El aumento de la población de la provincia en Semana Santa con la llegada del turismo obliga a reforzar la asistencia sanitaria con la apertura de consultorios médicos durante las vacaciones y el refuerzo de personal en los puntos de atención continuada y de los de atención sanitaria para atender las urgencias médicas una vez cerrados los centros de salud.

El objetivo es atender al turismo nacional desplazado ya que el extranjero suele venir con su propia asistencia médica concertada. Sin embargo, no toda la costa ofrece servicio médico en Semana Santa como sí es habitual en verano. En la provincia es el litoral norte el que abre consultorios prácticamente a pie de playa, como es el caso de Xàbia y Calpe.

En cambio, los dispensarios médicos de zonas litorales de los departamentos del sur permanecerán cerrados en estas fechas pese a la gran afluencia que se espera pues se prevé que, aunque por pocos días, se triplique la población. Se estima que nos visitarán unos cinco millones de personas, la mayoría turistas españoles en una Semana Santa de récord.

Urbanova

En el caso del área de salud de Alicante permanecerá cerrado el consultorio de Urbanova, al sur de la capital, pese a que los vecinos han recogido más de un millar de firmas dirigidas a la Conselleria de Sanidad para que preste servicio todo el año. Actualmente solo abre en temporada de verano, entre el 1 de julio y el 15 de septiembre. Este recurso depende del departamento del Hospital General de Alicante y su cabecera está en el centro de salud de Babel.

También permanecerán cerrados los consultorios de Santa Pola que en temporada alta estival suelen abrir, como son los de Santa Pola-Casa del Mar; Santa Pola-Este y Santa Pola playa. Tampoco abrirá el de la playa ilicitana de Arenales del Sol ni los de Torrevieja, según confirma la Conselleria de Sanidad, pese a que miles de turistas nacionales, sobre todo madrileños y de otros puntos del centro del país, eligen ambos enclaves para su descanso.

Lo mismo ocurre en el área de Salud de Sant Joan d'Alacant, que incluye la Playa de San Juan, uno de los lugares que más visitantes atraerá, donde se refuerzan los puntos de atención continuada.

La Conselleria de Sanidad afirma que se ha contratado a 45 profesionales en los departamentos con mayor afluencia de turistas en Semana Santa en la Comunidad Valenciana para reforzar las plantillas y garantizar la atención a los ciudadanos con una inversión total de 183.879 euros.

Según fuentes de la Generalitat, antes se contrataba personal para la campaña de verano y de invierno en las zonas turísticas pero las plazas del refuerzo para la época invernal se incluyeron entre las más de seis mil plazas estructurales con que Sanidad amplió las plantillas.

"Aún así, para esta Semana Santa se ha contratado en los departamentos que lo han pedido porque reciben mucho turismo nacional". Entre ellos está, explican, el de Elche, que ha solicitado a Sanidad más sanitarios al margen del refuerzo de los puntos de urgencia. Porque inciden en que no todos los departamentos lo han solicitado.

Atención de urgencias

En la mayoría han optado por mantener una plantilla más holgada en los puntos de atención continuada y en los de atención sanitaria que atienden las urgencias cuando cierran los centros de salud, fórmula por la que se decanta la mitad sur de la provincia fundamentalmente, que refuerza este recurso para atender las urgencias. Aunque en algunos casos, como en el de las playas ilicitanas, las áreas residenciales de vacaciones no están precisamente cerca de estas dotaciones sanitarias.

Algunos de los lugares donde la asistencia sanitaria ha vuelto a pie de playa en Semana están en la Marina Alta. Desde el pasado fin de semana y hasta el próximo 16 de abril -ambos incluidos- los consultorios auxiliares de las playas de la Fossa, en Calp y el Arenal, en Xàbia serán puntos asistenciales de refuerzo durante las vacaciones de Semana Santa.

Médico y enfermero

El horario de apertura es de lunes a viernes –festivos incluidos- en horario ininterrumpido, de 10:00 a 18:00 horas. Los sábados de 10:00 a 15:00. En ambos consultorios el equipo asistencial está formado por un médico y un enfermero; además de una persona de apoyo, en una oferta sanitaria que realiza en este caso el departamento de Salud de Dénia.

Sin embargo, el dispositivo no convence a la oposición. El portavoz de Sanidad del Grupo Popular, José Juan Zaplana, ha acusado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de "no establecer ningún plan de refuerzo sanitario en Semana Santa pese al notable incremento de usuarios". "La nula previsión de Sanidad y la chapuza constante repercute directamente en el colapso de la Primaria y la atención a los pacientes". "Llega Semana Santa, con máxima recepción de personas por los buenos datos turísticos, y Sanidad no ha previsto un plan de refuerzos y de contingentes sanitarios necesarios para dar la atención que se requiere".