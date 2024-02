El gobierno de Castilla-La Mancha dice que "el Levante está regando a costa de un río que se agota"

Rifirrafe dialéctico entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana a costa del trasvase Tajo-Segura. La portavoz del gobierno manchego de Emiliano García-Page aseguraba que los agricultores del levante estaban regando por encima de sus posibilidades a costa de un río que se agota. Palabras que han contado con la réplica de la consellera Salomé Pradas que incidía en que la Comunidad Valenciana era líder en la gestión responsable del agua y que este recurso era de todos los españoles.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha respondido al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que los caudales ecológicos del Tajo no se han aumentado, sino que lo acordado es aplicarlos de forma progresiva hasta 2027, año en el que deberán pasar 8,6 metros cúbicos por segundo por Aranjuez (Madrid).

En rueda de prensa, la consejera portavoz de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, se ha referido a las palabras de Mazón, que el próximo lunes se reunirá con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar, entre otros asuntos, el trasvase Tajo-Segura y, en concreto, los motivos "políticos" y no técnicos de sus recortes.

Mazón ha dicho que pedirá la eliminación del aumento de los caudales "políticos, no ecológicos" relacionados con el trasvase, ante lo cual Padilla ha replicado que los caudales ecológicos están fijados, no aumentan, y lo acordado es su aplicación progresiva hasta que en 2027 en Aranjuez sea de 8,6 metros por segundo.

"La realidad se impone y la verdad también debe hacerlo", ha señalado la consejera portavoz del Gobierno que preside Emiliano García-Page, quien ha dicho que no se trata de una decisión "que se quiere tomar para perjudicarlos" y ha pedido a Mazón que "no trate de confundir".

Seis décadas de trasvase y de "solidaridad"

Esther Padilla ha señalado que el 15 de febrero se cumplirán seis décadas de la aprobación del proyecto del trasvase, que han sido "seis décadas de solidaridad de Castilla-La Mancha con Levante", ha matizado.

Sin embargo, "ahora no hay agua" pero sí hay normativa europea, sentencias de tribunales y "muchos" motivos por los que se ha empezado a dar la vuelta al trasvase, "y todos los motivos son de sentido común".

Al presidente Mazón le ha dicho: "Quizá entienda mejor una expresión que ellos utilizaron mucho hace unos años y que se la voy a recordar: no pueden gastar tanta agua, están regando por encima de sus posibilidades a costa de un río que se agota".

La portavoz de Castilla-La Mancha les ha dicho que deben asumirlo y optar por las desaladoras.

Según el último balance del Ministerio de Transición Ecológica, los pantanos de la cuenta del Tajo están cerca de un 70 por ciento de su capacidad y entre los pantanos de Entrepeñas y Buendía suman un total de 769 hectómetros cúbicos de agua embalsados.

Réplica de la Generalitat Valenciana

Las afirmaciones de la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha han contado con la inmediata respuesta de la consellera de Medio Ambiente de la Generalitat, Salomé Pradas, que rechazó las "lecciones de Castilla-La Mancha a la Comunitat Valenciana en materia de agua", pues a su juicio "pertenece a todos los españoles".

En un comunicado, Pradas ha reivindicado los esfuerzos que ha realizado la Generalitat para hacer de la valenciana "la autonomía líder en gestión responsable del agua", un "bien escaso que sabemos utilizar de la mejor manera posible". La consellera recordó que la Comunidad "es líder en la reutilización de agua al ser, con diferencia, la autonomía que más esfuerzos realiza".

Pradas ha expuesto datos que, en su opinión, avalan "la buena gestión que se hace del agua en la Comunidad, que depura y reutiliza el 40 % de agua de toda España y que cuenta con 14 proyectos para que en la provincia de Alicante se pueda reutilizar toda el agua que sale de las depuradoras". "¿Cuánto han invertido en otras autonomías en este sentido?", se preguntó.

Por otro lado, la consellera ha indicado que el 78 % de los campos valencianos son regados con sistemas eficientes como el goteo, "pero pese a todos los esfuerzos sigue haciendo falta agua de otros puntos de España". "Por eso la reclamamos y actuamos siempre desde el rigor y el respeto, pero siendo conscientes de que el agua es de todos y hay para todos", incidió Pradas.

La consellera ha insistido en que la Comunidad "siempre es solidaria" y ha puesto como ejemplo "la mano tendida a Cataluña para utilizar desaladoras como la de Sagunto para agua de boca".

"Por ello compaginamos la buena gestión de los recursos con la demanda del trasvase, necesario para los agricultores", añadió Pradas, que también ha recordado que a Portugal se envía el doble de agua de la necesaria mientras que a la Comunitat Valenciana se le imponen restricciones.

"Queremos el compromiso del Gobierno con nuestros regantes, por eso decimos no a estos recortes ideológicos que ponen en riesgo el medio de vida para miles de familias de la Vega Baja", sentenció Pradas.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aseguró el martes que hay malestar por el trasvase Tajo-Segura y por el "tratamiento político en materia hídrica". En ese sentido, considera que debe solucionarse el problema del agua en España porque "la Comunidad Valenciana está haciendo los deberes y en España el agua es de todos. Lo que no hay son políticos que estén dispuestos a reconocer la necesidad de ser solidarios", ha comentado.

El presidente de la Generalitat considera que "hay que eliminar los caudales políticos, que no son ecológicos, pues no hay informes que lo acrediten. También el río Segura tiene que tener un caudal ecológico, como lo tiene el Ebro". En su opinión no se puede cortar "treinta veces" el caudal del Segura porque eso es "desenterrar el hacha de guerra del agua".