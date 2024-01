Uno de cada cuatro alumnos de instituto pasa de curso con alguna asignatura suspendida en la Comunidad. Así lo avala una estadística del Ministerio de Educación, que muestra a su vez como la media estatal de estudiantes de 4º de la ESO que promocionan con materias pendientes se sitúa en un 23%.

La cifra es la más alta de toda la serie histórica, alcanzando el porcentaje más elevado en comunidades autónomas como Canarias (27,5%), Extremadura (27%) y Castilla La Mancha (27%).

En plena pandemia, en abril de 2020, la entonces ministra de Educación, Isabel Celaá, acordó con los consejeros autonómicos de cada comunidad en la Conferencia Sectorial, que los estudiantes de la ESO pudieran pasar de curso y obtener el graduado sin límite de suspensos. Antes de eso, con más de tres materias pendientes había que repetir y no era posible graduarse con más de dos. En la actualidad, la evaluación final docente de los centros se encargan de valorar la adquisición de competencias de los alumnos en cada curso, pudiendo estos llegar a titularse con materias pendientes.

El orientador educativo del IES Mare Nostrum de Alicante y miembro de la directiva de APOCOVA, José Miguel Pareja, insiste en que no se puede generalizar el hecho de promocionar con suspensos y que hay investigar qué ocurre en cada caso concreto, puesto que la adolescencia hay una gran influencia de lo social.

"Nuestra legislación dice que se puede promocionar con suspensos si se consigue un desarrollo mínimo de las competencias básicas y si el alumno va a poder seguir con aprovechamiento el curso siguiente, es decir, con un plan de recuperación", aclara el experto.

Pareja señala que el sistema educativo busca disminuir las cifras de abandono escolar y persigue una continuidad en materia de formación. "No es solo cuestión de sacarse el graduado en secundaria, sino que es importante que la gente se saque un título profesional, desde una FP básica a una carrera universitaria. Con un graduado no tienes nada". A su vez, el experto hace hincapié en los planes de seguimiento: "Si pasamos de curso a un alumno con tres o cuatro suspensos y le damos un tratamiento adecuado, permitiremos que este siga avanzando". Pareja subraya la importancia de conocer también las cifras de abandono escolar, pues señala que "es como si los médicos analizáramos una epidemia por el número de hospitalizaciones en vez de por el número de defunciones".

En este sentido, el orientador explica que en el IES Mare Nostrum se ha desarrollado un "algoritmo complejo" en el cual intervienen muchos factores, como las áreas, el análisis componencial, el seguimiento de planes de recuperación, el grado de absentismo, que son los que se encargan de decidir si el estudiante promociona o titula.

División

Entre los representantes de las familias hay cierta división a la hora de valorar el hecho de que los alumnos pasen de curso con asignaturas pendientes. La Confederación Valenciana de Padres y Madres de Alumnos (Covapa)-Fapa Gabriel Miró, mayoritaria en la provincia, que defiende la escuela pública, y la Confederación Católica de Asociaciones de Padres y Familias (Concapa), que representa a la concertada, se muestran contrarios a que los estudiantes promocionen sin superar materias y abogan por la cultura del esfuerzo. Mientras que la Gonzalo Anaya, mayoritaria en la Comunidad con más de un millar de AMPAs representadas, apuesta por una revisión del sistema educativo.

"Es un atraso, lo que no podemos hacer es seguir perjudicando el futuro de nuestros hijos. Está claro que la ley educativa, la LOMLOE, no es buena. No se puede hacer una ley a espaldas de todos los sectores de la comunidad educativa, y menos en tiempo de pandemia y a la carrera. No se puede no basar la educación en el esfuerzo y el aprendizaje. No se puede premiar con titulaciones ni pasar de curso a niños que no se han esforzado, y menos que no hayan aprendido. Para nosotros, es deprimente, puesto que estamos preparando niños para el futuro que no estarán realmente preparados", señala la presidenta de Covapa y secretaria general de la Fapa Gabriel Miró, Sonia Terrero.

Esta confederación, que representa a 250.000 familias de la enseñanza pública autonómica, reclama un pacto nacional educativo y autonómico para "evitar todo lo que está sucediendo".

Rafael Araújo, secretario técnico de la Concapa, recuerda que "España tiene uno de los índices más altos de fracaso escolar y que al alumno cuanto más fácil se le pone menos esfuerzo se le exige y menos resultados da". En esta línea, desde Concapa apuestan por "una revisión de los currículums, revisar la evaluación de los alumnos, que existan las recuperaciones y las segundas oportunidades a la hora de poder superar las asignaturas, y que se refuerce la figura del profesorado y su autoridad, lo que se llama la cultura del esfuerzo, la constancia y el interés en alcanzar unos objetivos".

En cambio, la Confederación Gonzalo Anaya sostiene que el 25,6% de los estudiantes de 4º de la ESO avancen de curso a pesar de no aprobar todas las asignaturas en la Comunidad, es un problema inherente al sistema educativo. "Habría que hacer una autoevaluación del sistema, en vez de tantas de alumnos. No puede ser que el sistema educativo con todos los cambios que se le aplican e implementan el porcentaje de alumnado que tiene estos resultados no pare de crecer. No pensemos que el alumnado no está rindiendo o no hay suficiente cultura del esfuerzo", apunta su presidente, Rubén Pacheco.

Pacheco aboga por analizar la situación de cada estudiante: "Cuando observamos a dos estudiantes, uno con una nota alta y otro con una baja, al analizar cómo han llegado a esas calificaciones, identificamos condicionantes que nos llevan a reconocer que el alumno que ha obtenido una baja nota posiblemente ha realizado un esfuerzo titánico dada su situación, pero que precisamente esas circunstancias no le han permitido alcanzar una calificación más elevada. Es crucial examinar las problemáticas que enfrentan los alumnos con estos resultados".

El representante de la Confederación Gonzalo Anaya recuerda que "venimos del covid, el alumnado estuvo confinado, es importante que nadie piense que al recuperar la presencialidad absoluta se recuperarán automáticamente las pérdidas sufridas durante la pandemia. Se necesitarán al menos cuatro años de políticas de refuerzo y apoyo al alumnado, algo que, al menos en nuestra Comunidad, no se está viendo completamente" y añade que "aunque se ha mantenido el profesorado, no se han reforzado adecuadamente las políticas específicas de apoyo. Además, no deberíamos alarmarnos si un alumno puede promocionar con una asignatura suspendida, lo crucial es que el informe de necesidades específicas elaborado realmente obtenga una respuesta efectiva. Es decir, que el año siguiente esas necesidades se aborden de manera concreta", concluye.