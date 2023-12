Las obras ya han vuelto a la avenida Jijona de Alicante, lo que sigue en el aire hasta cuándo. Los operarios de la mercantil responsable trabajan en la zona desde este mismo lunes para facilitar la retirada del amianto que generó la disputa con el Ayuntamiento, pero ni el gobierno local ni la empresa aclaran si se va a finalizar la remodelación que estaba paralizada o si será necesario un nuevo contrato.

Por el momento, los trabajos que se están llevando a cabo consisten en una preparación del terreno para que una empresa especializada pueda actuar en la retirada del material. Las fibras producidas a la hora de cortar el amianto pueden ser cancerígenas si se aspiran, por lo que es necesario un protocolo de seguridad específico en su manipulación.

Como ya adelantó INFORMACIÓN, la aparición de tuberías de fibrocemento bajo el asfalto de la avenida Jijona y de Maestro Alonso fue el principal motivo para que la empresa abandonara la obra. Este problema, que no estaba contemplado en el proyecto original, generó una discrepancia económica entre la mercantil a cargo de los trabajos y el Ayuntamiento de Alicante, que no consiguieron ponerse de acuerdo sobre el coste de la retirada de este peligroso material.

Tras el desencuentro, el gobierno local requirió el pasado 27 de septiembre el inicio de la resolución del contrato "dado que los trabajos no se habían iniciado ante la pasividad de la empresa constructora y el gran riesgo que conlleva tener demolidas unas aceras con continuas pasarelas de acceso a viviendas y locales". No obstante, esta tramitación todavía no se ha llevado a cabo, fuentes de la compañía han confirmado a este diario que están llegando a un acuerdo para que la resolución del contrato no se lleve a cabo, por lo que es posible que las obras puedan continuar sin necesidad de volver a adjudicar el proyecto.

Una solución que agilizaría el fin de la remodelación y evitaría dilatar los trámites al menos un año más.

Riesgo para los trabajadores

El concejal socialista Raúl Ruiz ha exigido al equipo de gobierno del PP que dé explicaciones sobre los trabajos que se están realizando en la zona, dado que el amianto representa un material con efecto cancerígeno que solo puede ser retirado por empresas especializadas. Sin embargo, según Ruiz, en los trabajos que se están ejecutando hoy "no se han utilizado equipos de protección especial obligatorios, lo que ha desatado la alarma entre los vecinos y vecinas".

Para el edil socialista es "intolerable" que el Ayuntamiento "no supiera que tenía allí tuberías de amianto" y, además, "es un despropósito es que hayan querido tapar semejante chapuza poniendo en riesgo a los trabajadores que están haciendo la obra".

Ruiz ha alertado también de que los empleados que se encuentran en las obras "no tienen EPI ni herramientas para retirar el amianto", por lo que "están respirando veneno por culpa de la improvisación de un alcalde negligente”.