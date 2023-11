Frenazo a la adjudicación del contrato para reiniciar las obras en la plaza de San Blas, que quedaron paralizadas hace ahora un año tras problemas con la contratista. Los técnicos municipales han pedido más tiempo para seguir adelante con el proceso, por lo que la reapertura de los sobres con las propuestas económicas prevista para la Mesa de Contratación de este miércoles se ha aplazado dos semanas, hasta el próximo 13 de diciembre.

Hace una semana se supo que once empresas compiten por la adjudicación del contrato para la reinicio de las obras en la plaza de San Blas, que arrancaron en abril de 2022, pero que se paralizaron en noviembre de 2022, lo que derivó en el que el Ayuntamiento resolviera el contrato con Ecisa.

De las once mercantiles que optan al concurso la mayoría repiten en los mismos términos (en solitario o en UTE), aunque hay renovación. Entre las que lo intentan de nuevo figura Pavasal, Becsa, Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, CHM y la UTE formada por Mediterráneo y Tyosa. En cambio, otras mercantiles, como Tizor, Bertolín, Audeca o Asch no vuelven a intentarlo, como tampoco Ecisa, la anterior contratista, aspirar a una inversión cuyo presupuesto ha aumentado, al pasar de 3 a 4,5 millones de euros por el incremento en el coste de los materiales, principalmente, con un plazo de ejecución de diez meses, muy similar a los once que marcaba el primer contrato.

En total, las empresas que optan a adjudicarse este proyecto son Pavasal Empresa Constructora S.A., CHM Obras e Infraestructuras S.A., Acsa Obras e Infraestructuras S.A.U., Becsa S.A., UTE Plaza San Blas (Alcudia Servicios y Obras S.L. e Involucra S.L.), Aglomerados Los Serranos S.A.U., UTE Cesyr Urdecon (Cesyr Estudio y Construcción S.L. y Construcciones Urdecon S.A., UTE Moa Tyosa San Blas (Mediterráneo de Obras y Asfaltos S.A -MOA- y Tyosa Obras Públics S.L.), Tecopsa S.A., Eneas Servicios Integrales S.A., y Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U.

Hace un mes, dos años después del primer intento, el Ayuntamiento de Alicante sacó a licitación de nuevo las obras que tienen un millón y medio de euros más de presupuesto, respecto al previsto inicialmente.

Desde el grupo municipal socialista, la concejala Silvia Castell ha explicado que "el proceso para retomar las obras en el Parque de San Blas se ha vuelto a retrasar por la falta de los informes necesarios para adjudicar el proyecto". "Hablamos de un espacio público que lleva empantanado un año, desde que se paralizaron las obras, y son los vecinos y vecinas, así como los comerciantes, los que sufren las consecuencias", ha apuntado la edil, que exige al alcalde, Luis Barcala, "agilidad para resolver cuanto antes este asunto y reiniciar los trabajos". "No es aceptable que hayamos tenido que esperar un año y no podemos permitir que ocurra lo mismo en la avenida de Jijona, cuyas obras están bloqueadas y el gobierno del PP ha sido incapaz de dar una solución a los problemas que se han planteado en su ejecución", ha apuntado la socialista.

Reordenación completa

El objeto del proyecto en la plaza de San Blas contempla la reordenación completa e integral de la misma, respetando al máximo el arbolado y palmáceas adultas actuales en buenas condiciones, con un nuevo diseño que priorice el uso peatonal y se mejore la accesibilidad universal, dotando de diferentes usos a la misma, todo ello con la mejora de la iluminación interior. Se pretende que la interconexión peatonal entre la zona norte y la zona sur, quede mejor resuelta en la actualidad con la reurbanización y ajardinamiento de las aceras de la calle Antonio Martín Trenco y Calle el Pilar, dándole un sentido peatonal unificado, ensanchamiento de aceras y uniformidad en materiales de pavimentos, mobiliario urbano e iluminación.

La actuación contempla igualmente la instalación de nuevo mobiliario urbano con una gran zona de juegos accesibles, de carácter integrador entre edades, de carácter singular en la zona sur y una reproducción de los existentes en la zona norte. Se renueva totalmente el alumbrado público con luminarias de mayor eficiencia y más sostenibles medioambientalmente, incluso las de las instalaciones deportivas.

Para el resto de calles adyacentes (San Juan Bautista, Pepe Antón, El Pilar, San Raimundo y Condes de Soto Ameno) la actuación se ciñe a la repavimentación, la substitución de la iluminación, la instalación de riego y plantaciones y el mobiliario urbano. Se busca unos espacios de acceso a la plaza más atractivos para los usuarios a la vez de potenciar la accesibilidad peatonal, ensanchándose las aceras y ganando espacio para la plaza en detrimento de anchuras de viales para tráfico rodado.