Las recientes huelgas de los agricultores alicantinos han desatado un intenso debate sobre la importancia de apoyar los productos locales que se ha trasladado hasta los mercados locales. Frente a este debate, en el Mercado Central de Alicante no cabe duda: la procedencia de los alimentos prima sobre su precio. Entre las ventajas que les atribuyen a los productos de proximidad se encuentra el tener una gran calidad, ser de temporada y una mayor frescura.

Por ello, la mayoría de los alicantinos que acuden a comprar a estos puestos aseguran que acuden en busca productos locales, ya que además, estos tiene consecuencias positivas para la economía local, el empleo y la industria. Este punto de vista es compartido por los placeros que aseguran que la mayoría de los clientes que acuden a comprar a estos puestos tienen una cosa en común: buscan proximidad y calidad.

La fruta de temporada es una de las más demandadas y, aunque sea una época en la que estos cultivos no se encuentren en su máximo, sí que se pueden encontrarse ya las primeras fresas, mandarinas o kakis. "Los clientes nos suelen preguntar por productos locales porque la mayoría de la fruta suele ser de aquí de la provincia. La gente se preocupa y si en el puesto tienes, por ejemplo, uva del Vinalopó y uva italiana te preguntan y siempre acaban llevándose la de aquí, aunque sea un poco más cara los clientes prefieren gastarse un poco más", asegura Mari Carmen Alemañ, placera del Mercado Central.

Unas de las posibilidades para que, al final, el cliente acabe llevándose fruta o verdura que no sea de la provincia es que quieran alguna que no sea de temporada, en ese caso no queda más remedio que comprar productos que no sean de proximidad. "La gente que viene aquí al mercado se preocupa de comprar de cercanía y la mayoría te piden que sea nacional. Luego hay cosas que tienes que traer de fuera porque son de temporada, como la piña ahora que viene de Brasil, y si la piden, pues damos el servicio, pero normalmente es todo 90% nacional porque es lo que la gente pide más. Siempre hay gente que mira más el precio y que no le importa de donde venga, pero no es lo mayoritario", indica la placera Vanesa Martínez.

Entre los clientes el sentimiento que más abunda es el de mirar las etiquetas y preguntar sobre la procedencia, todos quieren comer fruta y verdura de la provincia, incluso el aguacate que más triunfa es el que crece en Callosa d'en Sarrià. "Siempre preguntamos al tendero a la hora de comprar, nosotros tenemos campo en casa y nos gusta lo natural. Fíjate que hemos comprado hasta el aguacate de la provincia y las habas que hemos cogido también son de aquí, lo preferimos siempre y, aunque miramos el precio porque nos gusta que salga lo más económico posible dentro de lo que la provincia puede ofrecer", asegura Juan Sarrió, cliente del Mercado Central.

Manzanas de Beneixama, cerezas de Benimarfull o habas de la Vega Baja son algunos de los productos más solicitados. "A los clientes les gusta que sea de la Comunidad Valenciana, pero si puede ser de Alicante mejor, es lo que los clientes prefieren y siempre gastan un poco más de dinero con tal de que sea un producto local y de proximidad. El que viene al mercado es porque le gusta que el género sea bueno", asegura Margarita Fernández, placera del mercado.

Este tipo de clienta es Asunción Palomares, una alicantina que mira siempre mucho todo lo que coge. "Procuro que sea de la provincia o de España, por eso miro mucho las etiquetas y lo consulto con el tendero que me atiende. A ver siempre hay cosas que no hay aquí, como los kiwis amarillos que a mí me gustan mucho, y contra eso no se puede hacer nada, pero procuro que todo lo que compre sea fruta y verdura de temporada y que sea de aquí", afirma Palomares.

Como ella, Sara Escobar, una joven clienta del Mercado Central, no se lo piensa a la hora de elegir. "Me gusta que la fruta y la verdura que compro sean de alicante, nuestra agricultura es la mejor que hay. En el mercado muchas veces no hace falta ni preguntar por qué ya sabes que es todo de la provincia, así da igual gastar un poco más", apunta Escobar.

El Mercado Central de Alicante no deja lugar a dudas, la fruta y la verdura de proximidad es una de las cuestiones que más preocupa a los alicantinos, la proximidad no tiene competidor cuando se trata de calidad.