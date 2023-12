La aparición de amianto en las obras de la avenida Jijona y de Maestro Alonso fue el principal motivo para que la empresa abandonara el proyecto. Este imprevisto, que no estaba contemplado en el proyecto original, generó una discrepancia económica entre la mercantil a cargo de los trabajos y el Ayuntamiento de Alicante, que no consiguieron ponerse de acuerdo sobre el coste de la retirada de este peligroso material.

Cuando los operarios que trabajaban en la remodelación del vial levantaron el suelo de las aceras a la altura del Hospital de Alicante se encontraron con que, además de los materiales esperados de acuerdo con el proyecto original, las canalizaciones subterráneas incluían varios tubos de fibrocemento. Un material que se emplea principalmente para el revestimiento, aislamiento e impermeabilización de numerosas estructuras, pero que se encuentra en desuso debido a su demostrado efecto cancerígeno.

Este componente altamente perjudicial para la salud cuenta con unos procedimientos de retirada específicos, con el objetivo de proteger tanto al personal encargado de su eliminación como al resto de personas que pudieran estar en contacto con el fibrocemento. Sin embargo, este trámite especial no es barato, lo que representaba un sobrecoste significativo para las obras, que ya contaban con un presupuesto inicial de 2,5 millones de euros.

Tras analizar el problema, los representantes de la mercantil y el Ayuntamiento no lograron ponerse de acuerdo acerca del pago adicional que debía aprobarse para lidiar con este inconveniente. Lo que, unido a los diferentes retrasos que acumulaban los trabajos (que debían haber acabado en julio tras iniciarse en enero) terminó por inclinar al gobierno local a romper la relación contractual entre la empresa y la administración local.

Fuga de empresas

El eje conformado por las avenidas Jijona y Maestro Alonso se sumaba así a otros proyectos interrumpidos antes de tiempo, como la plaza de San Blas, el parque del PAU 2, el de Lo Morant, las obras del acceso sur de la ciudad... En este caso, el Ayuntamiento atribuyó toda la responsabilidad a la empresa: según el Consistorio desde el 4 de septiembre "no hay actividad por parte de la empresa constructora en la obra" a pesar de que "se le han enviado instrucciones claras de reanudar los trabajos los días 6, 11, 12 y 19 de septiembre por correo electrónico, firmando la empresa como enterada". Además, el Ayuntamiento también sostuvo en su día que "en el escrito registrado solicitando la suspensión de las obras, el contratista insiste en que todo es por causas ajenas, no siendo esto así".

Por ello, el gobierno local requirió el pasado 27 de septiembre el inicio de la resolución del contrato "dado que los trabajos no se habían iniciado ante la pasividad de la empresa constructora y el gran riesgo que conlleva tener demolidas unas aceras con continuas pasarelas de acceso a viviendas y locales".

No obstante, esta tramitación todavía no se ha llevado a cabo, por lo que existe la posibilidad de que ambas partes alcancen un acuerdo "in extremis" que facilite retomar las obras sin necesidad de volver a adjudicar el proyecto. Una solución que agilizaría el fin de la remodelación y evitaría dilatar los trámites al menos un año más.

Críticas del PSOE

Tras la noticia publicada por INFORMACIÓN, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha reclamado a Barcala que dé explicaciones públicas sobre qué está ocurriendo con la paralización de estas obras, "que se encuentran en punto muerto y están afectado de forma muy negativa al sector comercial y a las vecinas y vecinos".

Para la líder del PSOE en Alicante “es inaceptable que el equipo de gobierno haya mentido al culpar a la empresa adjudicataria de que la obra haya quedado paralizada por causas que achaca a la contratista", además, apunta que las explicaciones han sido "del todo insuficientes" y defiende que "todo apunta a que el alcalde ha falseado la realidad par eludir su responsabilidad”.

La portavoz municipal ha afirmado que, tras lo ocurrido, "hay una desconfianza total hacia el gobierno del PP", por lo que "existen dudas de que otras obras que han quedado bloqueadas en la ciudad respondan realmente a la mala gestión de los responsables municipales en vez de a causas imputables a los adjudicatarios de los proyectos".

Por ello, Barceló ha reclamado a Barcala "que aplique una solución cuanto antes y, por supuesto, que retire todo el amianto existente en dicho vial, porque no puede ser cubierto de nuevo". En ese sentido, ha recordado que existen más puntos en la ciudad con restos de este material cancerígeno y que "el gobierno municipal, incumpliendo la normativa, se ha negado hasta ahora a retirarlo".