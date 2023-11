Eva Suárez, pediatra de profesión, fue presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría y miembro del Foro Médico. El conseller Marciano Gómez la eligió como la primera directora general de Atención Primaria, un cargo de nueva creación en la Conselleria de Sanidad para gestionar las soluciones al colapso en el primer nivel asistencial en la Comunidad Valenciana. Tiene muchas ideas en cartera pero una principal preocupación, la falta de médicos que limita muchos recursos asistenciales.

¿Cómo afronta la responsabilidad de ser la primera directora general de Atención Primaria en un momento en que la especialidad tiene tantos problemas?

Es una satisfacción que el conseller haya contado conmigo para este cargo. Lo asumo con mucha responsabilidad, por la presión de ser la primera y por el reto que tenemos por delante, que es mejorar mucho la Atención Primaria.

¿Qué es lo que más le preocupa de su cometido?

La falta que tenemos de médicos, que son una de las piezas fundamentales. Todos los profesionales de Atención Primaria son necesarios pero cuando falla alguno de ellos el resto del equipo no funciona. Es un problema muy importante para nosotros la falta de profesionales, sobre todo en las plazas de difícil cobertura, y no poder dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población.

"Todos los profesionales de Atención Primaria son necesarios pero cuando falla algún médico el resto del equipo no funciona"

¿Qué medidas se van a tomar para descolapsar el sistema y evitar que los médicos tengan agendas de hasta 60 pacientes o más?

Colapso en sí de momento no hay porque cualquier paciente que necesita ser atendido durante el día se acerca al centro de salud o a los puntos de atención continuada y se le atiende. Con respecto a las agendas de 60 pacientes, puede haber días puntuales que algún profesional porque sale de guardia o vuelve de vacaciones tenga ese número de pacientes pero estamos intentando que no ocurra. Lo primero que nos hemos propuesto es desburocratizar las consultas de Atención Primaria e intentar eliminar todo aquello que no aporta valor a la atención médica del paciente y liberar tiempo en las agendas de los facultativos para que no tengamos esas demoras de tantos días para coger cita con el médico. También queremos reorganizar las agendas de los facultativos con criterios uniformes para todos ellos.

¿En qué sentido?

Que todos tengan una agenda modelo para seguir y que pueda englobar todos los pacientes que se puedan atender en un tiempo determinado, y así disminuir también las listas de espera. Hemos puesto en marcha la gestión compartida de la demanda para que el ciudadano sea atendido por el profesional más indicado que le pueda resolver ese problema. No todos los que acuden sin cita tienen que pasar sí o sí con el médico. A lo mejor simplemente necesitan un informe o la cura de una herida y para esto no es preciso que lo vea el médico. Esto ayudaría también a aligerar la presión que tienen los médicos.

"No todos los pacientes que acuden sin cita tienen que pasar sí o sí con el médico. A lo mejor simplemente necesitan un informe o la cura de una herida y para esto no es preciso que lo vea el médico. Esto ayudaría también a aligerar la presión que tienen"

¿En qué consistirá la agenda modelo?

Tenemos un problema para coger cita en los centros de salud porque están saturadas y se da a largo plazo. Vamos a intentar hacer una agenda un poco más inteligente para que sea más fácil coger cita y si luego si el paciente, por lo que sea, se le ha resuelto su problema o ha ido a Urgencias, que pueda anular la cita. Hay días en que se pierden muchos huecos. Entendemos que está justificado, porque tardamos mucho a veces en dar cita pero si luego no la anulan se pierde y es un hueco que no puede utilizar otra persona. Eso también es muy importante, la gestión de citas que no se van a utilizar. Por eso vamos a intentar hacer unas agendas más flexibles y dirigidas al motivo de consulta.

Otra de las propuestas que se pusieron sobre la mesa era aumentar los horarios de los puntos de atención continuada (PAC) y puntos de atención sanitaria (PAS) para descongestionar los centros de salud y ayudar a las urgencias hospitalarias. ¿Se está trabajando en ello?

Los PAC y los PAS cumplen la función muy importante de la atención continuada de la población. Empiezan a las tres de la tarde en jornada ordinaria y el fin de semana y festivos a las 8 de la mañana. Nosotros, más que abrir todos los PAC y los PAS, porque tampoco tenemos facultativos para esto, abogamos por hacer campañas para un uso adecuado de los recursos sanitarios, ya que la finalidad del PAC no es atender la demanda de un ciudadano a la hora que le viene mejor sino lo que es realmente urgente, porque para una persona que va, por ejemplo con un infarto de corazón, cualquier primer minuto es vital. Lo que no está bien es que se espere porque ha ido una persona con una patología banal que puede pedir cita con su médico. Se trata de usar los recursos conforme se tienen que utilizar. Si no por mucho que abramos los puntos de atención continuada 24 horas seguiremos teniendo demora.

"Más que abrir todos los PAC y los PAS las 24 horas, porque tampoco tenemos facultativos para esto, abogamos por hacer campañas para un uso adecuado de los recursos sanitarios"

¿Por qué?

No quiere decir que la accesibilidad mejore la calidad. Se ha demostrado que si una persona tiene el mismo médico de cabecera durante 15 años la mortalidad disminuye un 25%, las hospitalizaciones un 28% y el uso de los servicios de Urgencias un 30%. Hay veces que la gente no es consciente de lo importante que es tener a un médico de familia o a un pediatra porque cuando ves entrar por la puerta a los pacientes de tu cupo sabes realmente su estado anímico y si realmente es algo urgente. Es una pena que se pierda esto por ir a Urgencias. Todo esto con la filosofía del PAC 24 horas se pierde aparte de que tampoco tenemos profesionales para eso. No es viable. Por eso queremos orientar a ordenar la demanda, si la tienes desorganizada ni atiendes bien a la población ni nunca vas a tener recursos suficientes para atender a diestro y siniestro. Habrá que mejorar para no tener esas listas de espera y que se intente coger cita y no den para 10 días pero la población nos tiene que ayudar porque nosotros solos no lo vamos a poder solucionar.

¿Se van a hacer campañas con la ciudadanía?

Queremos hacer campañas informativas para que se haga un uso adecuado de los recursos sanitarios y empoderar a la población en autocuidados. Que sepan cómo actuar y que no siempre sea la primera iniciativa ir al médico ya sea de Urgencias o del centro de salud. A partir del próximo curso, se instaurará la figura de la enfermera escolar de referencia, que nos ayudará a las campañas de educación para la salud en los colegios. Es importante empezar desde que son muy pequeños a educarlos en salud y que sepan resolver hacer un buen uso de los recursos sanitarios.

Estamos a un mes de las vacaciones de Navidad. ¿Volverán los centros de salud a cerrar por las tardes?

Para la Navidad se va a proponer a los centros de salud. Los médicos también tienen derecho a tener vacaciones y ante la falta de sustitutos la solución es cerrar las tardes para que los facultativos y el resto de profesionales sanitarios puedan coger vacaciones (en horario vespertino se atenderá en los PAC y PAS). Ya estamos trabajando también en la planificación de las vacaciones de 2024 para intentar contar con los recursos suficientes para las sustituciones de verano anque también será complicado porque el déficit de médicos no pensamos que se vaya a solucionar en seis meses. Pero ya estamos pensando en ello.

"Los médicos también tienen derecho a tener vacaciones y ante la falta de sustitutos la solución es cerrar las tardes (los centros de salud en Navidad) para que los facultativos y el resto de profesionales sanitarios puedan coger vacaciones"

Muchos de los consultorios auxiliares que daban servicio en verano o en zonas turísticas y que tuvieron que cerrar por la covid nunca han reabierto después. ¿Se va a replantear la dirección general estos cierres?

Muchos cerraron porque eran muy pequeños para mantener las distancias de seguridad durante la pandemia y luego tampoco se han reabierto por el mismo motivo y especialmente porque no tenemos médicos. El problema sigue siendo el mismo, el déficit de profesionales. No se puede abrir un consultorio sin médico. Aquí tenemos una ardua tarea de educación sanitaria: no siempre podemos tener uno debajo de casa como quien dice. Lo que es más factible para la administración con el déficit de facultativos que tenemos es centralizar los recursos. Si tengo un consultorio con un solo médico, coge una baja, o se va de vacaciones, o un día no puede ir, hay que sustituirlo. Es más fácil que esté con otros tres y, si falla uno, se reorganiza la asistencia. Sus pacientes se pueden repartir y no lastra tanto la asistencia sanitaria como si está solo y no tiene sustituto. Cuando tenemos consultorios muy pequeños con recursos únicos es muy complicado para nosotros las sustituciones. Aún así, contamos con los módulos que se ofrecen a los profesionales que se les paga por horas y se cubre esa plaza pero es voluntario. Nos gustaría sustituir a todo el mundo pero es que no puede ser, ojalá tuviéramos médicos para sustituir pero tenemos 100 plazas sin cubrir en toda la Comunidad.

¿Cómo se van a articular las 300 plazas de enfermeras escolares comprometidas?

Serán plazas de nueva creación. Primero irán a bolsa, como todas, y si hay gente en bolsa se irán contratando conforme se pueda. Consideramos que es una medida muy eficaz y que va a descongestionar mucho los centros de salud porque cada vez tenemos niños con mayor cronicidad en los colegios y esto va a ser muy bien acogido por los docentes y por los profesionales de Atención Primaria porque si, ante un aviso, tienes que ir a un colegio rompe las agendas y da tranquilidad saber que va a haber un profesional que se dedique a atender esta demanda. Los padres también van a estar más tranquilos sabiendo que van a tener una enfermera de referencia.

"La enfermera escolar es una medida muy eficaz y que va a descongestionar mucho los centros de salud porque cada vez tenemos niños con mayor cronicidad en los colegios"

Como presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría y miembro del Foro Médico, fue muy crítica en las soluciones que el Botànic quería dar a la Primaria y, de hecho, reivindicaba poner un cupo a las agendas. Ahora, sin embargo, ya ha adelantado que esta medida no se va a hacer. ¿Por qué?

En aquel momento estábamos en una situación y ahora estamos en otra, y hay que buscar otras soluciones. No siempre es el topaje de las agendas porque, como he dicho, muchas citas se quedan sin cubrir y si topamos las agendas puede ser que realmente el médico visite a la mitad de los que estaban en la agenda. Tecnológicamente estamos avanzando mucho. Se pueden hacer unas agendas inteligentes y no hace falta a día de hoy el topaje de las agendas.

"Tecnológicamente estamos avanzando mucho. Se pueden hacer unas agendas inteligentes y no hace falta a día de hoy el topaje de las agendas"

Recientemente dijo que se quitaría papeleo a los médicos para dar las citas a 72 horas máximo, pero hay centros de salud donde los médicos dan cita para dentro de 5 semanas.

Lo de las citas para dentro de cinco semanas son casos puntuales que suelen ser cuando el facultativo está de baja y esa plaza está sin cubrir como nos pasa en muchas localidades de la Comunidad Valenciana. Las soluciones pasan por lo comentado de desburocratizar las consultas médicas, quitar todo lo que no aporte valor a la consulta, como son todos los informes, justificantes de salud, resultados de pruebas complementarias que ha solicitado otro médico especialista...Sacar todo esto de las consultas de Atención Primaria así como las citas que no van a acudir. Somos conscientes de que hay mucho por hacer y que esto no lo vamos a poder resolver en poco tiempo. Pero la idea es intentarlo y que los pacientes puedan coger cita en ese tiempo en el centro de salud. No siempre con el médico, es para que le atienda el mejor profesional que le va a dar respuesta a su petición, sea enfermera, matrona...Si quiere un informe lo puede sacar el administrativo. No específicamente tiene que ser con el médico.

¿Para cuándo se esperan frutos?

Esto es un problema multifactorial. No depende solo de la dirección de Atención Primaria, sino de múltiples factores y es imposible poner un plazo. Luego cada centro de salud tiene sus características y solo con que un médico coja una baja por cualquier motivo ya pierdes cualquier objetivo a días exactos. A mí me gustaría que cuanto antes pero cuando se pueda.

¿La subida del presupuesto de Atención Primaria ayudará con los objetivos?

Es un logro, primero la creación de la Dirección General de Atención Primaria y luego que tengamos un presupuesto propio (700 millones de euros). En las anteriores legislaturas era compartido con Atención Hospitalaria. Vamos a renovar y ampliar los centros de salud que lo necesiten ya que la mayoría de las infraestructuras de Atención Primaria no se han mejorado en los últimos años. Faltan espacios para las consultas. Hace un año o dos se ampliaron los recursos humanos pero esto no ha venido acompañado de un aumento de las infraestructuras, lo que favorece que persistan las demoras que teníamos. Va a haber un aumento de las plazas que se necesiten y se van a hacer nuevas prestaciones y técnicas diagnósticas como son ecografías, retinografías y cirugía menor. Habrá que impartir la docencia a los profesionales para que puedan hacer estas técnicas y vamos a jerarquizar la Atención Primaria con la creación de jefaturas de sección y de servicio, y coordinadoras de adjuntas de Enfermería para equiparar la responsabilidad y las retribuciones a sus homólogos hospitalarios y así prestigiar la Atención Primaria.

"Faltan espacios para las consultas. Hace un año o dos se ampliaron los recursos humanos pero esto no ha venido acompañado de un aumento de las infraestructuras"

¿Cuántos médicos de Familia hay en la Comunidad y cuántos harían falta?

En la Comunidad tenemos unos 3.800 médicos de Familia y comunitarios, y unos 850 pediatras en Atención Primaria. Con respecto a las plazas que nos quedan por cubrir son alrededor de un centenar, la mayoría de ellas de facultativo. Esto es un mal endémico en toda España debido a que las jubilaciones de médicos y enfermeros son mayores a los egresados en el MIR y en el EIR, con lo cual tenemos un déficit. Esto en principio con los estudios que tenemos se va a revertir en los próximos 4 ó 5 años, en que cambiará un poco la tendencia. Tendremos menos jubilaciones y más especialistas MIR, y poco a poco se irán acoplando las necesidades.

Jubilaciones

¿Se cuenta con los médicos jubilados o próximos a jubilarse que quieran prolongar su carrera?

Esa propuesta sigue vigente pero no ha tenido mucha acogida. Pero si alguien quiere seguir y lo solicita se aprueba sin ningún problema.

¿Faltan médicos o con mejores condiciones vendrían? ¿Se van a mejorar las condiciones?

En ello estamos, intentando mejorar las condiciones. El conseller ha dicho en varias ocasiones que estamos trabajando en hacer más atractivas las plazas en la Comunidad Valenciana y por ello el interés de fidelizar a los MIR con contratos de tres años para que se queden a trabajar con nosotros. También estamos elaborando un nuevo marco normativo para atender las necesidades específicas de los departamentos de difícil cobertura, para incentivar a los MIR que se formen en nuestra Comunidad y a los médicos de regiones colindantes para que vengan a trabajar con nosotros aquí. Es importante reclamar un aumento de estas plazas porque el déficit de médicos es en toda España y estamos ahí un poco regateando a ver quién se lleva a los médicos. Pensamos que parte del problema es mejorar y aumentar las plazas MIR de las especialidades deficitarias como es la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria. Y sobre todo evitar la fragmentación del MIR. Abogamos por que siga siendo una competencia nacional y que no se transfiera a las comunidades autónomas.

"El conseller ha dicho en varias ocasiones que estamos trabajando en hacer más atractivas las plazas en la Comunidad Valencia y por ello el interés de fidelizar a los MIR con contratos de tres años para que se queden a trabajar con nosotros"

¿Se cuenta con los médicos sin el MIR en un momento dado?

La conselleria apuesta por contar con los mejores profesionales y aprovecho de nuevo para reivindicar el aumento de plazas MIR sobre todo en las especialidades más deficitarias. Ante la falta de médicos y con la excepcionalidad que la legislación actual nos permite contamos con los médicos que no tienen la especialidad vía MIR en España porque como administración sanitaria consideramos que no podemos negar la atención a un paciente por no tener facultativos. Pues sí, contamos con ellos. Los contratos que se les hacen a los médicos que no tienen el MIR son excepcionales durante un periodo excepcional hasta que llegue un médico con especialidad MIR para esa plaza. Se les permite hacer de médicos de Familia y de pediatría porque se presupone que la formación que han recibido durante su carrera pueden defenderse entre comillas bien en estos ámbitos. Tanto para españoles como para extracomunitarios que legalmente están en la misma posición.Hay una normativa que exige la formación vía MIR para ejercer en cualquier país de la UE. Si no tienes el MIR, da igual que seas graduado en España o que hayas homologado el título.

"Ante la falta de médicos y con la excepcionalidad que la legislación actual nos permite contamos con los médicos que no tienen la especialidad vía MIR en España porque como administración sanitaria consideramos que no podemos negar la atención a un paciente por no tener facultativos"

En las tres provincias hay zonas especialmente “poco atractivas” para que los médicos vayan a trabajar, las áreas de difícil cobertura. Los cupos allí suelen ser más bajos pero tienen una alta dispersión geográfica y una población más frágil. ¿Qué medidas se van a tomar para subsanar este problema?

El conseller tiene interés especial en mejorar las condiciones laborales de estas zonas de difícil cobertura para hacerlas más atractivas. Que tengan contratos más largos, de tres años, y otras posibilidades de beneficios administrativos que se están estudiando para que la gente trabaje allí. Motivarlos para que hagan docencia, con otras ventajas que no tienen los médicos que trabajan en zonas urbanas.

¿Y algún tipo de beneficio económico también?

Eso está ya en el decreto de difícil cobertura. Ellos tienen un beneficio económico aunque se está planteado la posibilidad de mejorarlo.

¿Cree que la atención va a mejorar en los centros de salud de Dénia y Manises tras la reversión?

Con respecto a Dénia y Manises estamos trabajando ahora para que nos remitan la información desde estos departamentos y según lo que nos envíen intentar equipararlos cuando sepamos las circunstancias que tienen. Por ejemplo, los cupos, no sabemos si están adecuados o no, si necesitan personal médico o no. Cuando nos llegue esa información, intentaremos ser lo más resolutivos y equitativos, igual que con el resto de departamentos. Estamos ahora en fase de que ellos nos manden la información para solucionar las deficiencias que puedan tener.

¿Cuántos centros de salud se van a construir en la Comunidad?

Actualmente tenemos 484 centros de salud en la Comunidad y 567 consultorios. Las ratios están bien pero al tener plazas no cubiertas es lo que hace que los cupos estén un poco desequilibrados. Estamos trabajando para que se ejecute la totalidad del presupuesto ya que cuando llegamos a conselleria a final de julio solo se había ejecutado el 16% del presupuesto asignado a infraestructuras sanitarias de 2023. Los presupuestos de 2024 son realistas (y prevén una inversión de 124 millones para infraestructuras sanitarias en la provincia de Alicante. Tenemos prevista la construcción de 17 nuevos centros de Atención Primaria o consultorios auxiliares en la provincia de Valencia, 10 en la de Alicante y seis en la de Castellón.

¿Algún detalle más de los de Alicante?

La conselleria está trabajando en coordinación con el Ayuntamiento de Alicante para el nuevo centro de salud de San Gabriel porque el actual está en muy malas condiciones. El del PAU 2 ya está aprobado el expediente de licitación y el fin de obra será para el primer trimestre de 2026. El de La Condomina previsiblemente se licitará en diciembre y estará para el segundo semestre de 2026.

¿Qué se va a hacer para evitar problemas como los del consultorio de La Coma, en Paterna, donde se trabaja con arco de seguridad y seguridad privada en la puerta?

Los departamentos están en permanente contacto con los Cuerpos de Seguridad del Estado. En el caso de La Coma, es un consultorio auxiliar que tiene seguridad durante todo el tiempo de atención, pero los ciudadanos también tienen que cuidar a los que los cuidan, y más ahora que hay déficit de profesionales. Si un médico está en un sitio donde le agreden y tiene posibilidad de irse a otro centro de salud donde no le agreden se va. No lleva a ninguna parte que agredan al personal sanitario porque lo único que consiguen es tener menos recursos o el que tienes se coja una baja por ansiedad.