Las abultadas agendas de una mayoría de médicos de Familia, que empiezan el día con 30 pacientes y lo terminan con 50 a causa de las urgencias, unido a las vacaciones de Semana Santa del personal sanitario, se refleja ya en demoras de hasta un mes para obtener cita en algunos centros de Atención Primaria de la provincia.

Según ha podido comprobar este periódico, hay facultativos de Alicante y Elche que no tienen citas disponibles hasta dentro de cuatro semanas y pacientes a los que les dieron cita el 22 de marzo para el 25 de abril; y el 27 de marzo para el 22 de abril.

La situación de la demora en las citas se repite en centros de salud como el de Benalúa en Alicante o El Toscar de Elche. En el caso de Plaza de América o San Blas la demora es de dos semanas. Algunos pacientes con más suerte pueden encontrar alguna cita suelta de una anulación.

Durante la jornada de hoy son varios los ambulatorios que no permiten coger cita presencial a través de la aplicación de Sanidad y solo se puede reservar telefónica, para el día 19 de abril, es decir, quince días.

En cambio, centros de salud de Alcoy y Benidorm, como el Tomás Ortuño, dan cita médica para dentro de siete días e incluso los hay para hoy mismo, lo que denota la grandes diferencias entre las áreas saturadas y las que no tienen tanto problema de población.

"Hay mucha variabilidad porque las plantillas no están cubiertas en las incidencias. Cuando no es uno el que sale de guardia sale otro, los que se piden días libres, estamos también en periodos en lo que muchos médicos que tienen hijos pequeños se piden días...Todo esto, debido a que las plantillas no están lo suficientemente dimensionadas, deriva hacia la demora. Eso está mal y lo sentimos muchísimo. Es algo que hay que abordar. No es de recibo que en la Atención Primaria se estén dando citas para un mes", señala la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Mari Ángeles Medina.

Sobre los vaivenes con centros de salud que tienen semanas de demora a otros un solo día, señala que depende de las circunstancias de cada equipo y cada centro de salud. "Nuestra propuesta es, que ya que no hay sustitutos, que se den contratos estables que refuercen de manera permanente todos los equipos".

En este sentido, esta sociedad científica aboga por reorganizar el reparto de cupos de los pacientes entre varios médicos y autogestionar las ausencias para rebajar las demoras que entiende que además crecerán cuando se implante la jornada de 35 horas ya que habrá más libranzas.

Los profesionales de Atención Primaria se quejan de que vuelven a ver sus agendas colapsadas, aparte de que hay personas que acuden sin cita al centro de salud. "Esto merma la calidad de la asistencia que recibe el enfermo, porque no llegamos a todo. Las revisiones de medicación se hacen deprisa y corriendo y así con todo", lamenta uno de los profesionales consultados.

"Las agendas son infinitas. Queremos ayudar a los pacientes y hay que atenderles con tiempo. Se necesitan 20 minutos, no cinco, y los pacientes piensan que es porque no queremos. Incluso las agendas con 35 pacientes son demasiado porque hay que sumar las urgencias", señala la médico del centro de salud de Ciudad Jardín, en Alicante, Yeney Graza.

Los profesionales consultados coinciden en que la medida de limitación de pacientes por día acordada por Sanidad y la mayoría de sindicatos no introduce soluciones al exceso de cupo que se presenta cada día, la cual se deja a la gestión de cada centro de salud. De ahí que pidan la ampliación de horarios de los puntos de atención continuada y de atención sanitaria a las 24 horas para que los pacientes de urgencia puedan ser atendidos en estos recursos.

Cierre por las tardes

La Conselleria de Sanidad permitirá cerrar por las tardes el Jueves Santo y los días laborables de la próxima semana a los centros de salud de la provincia que garanticen la asistencia a la población mediante servicio de urgencias en puntos de atención continuada o atención sanitaria. Si no disponen de este recurso, tendrán que abrir.

Los ambulatorios cerrarán en general los días festivos y abrirán el Sábado Santo en horario ordinario para atender casos urgentes.

La autorización para cerrar por las tardes esos cinco días laborables entre festivos (Jueves Santo y los días entre el 11 y el 14 de abril) busca facilitar que todo el personal médico pueda disfrutar de sus vacaciones y ante la falta de sustitutos para todos.

Sin embargo, la información difiere en algunos departamentos de Salud. En el de Alicante se cierra Jueves Santo, Viernes Santo y Lunes Santo. El sábado se mantiene horario habitual. En los de Elche, Dénia y Sant Joan se cierra el Viernes Santo y el Lunes de Pascua, el sábado por la mañana hay jornada ordinaria. En el área del Vinalopó aseguran que durante la Semana Santa el horario será el habitual en todos los centros de salud salvo en Crevillent, donde cerrarán el Jueves Santo al ser festivo local y tendrán atención urgente en el punto de atención continuada.

En el departamento de Orihuela, según el sindicato CC OO, los centros de salud no trabajan por la tarde y hacen horario de 8 a 15 horas toda esta semana, así como la próxima. Los días festivos se cierra y el sábado abrirán solo los puntos de atención sanitaria de Orihuela, Almoradí y Dolores.