El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado esta mañana, tras reunirse con las principales organizaciones agrarias de la Comunidad Valeniciana, que se ha puesto en marcha el Foro Agrario para responder a las necesidades del sector y en el que participarán la Unió Llauradora, AVA-Asaja, Asaja Alicante, Fepac-Asaja, Coag, UPA y Cooperatives Agro-alimentàries. Según el máximo dirigente del Consell, esta nueva iniciativa servirá para defender los intereses del campo en sus reivindicaciones ante el Gobierno central y la Unión Europea (UE).

En medio de las protestas agrarias en toda España -el jueves y viernes se trasladarán a Castelló y València- el presidente Mazón han convocado a su dirigentes de la autonomía en un intento por aplacar las movilizaciones y pedir también que Bruselas "escuche al sur de Europa, donde los agricultores valencianos son los que más han hecho los deberes en materia de sostenibilidad, medioambiental y de productividad". En su opinión, "es el momento del Gobierno de España en Europa porque la moneda de cambio de la UE ha sido la agricultura mediterránea, y eso se tiene que acabar", ha puntualizado.

También ha pedido a la UE que vigile la aplicación del nuevo reglamento del frío para las importaciones de todos los cítricos que llegan al viejo continente, así como establecer controles en origen para evitar la llegada de plagas vegetales al campo valenciano.

Reunión con Teresa Ribera

Mazón ha anunciado que el próximo lunes estará en el Ministerio de Transición Ecológica para reunirse con Teresa Ribera. Asegura que lleva esperando esa reunión "desde toda la vida" y no solo por los planes para llevar agua a Cataluña desde la desaladora de Sagunt.

Según Mazón hay malestar por el trasvase Tajo-Segura y por el "tratamiento político en materia hídrica". En ese sentido, considera que debe solucionarse el problema del agua en España porque "la Comunidad Valenciana está haciendo los deberes y en España el agua es de todos. Lo que no hay son políticos que estén dispuestos a reconocer la necesidad de ser solidarios", ha comentado.

El presidente de la Generalitat considera que "hay que eliminar los caudales políticos, que no son ecológicos, pues no hay informes que lo acrediten. También el río Segura tiene que tener un caudal ecológico, como lo tiene el Ebro". En su opinión no se puede cortar "treinta veces" el caudal del Segura porque eso es "desenterrar el hacha de guerra del agua".

Organizaciones agrarias

Más allá del debate del agua, según el secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris, la unificación de todas las organizaciones agrarias y cooperativas servirá para trasladar propuestas a las administraciones públicas que "se repiten desde hace muchos años". El objetivo es conseguir "rentabilidad". En parecidos términos, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha comentado que está claro que la política de la Unión Europea "nos quiere echar del campo". Y asegura que marcarse una hoja de ruta conjunta "es importante para tener una voz clara en Bruselas".

Protestas en Cataluña y Andalucía

El encuentro de Mazón con las principales organizaciones agrarias de la Comunidad Valenciana se produce mientras continúan las movilizaciones en algunos territorios de España. Así, esta mañana, un grupo de agricultores han cortado la C-17 a su paso por Vic (Barcelona) en ambos sentidos de la marcha.

En la provincia de Girona, según informa Efe, continúan interrumpiendo la circulación de la autopista AP-7 en Vilademulls, la C-38 en Molló y la N-II en Pontós. También han cortado el acceso al polígono alimentario Mercabarna más cercano al río Llobregat, y prevén hacer lo mismo en el Port de Tarragona, a donde se dirigen en marcha lenta por la vía A-27.

En Andalucía también se producen cortes en la A-92 y la A-4, en Arahal y Écija (Sevilla), por protestas de los agricultores. Las autopistas A-4, en el término municipal sevillano de Écija, y A-92, en el de Arahal, permanecen cortadas desde primera hora de la mañana de este martes por las protestas de los agricultores, que se movilizan desde hace una semana en diversos lugares de España, según informan desde la Dirección General de Tráfico.