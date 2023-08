Las obras de la avenida Jijona, una de las principales arterias de Alicante, avanzan al ralentí. Los vecinos denuncian que los operarios de la empresa no han pasado por la zona en dos semanas y el Ayuntamiento confía en que terminen a tiempo, aunque su plazo de ejecución tuvo que ser ampliado a principios de mes.

"Siguen su ritmo". Así ha valorado este martes el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, la velocidad a la que se están desarrollando los trabajos de remodelación en la avenida, que conecta la Plaza de Toros con el Hospital General Universitario Doctor Balmis.

En cambio, según los planes de la propia empresa y el proyecto inicial de la reurbanización, las obras avanzan a un ritmo muy inferior al que cabría esperar. De acuerdo con la web del grupo Bertolín, mercantil responsable de la adjudicación, los trabajos en la avenida de Jijona se dividen en un total de 4 fases, dependiendo de los tramos afectados y su influencia sobre el tráfico rodado.

Las obras -con un presupuesto superior a los dos millones de euros cofinanciados por Europa- dieron comienzo el pasado mes de enero y estaba previsto que su finalización tuviese lugar antes de terminar el mes de julio. Sin embargo, el Ayuntamiento de Alicante concedió una prórroga de cuatro meses sobre el plazo de ejecución, alargándose hasta el próximo 30 de noviembre.

A fecha de 29 de agosto, ninguno de estos tramos contemplados por la adjudicataria está completamente acabado, por lo que la mayoría de las aceras continúan cortadas, al igual que uno de los carriles para la circulación de vehículos que también se está viendo afectado. Según los planes iniciales de Bertolín, que aparecen publicados en su página web, dos de estos espacios deberían estar abiertos al público desde hace semanas.

Se trata del tramo de la acera derecha de la avenida situado entre las calles Jaime Segarra y Pinoso, cuya finalización estaba prevista para el 21 de julio, así como la intersección de nuevo de Jaime Segarra, en este caso con la propia avenida Jijona, que debería estar terminada desde hace diez días.

Entre los motivos del retraso, que llevaron a la compañía a reclamar la ampliación del plazo al Ayuntamiento, se encontraba la dificultad para conseguir ciertos materiales dadas las circunstancias económicas actuales así como el parón necesario en los trabajos durante las fiestas de Hogueras.

Se buscan operarios

Pero estas explicaciones no concencen a los vecinos de la zona, que consideran escasos los avances que se están produciendo en las últimas semanas: "Quince días sin ver un solo operario", aseguraba un residente en las redes sociales.

Este martes, a lo largo de los más de 700 metros que se encuentran en obras, únicamente dos trabajadores de la empresa responsable realizaban algún tipo de trabajo en las calles de la zona. Una labor que por la tarde se vio reforzada con la llegada de una máquina excavadora.

Una serie de medios que resultan "insuficientes" a los vecinos, que temen que los trabajos vayan a extenderse más allá de las fechas previstas.

Bertolín se retrasa de nuevo

No es la primera vez que se producen retrasos en una obra del grupo Bertolín en la ciudad de Alicante. Los trabajos de peatonalización que se llevaron a cabo en la avenida Constitución también necesitaron una prórroga de su plazo de ejecución. Después, el vial se abrió al público antes de que concluyesen las obras, dando lugar a numerosas polémicas como la del gran número de losetas que aparecieron partidas 24 horas después de su apertura.

En aquel momento, el Ayuntamiento aseguró que los trabajos no habían concluido. Este martes, semanas después de que la empresa eliminase el último signo de obras en la zona, el vicealcalde Villar no aclara cuándo se firmará el fin de obra: "No me consta que se hayan recepcionado" los trabajos en la avenida, ha asegurado.

Además de la avenida Constitución, la remodelación de Padre Esplá y la del entorno de la calle San Mateo también se convirtieron en un auténtico calvario para sus vecinos, que tuvieron que convivir con las obras más tiempo del esperado. Ahora, los vecinos de la avenida Jijona, cruzan los dedos para que su barrio no se sume a la larga lista de retrasos.