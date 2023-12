Obras con tinte navideño y conocidas por todos como preludio a los días festivos. El ADDA ha sido el escenario este jueves del tradicional concierto de Navidad de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante donde se han interpretado obras típicas de Navidad.

El acto en el auditorio de la Diputación de Alicante está promovido por la Concejalía de Cultura y ha contado con la participación del coro del Teatro Principal de la ciudad que ha interpretado los conocidos temas de esta época del año en el que las luces y la música invaden el ambiente.

El concierto de Navidad ha estado dividido en dos partes con varios temas que han llenado de espíritu navideño el ambiente. En la primera, el Festín de Baltasar, de Salvador Giner; An Die Musik, de Franz Schubert; Anthen (Musical Chess), de Ulvaeus-Anderson; Por fin veo la luz (Enredados), de Alan Menken; y The Seal Lullaby, de Eric Whitacre. En la segunda parte del concierto se escuchó Gloria, de Randol Alan Bass; Christmas Lullaby, de John Rutter; la conocida Have yourself a merry little christmas, de Hugh Martin; la canción tradicional Buenos Reyes; Y nos vamos pa' Belén, de José M. Cano; White Christmas, de Irving Berlin; y se ha cerrado el acto don la conocida El Pequeño Tamborilero.

La actuación se enmarca dentro de la programación de Navidad que ha organizado el Ayuntamiento de Alicante. Así, n la escena cultural, una novedad importante este año será que en la intersección de la Rambla con la Explanada se ofrecerán conciertos para todos los públicos los días 27 y 28 de diciembre. Así, también habrá exposiciones, teatros y talleres en el Museo de Arte Contemporáneo (MACA), el Espacio Séneca, El Chalet del Ingeniero, la Torre Sarrió, Cigarreras, La Lonja del Pescado, las bibliotecas municipales, el Archivo Municipal y el Museo de Belenes. La Banda Sinfónica Municipal y diversas collas serán las encargadas de llenar las calles con melodías navideñas.

Además, se puede ver ya el nacimiento, compuesto por seis monumentales piezas de récord Guinness que representan a San José, la Virgen María, el Niño Jesús y los tres Reyes Magos, en la plaza del Ayuntamiento. El espectacular Belén Gigante es obra del artista alicantino José Manuel García "Pachi".

Bajo el lema "Alicante, tu mejor Navidad", con el cartel ideado por Kike Torres, la ciudad se prepara para los días grandes con la iluminación ya colocada y la ornamentación floral que decorará el ayuntamiento, la concatedral, la estación de ADIF y la Explanada. Por otro lado, la plaza de Calvo Sotelo acogerá un belén luminoso, y los barrios se vestirán de verde con abetos naturales que adornarán distintos puntos.

Además se puede visitar la Casa de San Nicolás, situada en la Plaza Séneca. La casa permanecerá abierta hasta el 24 de diciembre. También el Belén de la Montañeta, otra de las creaciones de la Asociación de Belenistas, con cuatro Nacimientos claramente diferenciados.

Mercadillos

El programa de Navidad de "Alicante Comercio’" abarca desde el 15 al 30 de diciembre. La dinamización comercial llegará a las plazas de Campoamor, Argel, Navarro Rodrigo, Magallanes, Manilla, San Blas, América, Villafranqueza y Calvo Sotelo. Asimismo se han programado en estas ubicaciones una zona de talleres navideños, decoración, música, simulador de realidad virtual, castillos hinchables y photocall. Las actividades navideñas también llegarán a los mercadillos de Benalúa, Babel, Teulada y Carolinas.

El paseo de Federico Soto se convertirá en el epicentro de la actividad comercial con un mercado que estará abierto desde el 1 de diciembre hasta el 12 de enero. Será también el lugar donde se sitúe la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Así, el Mercado de la Cascaruja y Porrate Navideño llegará a ese mismo punto desde el 20 al 24 de diciembre. En la plaza de toros, se instalará una pista de patinaje y, aprovechando el enclave, están previstas visitas al museo taurino, la enfermería y la presidencia a partir del 2 de diciembre en el horario comprendido entre las 10 y las 14 horas.

Nochevieja

Las celebraciones de la noche de fin de año, que serán para todas las edades, se trasladan al fondo del saco situado en la confluencia entre la Rambla de Méndez Núñez y la Explanada. La de los más pequeños, en la que se repartirán casi 2.000 bolsas de cotillón infantil, contará con un espectáculo de animación previo. La nochevieja adulta se podrá vivir de dos formas, en la plaza del Ayuntamiento escuchando las campanadas o en el mismo lugar que la infantil, también con el sonido de las campanadas, y amenizada con música de orquesta.

Campamento Real

El martes 26 de diciembre será la inauguración del Campamento de las Carteras Reales, en la Plaza de Gabriel Miró. La cita previa para esta actividad gratuita se activará el lunes 18 de diciembre en la web municipal a partir de las 10 horas. Permanecerá abierto hasta las 14.30 horas del 4 de enero. Ese mismo día, desde las 18.30 a las 20 horas, el acceso será libre, después de que las Carteras Reales se dirijan a los niños.

Las Carteras Reales -Pilar Fuentes, Irene Mas y Eva Toledo- saludarán el 4 de enero a los niños desde el balcón de la conselleria de Turismo, en la Plaza de Gabriel Miró (antiguo Edificio de Correos). A continuación visitarán el Campamento Real y cada una de ellas se situará en el trono que le corresponda, para recoger las cartas de los pequeños.

Para la Cabalgata de los Reyes Magos, la venta de sillas comenzará a las 10 horas del 26 de diciembre. El 60% se ofertará online y el 40%, en las taquillas de la plaza de toros. Los Magos de Oriente estarán representados por Javier Díez, Santiago Limiñana y Juan Antonio Javaloyes. Llegarán en barco al puerto de Alicante (en torno a las 17 horas), se dirigirán a la plaza de toros para saludar a los niños (sobre las 18 horas), y continuarán hacia el Palacio Provincial, en la avenida de la Estación, a la espera del comienzo de la Cabalgata, previsto a las 19 horas. Al finalizar en la Plaza del Ayuntamiento, se dirigirán a los pequeños desde el balcón principal de la Casa Consistorial.