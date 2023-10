San Blas, PAU 2, Lo Morant... y ahora avenida de Jijona, otra obra de envergadura paralizada "sine die". La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado iniciar el procedimiento para rescindir el contrato con la empresa contratista de las obras de reurbanización la avenida de Jijona y Maestro Alonso ante los retrasos acumulados por la concesionaria, la misma encargada de las obras en la avenida de la Constitución y Padre Esplá. La actuación, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, arrancó el pasado 9 de enero. Tenía un plazo inicial de ejecución de seis meses, por lo que tendría que haber finalizado el 9 de julio.

Ahora, tras la decisión del gobierno local, el Ayuntamiento dará el trámite de audiencia a la empresa por un plazo de diez días naturales, así como al avalista de una garantía de 103.000 euros. Si prosigue con el procedimiento, el Ayuntamiento de Alicante tendrá que enviar el expediente de resolución del contrato al Consell Jurídic Consultiu para que dé el visto bueno a la resolución del contrato, como paso previo a aprobar el nuevo proyecto modificado para su licitación. No se espera, por tanto, que los trabajos vuelvan a la zona en un plazo de un año, aproximadamente.

Desde el gobierno, según su portavoz, Manuel Villar, se plantean realizar trabajos de emergencia, como ya sucedió en la plaza de San Blas, para intentar "minimizar las molestias" de la paralización de las obras entre vecinos y comerciantes. Villar no ha concretado los posibles efectos sobre las subvenciones europeas recibidas para la ejecución de obra financiada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Un año de problemas

La Junta de Gobierno Local, en su reunión del 2 de noviembre de 2022, acordó la adjudicación del contrato al Grupo Bertolín, la misma empresa encargada, entre otras obras en Alicante, de la peatonaliación de la avenida Constitución o de la reurbanización de Padre Esplá.

El contrato se formalizó el 26 de noviembre de 2022 y el acta de replanteo se firmó el 22 de diciembre de 2022, donde se indicaba que la fecha de inicio de las obras iba a ser el 9 de enero de 2023, con un plazo de ejecución de seis meses.

Al poco de arrancar la obra, el contratista solicitó en marzo de 2023 la ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el proyecto de ejecución de la obra, mediante bordillos de hormigón prefabricado, sustituyendo a la mejora propuesta en su oferta y recogida en la formalización del contrato, por imposibilidad de obtener el material necesario para la ejecución de la obra en el plazo previsto.

La Junta de Gobierno Local en su sesión del 30 de mayo de 2023 acordó requerir al contratista para el "incremento del ritmo del trabajo para el cumplimiento del plazo de ejecución previsto", a la vez que denegó la petición de ejecutar el bordillo que figura en el proyecto de hormigón prefabricado y no el ofertado en la mejora de la licitación de granito. Primer choque entre Ayuntamiento y adjudicatario. En agosto, con todo, el ejecutivo aprobó la ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el 30 de noviembre de 2023, a pesar de que la petición era hasta el 31 de diciembre.

A mediados de septiembre, la contratista presentó un nuevo escrito con cuatro peticiones: la entrega de los terrenos necesarios para la ejecucón de la obra, modificar el proyecto para "incluir los trabajos adicionales surgidos y las partidas y métodos constructivos no definidas con abono del incremento de coste que ha supuesto la imposibilidad de ejecución con el rendimiento previsto" y la suspensión de la ejecución de la obra dejando constancia de que "la obra se encuentra paralizada prácticamente desde el inicio de los trabajos y hasta que se solucionen las cuestiones surgidas que influyen en la ejecución de la obra".

Según la dirección facultativa, en respuesta a la empresa, desde el 4 de septiembre "no hay actividad por parte de la empresa constructora en la obra", aunque -añaden- "se le ha enviado instrucciones claras de reanudar los trabajos los días 6, 11, 12 y 19 de septiembre por correo electrónico, firmando la empresa como enterada". Además, el Ayuntamiento sostiene que "en el escrito registrado solicitando la suspensión de las obras, el contratista insiste en que todo es por causas ajenas al contratista, no siendo esto así y los hechos así nos lo demuestran".

En resumen, los técnicos concluyen que "no procede la suspensión de las obras y lo que procede es que la empresa constructora como ya se comprometió en las reuniones del 24 y 30 de agosto con los representantes municipales, continué las obras en las manzanas que están abiertas y demolidas de manera urgente ya que no hay impedimentos para su continuidad y los motivos que alegaba la empresa constructora en aras de manipular y tergiversar, los reales ya se encuentran solucionados".

Por todo ello, la dirección facultativa requirió el pasado 27 de septiembre el inicio de la resolución del contrato "dado que los trabajos no se habían iniciado ante la pasividad de la empresa constructora y el gran riesgo que conlleva tener demolidas unas aceras con continuas pasarelas de acceso a viviendas y locales".

Ante los retrasos acumulados y la falta de entendimiento, el Ayuntamiento ha decidido empezar la resolución del contrato, una fórmula que ya ha empleado recientemente en otros emplazamientos, como los parques de San Blas o el PAU 2, entre otros.

Valoración de la oposición

La portavoz municipal socialista, Ana Barceló, ha criticado "la nefasta gestión de numerosas obras que se vienen ejecutando en la ciudad, debido a los retrasos sistemáticos en los plazos previstos para la finalización; una situación que pone en riesgo ayudas millonarias del Gobierno central y de fondos europeos". "La gestión de las obras por parte de Barcala clama al cielo. Tampoco va a concluir a tiempo la reforma de la avenida de Jijona, que tendría que haber finalizado en julio. Otra zona más que se queda empantanada y sin concluir, lo que conlleva un riesgo para el Ayuntamiento a perder cuantiosas subvenciones", ha señalado Barceló, quien ha añadido: "Todo porque no son capaces de llevar a cabo un control exhaustivo de las obras. Ya sucedió en el Parque de San Blas; en el parque del PAU 2, en las viviendas de El Portón. Por no hablar de que todas las obras en el centro están sufriendo retrasos sistemáticos; con el perjuicio que está acusando a los sectores económicos de la ciudad".

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha recordado los avisos dados en los últimos meses. "Lo advertimos, junto con la Asociación de Vecinos, que la obra no iba a buen ritmo y todo apuntaba a que no cumplirían plazos poniendo el peligro incluso los fondos europeos", ha apuntado el concejal valencianista, para a continuación apuntar que "la obra empezó mal, sin participación ciudadana, sin previo aviso ni plan de choque para no perder tejido económico ni comercial". "Este gobierno nos va a salir muy caro a los alicantinos a nivel económico. Vamos a perder probablemente fondos europeos y el retraso supondrá un sobrecoste en la obra. A todo ello, hay que destacar la decena de comercios que ya han cerrado por culpa del retraso de estas obras", ha agregado.

Por último, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha criticado también al gobierno local por los continuos problemas con las empresas. "El gobierno del millón y medio de euros en directores generales, tiene mucho de marketing, mucho de fotos, pero gestión, cero. Más retrasos en obras para desesperación de comerciantes y vecindario de la zona. Es un agravio constante para la ciudad, pero pasa en esta obra, pasa con el Pitiu Rochel, en Músico Tordera y San Antonio o en los viales Marqués de Molins y Sevilla que se han prolongado el doble de lo previsto", ha asegurado Copé.