Ni siquiera los camposantos se escapan de los robos. Ornamentos de acero, bronce e incluso flores se ven sustraídos con frecuencia de las tumbas del cementerio municipal Nuestra Señora del Remedio. Esa es la percepción de varios usuarios que se han encontrado las tumbas y lápidas de sus familiares sin algunos de estos elementos, depositados en anteriores visitas, en especial desde Todos los Santos.

Búcaros de acero, decoraciones de bronce, jarrones y flores, en especial las de plástico, son las más comunes a estas sustracciones. Algo que ha señalado Rosa María Compañ, una de las afectadas: "Cada vez que vamos al cementerio, o se han llevado jarrones o se han llevado flores. Pusimos una reclamación hace tiempo. Por Todos los Santos arreglamos la tumba de mis padres y cuando llegamos le habían quitado los jarrones. Los volvimos a poner y los volvieron a quitar", ha lamentado.

Una situación que han refrendado varias empresas marmolistas que trabajan en el cementerio: "Pasa mucho, en especial con los búcaros y los elementos de acero. Sucede que a veces hemos instalado algún detalle en alguna tumba y al poco tiempo nos ha llamado la familia diciendo que había desaparecido", han asegurado desde la empresa de mármoles Artxan. Otra de las sociedades ha añadido que los robos van por épocas: "No es el momento en el que más robos ha habido. Ha habido algunas épocas en las que han llegado a abrir incluso las propias lápidas".

Puesto este medio en contacto con el Ayuntamiento de Alicante, no ha ofrecido información al respecto.

Los afectados consideran que es necesario tener más respeto con los fallecidos: "Un año nos pasó que poco antes de Todos los Santos habíamos colocado unos búcaros nuevos donde se encuentran nuestros abuelos y cuando vinimos en Todos los Santos no estaban. Es cierto que la tumba está a pie de calle, igual si hubiera estado dentro no se los hubieran llevado", ha lamentado un afectado que prefiere que no se publique su nombre.

Compañ ha subrayado que es una cuestión que suele ver en el lugar de reposo de otras personas: "Buscando, cuatro o cinco lápidas estaban igual, les faltaban cosas o estaban rotas. Es un desastre, la gente no para de quejarse. Deberían de poner un guardia para proteger todo esto porque los familiares nos estamos poniendo negros", ha indicado la afectada.

La problemática de los robos en el cementerio municipal no solo afecta a los objetos de valor sentimental depositados en las tumbas. Además de los búcaros de acero o las decoraciones de bronce, las flores se ven afectadas: "No es que las roben para llevárselas a su casa, pero a veces ves que las mismas flores que tú habías puesto en la tumba de tus familiares está en la de dos o tres sitios al lado, sobre todo las artificiales", ha expresado otra afectada.

Un problema que se ha repetido en otros cementerios de la provincia, como el de Elche, donde en las fechas próximas a Todos los Santos también se denunciaron numerosos robos en las lápidas de sus camposantos. En Almoradí, el pasado enero la Guardia Civil detuvo a un hombre por profanar tumbas en el cementerio municipal para robar los objetos que se habían enterrado con los cuerpos. El individuo llegó a revolver los restos óseos depositados en un panteón con la finalidad de sustraer objetos que pudiesen haber sido depositados con los cuerpos sepultados, motivo por el que el Juzgado de Instrucción N.º 3 de Orihuela, decretó su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.