuarios de la piscina", critica María José, usuaria de la piscina. Los afectados consideran que es importante que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto porque consideran que es "fácil de hacer", ya que se podrían utilizar sistemas como la instalación de la prometida barrera del mercado o un control en el caso de las piscinas, apuntan. En la misma línea, el pasado año, el gobierno local del entonces bipartito de PP y Ciudadanos también impulsó un proyecto para habilitar un aparcamiento de 108 plazas en un solar del barrio, situado entre las calles Nadadora Carmen Soto, Francisco Muñoz Llorens y Banda Los Claveles. Una iniciativa que contaba con el rechazo de la asociación vecinal Parque del Mar, pero con el respaldo fogueril de Baver-Els Antigons, y que finalmente no se realizó. La iniciativa preveía un coste de 550.743 euros y ocupar 2.722 metros cuadrados.