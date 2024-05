Barcala deja en el aire las medidas contra el ruido en la calle Castaños de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, deja en el aire las medidas que aplicará el gobierno local para combatir el problema del exceso de ruido en la calle Castaños. El dirigente popular rechaza adelantar qué tipo de actuaciones se llevarán a cabo en la zona debido a que los técnicos municipales se encuentran todavía trabajando en su configuración y mantiene la puerta abierta a recurrir la sentencia que obliga a establecer una Zona Acústicamente Saturada.

El alcalde ha restado importancia a las hipotéticas restricciones ya que «este tipo de sentencias lo que decretan es que se declare una ZAS en la calle Castaños, pero en ningún caso determina las medidas aparejadas, ya que ni siquiera la ley lo hace». Una estrategia similar a la mantenida por el Ayuntamiento con la Zona de Bajas Emisiones, en la que tratarán de ejecutarla sobre el papel, pero sin que suponga ninguna prohibición ni multa para los conductores.

Con independencia del resultado del procedimiento judicial, «nosotros ya veníamos trabajando y vamos a concretar el paquete de medidas», ha apuntado Barcala, quien defiende que «hay que atender la demanda de los vecinos y hay que equilibrar intereses de unos y otros».

Respecto al posible recurso del Ayuntamiento a la decisión judicial de establecer una ZAS en Castaños, el dirigente popular recuerda que se ha solicitado una aclaración de la sentencia de la sala número 3 del Contencioso-Administrativo, ya que «a veces entendemos que no se alcanzan todos los extremos que nosotros creemos que debe resolver». Una vez se reciba dicho escrito, y en función de su contenido, «se tomará la decisión definitiva». Preguntado por las medidas concretas que se barajan, el alcalde manifiesta que «lo que no sería responsable en el momento en que los técnicos están trabajando es ir anticipando las medidas si no las tenemos todavía». Pese a ello, Barcala cree que «sin ningún género de dudas habrá que abordar todas las alternativas posibles» aunque, igualmente, advierte de que «hay que hablar con todas las partes», lo que incluye también a los hosteleros de la zona.

Este martes, el juez volvía a dar la razón a los vecinos en el conflicto por el ruido del ocio nocturno: considera que el nivel de decibelios vulnera sus derechos y obliga al gobierno local a establecer una Zona Acústicamente Saturada en la calle Castaños. De acuerdo con la sentencia, «la inactuación del Ayuntamiento, al no haber iniciado el procedimiento para declarar la ZAS pese a que los niveles acústicos superaban con creces los legalmente permitidos ha vulnerado los derechos fundamentales» de los demandantes.

Segunda sentencia

Se trata además de la segunda vez que los tribunales destacan la necesidad de establecer medidas de control al ruido del ocio en la zona, pese a que, en la anterior ocasión, la decisión judicial fue rectificada por el TSJ debido a un defecto de forma en la presentación de la demanda. En 2019, antes de conocerse el citado fallo, el entonces concejal de Ocupación de Vía Pública, Manuel Jiménez, anunció la reducción de entre un 5% y un 10% de las terrazas en las calles Castaños y San Ildefonso en favor de un mayor espacio para los peatones. Una medida de la que, cinco años después, nada se sabe.

Quienes sí han anunciado ya un recurso a la citada decisión judicial han sido los hosteleros de la zona. La Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) se encuentra ya trabajando en estudiar «concienzudamente» el contenido de la sentencia para poder plantear una respuesta «que se sostenga firmemente».

