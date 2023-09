Luz verde al gobierno municipal de Alicante para que siga con el procedimiento para implantar la carrera profesional en el Ayuntamiento, una promesa electoral de 2019 que en el fondo supondrá un aumento salarial para la plantilla en función de variables como la antigüedad, el puesto de trabajo, la formación, la participación en logros o el desempeño laboral. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante ha desestimado el recurso presentado por el sindicato Fesep contra el reglamento de la carrera profesional.

La jueza rechaza, según recoge la sentencia, "una inactividad u obstaculización del procedimiento por parte del Ayuntamiento de Alicante, sino que, más bien al contrario", ya que subraya que "a través de la Comisión Técnica constituida especialmente para el desarrollo de la carrera profesional, se están siguiendo todos los pasos y actuaciones necesarias para perfilar y desarrollar esta nueva figura, compleja y novedosa en la función publica, que requiere de una minuciosa labor de desarrollo y concreción, proceso en el que además, se está contando con la colaboración de los sindicatos".

La jueza, que no entra en los tiempos de la Administración, subraya que en el recurso sindical "no se alega en demanda -ni tampoco en el acto de la vista-, cuál es el precepto legal o procedimental que infringe el Reglamento, ni se ha acreditado la existencia de inactividad o actuación unilateral por parte de la Administración, constando además la existencia de consignación presupuestaria para el abono de la carrera profesional, una vez la misma haya quedado convenientemente definida". "El reglamento aprobado -según la jueza- no es inaplicable o inejecutable, como indicaban los recurrentes, sino que está siendo debidamente desarrollado y concretado mediante los trabajos que viene realizando la Comisión Técnica de Desarrollo de la Carrera Profesional".

En la sentencia se señala que "en desarrollo del reglamento de la carrera profesional se ha constituido una comisión técnica de desarrollo de la carrera profesional -de la que forman parte los sindicatos, entre ellos el actor-, en el que se han ido perfilando los diferentes parámetros para poder hacer efectivo este derecho, tales como el encuadramiento, elementos para determinar el rendimiento, criterios para valorar la formación en este proceso de desarrollo".

Tras la vista entre las partes que se produjo a principios de julio, el sindicato defendió que el reglamento no se puede aplicar. "Nuestro objetivo es que se declare nulo por no tener presupuesto y no poder ser ejecutable. Queremos que se anule y que se haga otro con parámetros económicos reales, como ya conseguimos en Benidorm", señaló Luis Santamaría, abogado del sindicato, al término de la vista celebrada en los juzgados de Benalúa, en la que ambas partes expusieron sus argumentos. Desde el Ayuntamiento, el letrado municipal defendió que ya se ha aprobado el reglamento y que se ha activado una comisión técnica para su puesta en marcha.

Desde el sindicato anuncian que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana "por cuanto el juzgado no ha atendido la reiterada doctrina del TSJCV puesta de manifiesto en tres sentencias aportadas por este sindicato, la última del mes de julio de 2023, en el sentido que los Ayuntamientos disponen como máximo de seis meses para aprobar y ejecutar el derecho a la carrera horizontal de los funcionarios municipales aplicando las retribuciones que exige el artículo 133.2 de la Ley 4/2021 de la Función Pública Valenciana".

En el caso del Ayuntamiento de Alicante, según el sindicato, "es notorio y público que dicho Reglamento se aprobó hace más de un año y sigue sin ejecutarse porque no se han aprobado todavía las retribuciones a percibir por el personal municipal ni se ha abonado cantidad alguna en las nóminas".

Este cara a cara se iba a celebrar el pasado 8 de marzo, pero una huelga judicial aplazó la fecha. Éste se trata del primer proceso judicial al que se someterá la carrera profesional, que todavía no ha entrado en marcha en el Ayuntamiento de Alicante. Para finales de este año está prevista otra vista judicial, esta vez entre el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno, que recurrió la partida presupuestaria, de poco más de 200.000 euros, recogida en el Presupuesto municipal de 2022 para empezar a implantar la carrera profesional en el Consistorio alicantino.