Dos hombres para la corte de una belleza en las Hogueras de Alicante

La hoguera Sant Blai de Baix tendrá este año a dos hombres acompañando a su belleza. No serán "damos" ni "belleos", sino "caballeros de honor". Estuvieron en la corte de Gema Cerdá Ortiz, la representante de esta comisión, durante su presentación el pasado fin de semana. Aunque Marcos Cañibano Cortés y César Díaz Llorens, los dos hombres con este novedoso cargo, no sustituirán a la figura de las damas, como aseguran desde la comisión.

"¿Por qué no podemos integrar al hombre en nuestra fiesta? La figura es la del caballero de la corte de honor, que acompaña a bellezas y damas. Este año, no tenemos damas, pero si las tuviéramos también sacaríamos el cargo. Irán vestidos de torrentí, mejor que de zaragüel, y a la hora de los saludos, saludan con los presidentes.", explica Cristina Cortés, presidenta de la hoguera.

Algo que también señala Gema Cerdá, belleza de la hoguera: "La figura de los caballeros no es de sustitución de las damas. Lo que queremos es visibilizar y promover a los juveniles masculinos de poder participar en la fiesta, teniendo un cargo. Se ha dicho que se ha tergiversado la imagen de las damas de honor y no es así. Es una forma de poder mantener la fiesta a largo plazo para que los juveniles masculinos estén más involucrados en la fiesta. Queremos que todos tengan su hueco. Estoy orgullosa, contenta y feliz de que haya sido en mi año y de poder ir de la mano de mis tres niñas y de mis dos caballeros de honor".

Marcos Cañibano, uno de los dos caballeros, también expresa la misma idea: "La figura es otro cargo más en el mundo de las Hogueras, para que la presencia de los hombres no sea solo como banderín o como presidente sino que ahora, también como caballero de la corte. Este cargo no es para sustituir a la dama de honor, sino para acompañar a la belleza, haya damas o no. Al saber que Gema, la belleza, no iba a tener damas, comentamos que por qué no iba a haber una figura masculina aparte del banderín y el presidente".

Su compañero, César Díaz, subraya la misma idea: "Este es un cargo más que para nada sustituye a las damas. Para mí es todo un honor poder ser parte de esta novedad en este año tan especial tanto para la hoguera como para el mundo de la fiesta".

Cortés ha añadido que son conscientes de que la decisión ha suscitado polémica, pero que no buscan una revolución en la fiesta: "Me han llegado comentarios que me han sorprendido, pero no pretendemos cambiar las Hogueras. Es algo que empezó como una inquietud de cuatro jóvenes de la comisión. Cuatro de los chicos plantearon que al final solo podían ser banderines o presidentes y consultamos a la Federació de Fogueres".

Novedad

En los estatutos de las Hogueras no está considerada esta posibilidad, pero la Federació no se cierra a introducir un cambio: "Es una figura que no está contemplada legalmente en los estatutos de la Federació. Todo el mundo tiene cabida en la fiesta. A la presentación fuimos la Bellea del Foc y yo y no se hizo ninguna referencia a la figura porque oficialmente no existe. La fiesta tiene que tener cabida para todos y esto es un acompañamiento. En Burriana ya hay reinas falleras que son chicos. Yo invité a la presidenta a que preparase una exposición en una asamblea y que la gente, que es la soberana, decidiera", explica David Olivares, presidente de la Federació.

Algo que también apunta la propia presidenta de Sant Blai de Baix: "A principios de septiembre, me reuní con David Olivares para no incumplir ninguna normativa. Nos dijo que en los estatutos no existía dicha figura y yo le pregunté si le parecía bien que hubiera caballeros de la corte de honor y que no iba a saludar ni a llevar ninguna banda".

La indumentaria también es una de las condiciones a respetar, como acordaron hoguera y Federació durante la reunión: "Durante la presentación, los chicos iban respetando al máximo la indumentaria del siglo XVIII", apunta Olivares. Un acto que la belleza de la hoguera ha calificado como muy emotivo: "Hubo mucho sentimiento y mucho esfuerzo. Tengo la suerte de que voy a estar acompañada este año por Marisa, belleza infantil, y sus dos damas de honor. Y también estoy acompañada por los dos caballeros de la corte de honor".