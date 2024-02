Fin del recorrido para la moción de censura presentada por los sindicatos SEP y CC OO por el control de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante. En una sesión extraordinaria celebrada este martes, la Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante ha sometido a votación la moción de censura presentada por los sindicatos SEP y CC OO a principios de este mes de febrero tras el descontento con el acuerdo de Carrera Profesional, alcanzado por tres sindicatos (UGT, CSIF y Fesep) con el gobierno de Barcala.

Tras un intenso debate, la votación de la moción ha quedado en empate 12 a 12, ya que uno de los 25 miembros no ha acudido a la cita. Se trata de un funcionario que accedió a la Junta de Personal a través del sindicato Fesep. Así, esta propuesta no sale adelante ya que, según el reglamento de la Junta, la moción de censura necesitaba contar con mayoría simple en segunda votación, un respaldo que no ha obtenido, pero que evidencia la fragilidad de la actual dirección por la falta de una mayoría solvente. En la propuesta de moción de censura se solicitaba revocar la Presidencia, Secretaría y la Tesorería de la Junta y proponía como nueva presidenta de la Junta a Bárbara Sila Fernández, y como secretario y tesorero a Joaquín Riaza Francés.

El desencadenante principal de que se haya llegado a esta circunstancia ha sido, entre otros desacuerdos, la discrepancia generada por las negociaciones con el gobierno de Barcala sobre la Carrera Profesional en el Ayuntamiento de Alicante. Este sistema implica un aumento salarial para los empleados municipales, determinado por factores como la experiencia, el cargo ocupado, la formación, los logros alcanzados y el desempeño laboral. Aunque el ejecutivo ha asignado un millón de euros para su implementación en 2024, aún no se ha materializado debido a limitaciones presupuestarias y técnicas.

En un comunicado conjunto emitido por CC OO y SEP argumentan que el resultado de la votación pone de manifiesto que la "mayoría no existe" cuando se habla de Carrera Profesional aunque el empate "no haya sido suficiente para ganar la moción, puesto que habría sido necesaria la mayoría". Además, en el escrito se recoge que la moción de censura nace de la actitud "poco exigente" en las negociaciones de la Carrera Profesional que "ha sido aprovechada por el equipo de gobierno pata implantar una Carrera Profesional que no cumple con las expectativas de la mayoría de funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, pero sí al equipo de Gobierno", subrayan ambos sindicatos. "Aunque hubiéramos deseado encontrar los apoyos suficientes para ganar y cambiar el talante de la actual Junta de Personal tenemos la satisfacción de haber hecho lo que por responsabilidad y coherencia considerábamos necesario", aseguran CC OO y SEP en un comunicado.

En otro escrito, los sindicatos que pactaron la Carrera Profesional con Barcala han defendido su gestión al frente de la Junta de Personal y han celebrado el resultado de la votación. Las entidades señalan que la Carrera Profesional se ha implantado después de "negociaciones arduas y reuniones exhaustivas", y subrayan el "compromiso continuo para mejorarla". Además, se enfatiza que la Junta de Personal no es la responsable directa de la negociación laboral en el Ayuntamiento, ya que este rol recae en las Mesas Negociadoras conformadas por los sindicatos.

A entender de CSIF, UGT y Fesep, esta moción "no tenía su razón de ser en la negociación de la Carrera Profesional, sino que, su única intención fue apoderarse de la Junta de Personal con otros fines", según expresan en un comunicado conjunto. Ahora, los sindicatos que quieran proponer una nueva moción de censura deberán esperar un año para poder presentar una nueva iniciativa en este sentido.

Ni siquiera ha transcurrido un año desde que la plantilla del Ayuntamiento de Alicante acudió a las urnas para elegir a sus representantes sindicales. En esa elección, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) se situó como el sindicato mayoritario, obteniendo ocho delegados. Le siguió de cerca UGT con seis miembros, CSIF con cinco y CC OO con cuatro, mientras que el Fesep (antiguo sindicato policial) logró dos delegados.