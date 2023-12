El sector turístico de Alicante se dispone a poner el broche de oro a un año de récords, en el que el gran objetivo es superar los índices alcanzados en 2019, el año previo a la pandemia y que hasta ahora se consideraba como aquel en el que la Costa Blanca registró las mejores cifras de su historia. Desde hace más de dos meses, las reservas para Nochevieja en Benidorm ya eran muy altas y todo apunta a que en muchos hoteles se va a colgar el cartel de lleno; mientras que son un poco más bajas para la Nochebuena. Pero aun así se trata de unas cifras con las que el sector se da por más que satisfecho, sobre todo valorando, que Nochebuena es una fecha en la que no es habitual tener a turistas de vacaciones, ya que se supone que son días para estar más en familia. Otro sector que tiene unas grandes perspectivas es el de la hostelería donde se anticipa que va a haber dificultades para encontrar mesa las próximas dos semanas.

Para este fin de semana, que coincide con la celebración de la Nochebuena, los hoteles de Benidorm tienen confirmada una ocupación de entre el 72 y el 73 por ciento, según los datos de Hosbec; mientras que Apha, la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos de Alicante, se sitúan en torno a un 60 por ciento. Los datos son mucho mejores para la siguiente semana, con motivo del final del año, en Benidorm tiene ya confirmada un 90,2 por ciento de las reservas para la Nochevieja, mientras que en Alicante, las reservas están ya en un 70,8 por ciento.

Los belenes, la iluminación y la organización de grandes eventos y fiestas navideñas durante estos días se han convertido en un reclamo para captar más visitantes, con los que se podría terminar de cuadrar un año, donde más allá de los meses de verano, los distintos puentes de este otoño han ayudado a prolongar la temporada alta. El mes de diciembre y la Navidad son días de temporada baja, pero las previsiones apuntan a que los turistas quieren seguir viniendo en estas fechas.

Los packs con cenas de gala son uno de los ganchos para acercar a Benidorm a despedir el año en uno de sus hoteles. «Diciembre es uno de los peores meses del año, junto a enero», aseguró el presidente de Hosbec, Fede Fuster, que destacó que a lo largo de este mes hay una serie de fechas calientes como el puente de la Constitución y las fiestas navideñas en las que las reservas se animan y consideró especialmente buenas las cifras para estos fines de semana. «En Reyes las reservas son más parecidas a las que tenemos en Nochebuena, pero lo normal es que enero entremos en un de los peores meses. Habrá que ver cuál es el efecto del Imserso, el Bono Viaje y del Benidorm Fest para animar las reservas durante esos días», dijo Fuster, recordando que a comienzos del año son las fechas en las que muchos establecimientos aprovechan para cerrar y acometer obras de modernización.

El responsable de comunicación del grupo hotelero Servigroup aseguró a este diario que en sus hoteles en Benidorm las plazas están agotadas desde hace un mes, mientras que para Nochebuena todavía queda algún hueco. Desde el sector hotelero se confía en que las reservas de última hora todavía podrían dar un empujón final a las reservas. Para este fin de semana se esperan cielos despejados y temperaturas máximas de hasta 16 grados.

Hostelería

De lo que no hay duda es de que la hostelería sí que va a vivir un final de año al completo. No sólo de los turistas, sino por parte de los residentes de estas poblaciones. La restauración y la gastronomía va a ser uno de los ejes de la política turística de la Generalitat para el año que viene.

«Estos últimos quince días son los más intensos. Entre las cenas y comidas familiares y las que celebran empresas y grupos de amigos son días de mucha actividad», explicó a este diario la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), Gabriela Córdoba, que subrayó que en las principales zonas turísticas de ciudad va a ser complicado encontrar mesa durante los dos próximos fines de semana. Aunque el día de Navidad o el de Año Nuevo eran jornadas en las que los potenciales clientes optaban por quedarse en casa a comer, durante los últimos años hay una tendencia a salir también en esos días, explicó. También se mostró muy optimista con las perspectivas para estas próximas semanas el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), Francisco Javier Galdeano. «Las perspectivas son quizá mejores para la restauración que para el ocio, pero es que en el ocio hasta que no llega el día no podemos saber cuál va a ser la respuesta», aseguró. Según Galdeano ya hay numerosos restaurantes al completo para las próximas semanas, mientras que para los locales de ocio el resultado es más incierto. «Estos últimos meses ya hemos visto muchas veces que aquellos que salen a comer, luego no van a tomar una copa», dijo.

También hay perspectivas de un final de año con cifras de récord en la hostelería en Benidorm. «Muchos locales están ya al completo para todos los días desde el día 22 de diciembre hasta el 8 de enero», aseguró Alex Fratini de la Asociación de Bares Restaurantes y Cafeterías de Benidorm (Abreca), que señaló que el día estrella va a ser la Nochevieja, con cenas que oscilan entre los 60 y los 160 euros, en función de si se incluye o no el cotillón para despedir el año. «Estas navidades van a ser el broche de oro a un año muy bueno», aseguró. La ciudad está muy volcada para que la despedida del año sea una fiesta y habrá doble sesión de campanadas para recibir el año 2024. Una para los españoles y otra una hora más tarde para los turistas británicos para que lo hagan a la misma hora que en su país. Al fin y al cabo, el turismo británico es el principal cliente de Benidorm y la Costa Blanca. Este país ya ha alcanzado el volumen de viajeros que había antes de la pandemia, tras unos años en los que debido a las restricciones sanitarias las cifras no terminaban de remontar.

Crear productos para la desestacionalición Crear y poner en el mercado productos turísticos para ayudar a desestacionalizar y contribuye a que la Comunidad sea más sostenible empresarial, social y ambientalmente. Éste es el objetivo de la Conselleria de Turismo y así lo ha expresado esta semana la titular de este departamento, Nuria Montes, durante la presentación de los resultados y acciones realizadas en 2023 y el avance de las previstas en 2024 de Creaturisme, la estrategia de Turisme Comunidad para el desarrollo e impulso de programas de producto turístico especializados y de base experiencial. La consellera ha recordado que la demanda del mercado turístico ha cambiado en los últimos años y ahora está más enfocada hacia la búsqueda de experiencias únicas y competitivas. J. A. M.

El objetivo del sector turístico es batir el récord alcanzado en el 2019 y todo apunta a que se podría conseguir. El récord está en estos momentos en los quince millones de pasajeros alcanzados en 2019 y en el mes de noviembre de este año se habían alcanzado los 14,7 millones de viajeros. Cada mes se están registrando cifras por encima del millón de pasajeros en la terminal aérea Miguel Hernández.

Motivo por el que todo apunta a que se podría lograr batir esta marca, sobre todo valorando el hecho de que a comienzos de mes hubo otro gran puente con cifras récord de ocupación y en el que hasta 200 vuelos más que el año anterior operaron desde el aeropuerto. Ya en aquella semana, los índices de ocupación se situaban en torno al 85 por ciento en Benidorm; mientras que en la ciudad de Alicante Apha la cifraba en un 75 por ciento.