“La farmacia es lo último que se pierde. Si cierra puede desaparecer un municipio”

La situación de las farmacias rurales de Alicante alarma a la profesión. La única botica de Quatretondeta, municipio de El Comtat, se ha puesto a la venta a través de la página web del Colegio Profesional y tiene previsto cerrar sus puertas el 7 de febrero. La clausura de este establecimiento implicaría privar de un servicio esencial a los aproximadamente 140 vecinos del pueblo. El 26 de julio cerró la farmacia de Vall d’Ebo. La entidad ha enviado una carta al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en demanda de ayudas para evitar el cierre de más farmacias rurales.

¿Cómo evitar el cierre de las farmacias rurales?

Estas farmacias abrieron en un momento determinado, hace varias décadas, cuando estos municipios tenían unos 500 habitantes. La deriva de estos años es que muchos han pasado a tener 100 habitantes. Ninguno de los dos municipios donde han cerrado farmacias llega a 250 vecinos. En esa deriva han ido desapareciendo todos los servicios que había. No tienen banco, en muchos casos el comercio es ambulante y queda la farmacia. Para el profesional que tenía esa farmacia, a la que ha estado dedicado años, era su vida. Está costando mucho que alguien quiera reemplazar o coger esto.

¿Qué plantea el colegio profesional?

El único servicio sanitario esencial que queda para personas que viven en estos pueblos es la farmacia. De por sí es gente mayor con necesidades sanitarias mayores. Tienen problemas de movilidad porque hablamos de poblaciones con la pirámide demográfica a partir de los 70 años, con gente de 90 años y 100 años, y desplazarse no les viene muy bien. No hace falta explicar qué supone la farmacia en estos pueblos. Uno de los parámetros que se ve en los estudios de reto demográfico es que anclan población en municipios donde muchas veces son el último recurso sanitario. El médico va cuando tiene que ir o deciden que vaya pero lo único que queda allí es la farmacia. Muchas veces la primera consulta se realiza en la farmacia. Es lo último que se pierde y cuando se pierde, puede desaparecer el municipio. No hablamos de los nuevos municipios rurales que se generan para gente que trabaja en casa ni de personas jóvenes que no tienen problemas para irse a la capital a comprar, sino de municipios en lo que residen vecinos que sí necesitan su farmacia.

¿Cuáles son las soluciones cuando en un pueblo quedan 100 habitantes?

En el modelo que tenemos de farmacia, solo veo una vía, que es una ayuda pública permanente si queremos mantenerlas ahí. Es hacer los cálculos: cuánta población tenemos, qué servicios tienen y si queremos mantener estas farmacias tendremos que aportarles el diferencial.

¿Cómo está ahora el suministro de medicamentos?

Los suministros no se van a arreglar. Toda la cadena depende de cómo funcione la economía global. La mercancía de la que hablamos no es un bien de consumo sino esencial y no se puede manejar como si fuera una bolsa de patatas por las repercusiones que tiene pero lo tenemos todo deslocalizado. Con la globalización se llevaron todas las materias primas fuera, además un porcentaje elevado a China, que ha estado cerrada mucho más tiempo que otros países y que sigue a veces cerrando sus fronteras.

¿En qué se está trabajando?

Las vías en que está trabajando Europa, porque el problema no es solo de España, es traer de nuevo al menos la síntesis del principio activo, que es donde está el verdadero problema. Hay industria para poder fabricar el formato. Los costes de traer ahora los principios activos no son los mismos, aparte de que requiere un análisis estratégico y económico. Otro tema a valorar es que hay una tendencia alcista de los precios, y en el medicamento es inversa porque así se ha marcado en la normativa para hacer un sistema sostenible. Sin embargo, hay que pensar también en la sostenibilidad de la industria farmacéutica. Esas moléculas se están convirtiendo en algo que la industria no ve viable y mandan el producto donde se les paga mejor.

¿Cómo afecta al paciente esa escasez de medicamentos?

Seguimos trabajando en que el paciente no tenga que ir haciendo la ruta de la China buscando su medicamento por las farmacias. ¿Vías para esto? Está la línea de comunicación entre las farmacias, a través de la corporación Farmahelp, y el otro paso fundamental es la mayor integración en la comunicación con los médicos de Atención Primaria. Tenemos que conseguir que no sea el paciente el que tenga que ir y venir, salir de la consulta, llegar a la farmacia y decirle que no te lo puedo traer y no hay sustitución. Es verdad que ahora son menos los medicamentos críticos, no hay tantos, quizá ahora la que tiene más problemas de desabastecimiento es la medicación hospitalaria. El año pasado tuvimos problemas críticos con la amoxicilina, pero en este la capacidad de respuesta es mucho mayor.

¿Qué hay que hacer para facilitar la comunicación con Atención Primaria?

Esto tiene que ir dentro de los modelos de receta electrónica. Sus mecanismos están aprobados, es un sistema del que ya nadie duda. El paciente pasa su tarjeta, abre el canal y a partir de ahí tenemos una vía de comunicación abierta que entra al sistema público, porque el sistema de receta privada aún no está desarrollado del todo y es otro debate.

¿Y qué falta?

Tenemos que conformar el marco jurídico para que esa comunicación sea viable. Es el paciente el que abre la vía de comunicación con la farmacia y el médico; si no, no se comunican los problemas de salud ni el historial de nadie. ¿Cómo vamos a iniciar desde la farmacia la comunicación con el médico, que tiene que ser ágil y más o menos inmediata? Tenemos medios, ambas partes tecnológicamente están preparadas. Ahora falta ver cómo se configura. Si me viene un paciente a la farmacia con un problema que quiere que lo comunique, el médico prescriptor tiene que tener alguna forma de ver que ese paciente, sin tenerlo delante, ha solicitado que se le revise la medicación o se le abra una consulta médica. Tiene que suceder en tiempos relativamente cortos y que genere la máxima confianza, en un plazo máximo de un día.

Ante la alta demanda de Ozempic para adelgazar, ¿el farmacéutico puede decidir no darlo a quien no sea diabético?

Ese medicamento, que a mí me conste, sin una prescripción médica no sale de la farmacia. Un farmacéutico tiene sus responsabilidades y un médico las suyas. Si viene una prescripción médica es para una persona que lo necesita y si no entra en los criterios de ficha técnica…El farmacéutico no evalúa al paciente ni tiene acceso a su historial para tomar esa decisión. Los datos del paciente son lo más sagrado de una persona. La capacidad de recetar es del médico. Es un tema de suministro tal cual porque mucho lo tenemos solucionado (para los diabéticos) con el Rybelsus, que es lo mismo que el Ozempic pero en vía oral. Para ciertos casos no gusta porque no produce la misma sensación inmediata. Habrá que encontrar ese equilibrio. Si un laboratorio puede producir, ¿por qué no produce más? Seguramente habrá que crear un medicamento aparte con la indicación de pérdida de peso, financiado o no.

¿Cómo están los proyectos de colaboración de las farmacias en el cribado de cáncer de colon o cuello de útero?

Todos son proyectos de Salud Pública. Seguimos colaborando en proyectos que van apareciendo como olas de calor y de frío, hemos participado en una campaña de promoción de la gripe, pero en estos que requieren continuidad necesitamos una reunión donde se nos aclaren cosas y aún no se nos ha convocado por parte de la Dirección General de Salud Pública, pese a que lo hemos solicitado, para hablar de lo que consideran que tenemos que hacer: si seguimos con los proyectos de cribado, si creen que las oficinas de farmacia pueden aportar o no. Ahora mismo no se pueden llevar muestras a las farmacias. En cáncer de cérvix se hizo el pilotaje (con el Botànic) pero sin esa reunión no conocemos las intenciones.

¿Qué papel puede hacer el farmacéutico en los cribados?

La oficina de farmacia tiene una accesibilidad y una dispersión que no tiene nadie más. Está en todos lo sitios y antes o después el barrio pasa por allí sin los tiempos de espera de un centro de salud o un hospital. Es una estructura que se puede aprovechar y que todo el mundo entiende que es parte del sistema. Nos ofrecemos continuamente, nuestra función no es otra que estar y suministrar salud con lo que podemos aportar. Por lo menos a fomentar la mejora de los resultados. Muchos de estos cribados funcionan muy bien en la Comunidad Valenciana y nos ofrecemos para colaborar en lo que pueda facilitar el acceso de los ciudadanos al sistema en lo que haga falta. Queremos esa reunión para que nos digan qué necesitan que hagamos y una vía de comunicación abierta por las dos partes, que no tenemos y es algo que hemos compartido en el consejo autonómico. Con el gobierno anterior había cierta fluidez y comprensión de las necesidades mutuas, y por ejemplo desarrollamos las bajas por covid en un tiempo récord. Nos ofrecemos porque los proyectos son recursos y somos actores natos pero nos tienen que decir si nos quieren o no. Si no dicen nada es que probablemente no.