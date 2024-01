La reactivación de las obras de la avenida de Jijona supondrá un sobrecoste de medio millón de euros

Luz verde a la continuación de las obras en la avenida de Jijona, pero con mayor coste para las arcas municipales. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que, finalmente, han acordado mantener el contrato de ejecución de los trabajos de mejora viaria y accesibilidad de este vial en manos de la empresa adjudicataria de los trabajos, Grupo Bertolín SAU, tras varios meses de desencuentros que mantuvieron las actuaciones paralizadas hasta el pasado 30 de noviembre. Así, el equipo de gobierno prevé que estas obras tengan un plazo de ejecución de seis meses y que concluyan, si no hay nuevas interrupciones, el próximo 30 de mayo.

Pero la aprobación de la ampliación de este contrato no ha sido gratis. Sacar adelante estos trabajos manteniendo a la empresa adjudicataria ha supuesto un sobrecoste de casi medio millón de euros para las arcas municipales, lo que representa un incremento del 19 % de los costes totales del proyecto. La modificación presupuestaria aprobada hace que el coste de estas actuaciones se eleve en 499.273 euros lo que supone que la obra tendrá un coste final de casi 2,6 millones de euros, frente a los 2,5 euros acordados en el momento de la formalización del contrato el pasado mes de noviembre de 2022.

Este aumento sustancial se debe a diversas razones, entre las que se incluyen actuaciones no contempladas inicialmente, como condicionantes de tráfico, la aparición de tuberías de fibrocemento no contempladas o la modificación del procedimiento de retirada de fibrocemento, según se recoge en el informe del acuerdo de la Junta de Gobierno. La empresa encargada de la obra de la avenida Jijona y de Maestro Alonso habría aceptado estas condiciones y se habría comprometido a realizar las modificaciones necesarias para cumplir con los nuevos requisitos.

El nuevo acuerdo evita que el Ayuntamiento de Alicante deba promover una licitación, una opción que retrasaría los plazos de ejecución de una actuación que lleva meses ocasionando molestias a los vecinos e impidiendo la normal circulación de tráfico en una de las arterias principales de la ciudad. El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Contratación, Manuel Villar, ha señalado que “son mayores las razones de interés público en continuar con su ejecución que las de resolver el contrato”, ya que la resolución del contrato "implicaría un plazo mucho mayor de ejecución, al tener que volverlas a adjudicar".

De ahí que el equipo de gobierno municipal haya incluido en este acuerdo la imposición de una penalidad la adjudicataria por valor de 97.938 euros por los incumplimientos en los plazos de ejecución, la autorización para la redacción de un modificado del proyecto que cubra los trabajos que faltan por ejecutar y una ampliación del plazo de ejecución de seis meses, que empezaron a contar el 30 de noviembre, fecha en la empresa retomó las obras a instancias de la Dirección Facultativa, a la espera de que se decidiese si se resolvía o se modificaba el contrato.

Mejoras

El proyecto de mejora de la accesibilidad peatonal y viaria del tramo de la avenida de Jijona, entre la calle San Carlos y la Gran Vía, se ha adjudicado por 2,5 millones de euros, financiados con ayudas europeas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Contempla la ampliación de la sección transversal de las aceras, reduciendo de tres carriles de circulación de vehículos a dos carriles, manteniendo en carril de uso exclusivo de bus, reducir la longitud de los cruces de los pasos de peatones y mejorar el acceso a las paradas de autobús.

Las actuaciones incluyen la peatonalización, la restricción y calmado de tráfico en las vías en las que se actúa, la eliminación de barreras y la mejora de la accesibilidad, la instalación de pavimento fotocatalítico para la absorción de contaminantes y la renovación del alumbrado de semaforización mediante la instalación de lámparas con tecnología LED.

Estas acciones supondrán la reducción de emisiones, reducción de costes energéticos actuales y un aporte a la cultura de la sostenibilidad ambiental y energética, estimado un ahorro de consumo energético del 9,3% en tep/año (toneladas de petróleo/año).

Reanudación

El contrato de las obras de la avenida de Jijona se formalizó el pasado día 26 de noviembre de 2022 y las obras se iniciarán el día 9 de enero de 2023. Tras varios meses de actuaciones, la aparición de amianto en las obras de la avenida Jijona y de Maestro Alonso fue el principal motivo para que la empresa abandonara el proyecto el pasado 4 de septiembre. Este imprevisto, que no estaba contemplado en el proyecto original, generó una discrepancia económica entre la mercantil a cargo de los trabajos y el Ayuntamiento de Alicante, que no consiguieron ponerse de acuerdo sobre el coste de la retirada de este peligroso material.

Tras analizar el problema, los representantes de la mercantil y el Ayuntamiento no lograron ponerse de acuerdo acerca del pago adicional que debía aprobarse para lidiar con este inconveniente. Lo que, unido a los diferentes retrasos que acumulaban los trabajos (que debían haber acabado en julio tras iniciarse en enero) terminó por inclinar al gobierno local a romper la relación contractual entre la empresa y la administración local.

Tras el desencuentro, el gobierno local requirió el pasado 27 de septiembre el inicio de la resolución del contrato "dado que los trabajos no se habían iniciado ante la pasividad de la empresa constructora y el gran riesgo que conlleva tener demolidas unas aceras con continuas pasarelas de acceso a viviendas y locales". No obstante, esta tramitación no se llevó a cabo. Ahora, cuatro meses después de que se interrumpieran los trabajos, el Ayuntamiento y la mercantil han acordado una solución para evitar que el eje Jijona-Maestro Alonso que paralizado.