Carlos Mazón: «El buen periodismo nos recuerda que ninguna sociedad puede protegerse de la verdad mediante la mentira»

«El buen periodismo es el que nos recuerda cada mañana que ninguna sociedad responsable y madura puede protegerse de la verdad mediante la mentira». De esta forma puso en valor el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la labor desarrollada por el periódico INFORMACIÓN. Fue durante su intervención en la gala de los «Importantes», un discurso en el que, además de elogiar a los galardonados, quiso evidenciar su firme compromiso con la provincia, en un contexto en el que también tuvo un emotivo recuerdo para el exalcalde de Alicante, Miguel Valor, fallecido el pasado domingo.

El jefe del Consell empezó su discurso dando las gracias a INFORMACIÓN «por mantener viva esta iniciativa que cada año nos recuerda a todos la importancia de visibilizar el talento, el esfuerzo y el compromiso solidario de profesionales que marcan el camino. Suele decirse en estas ocasiones que los galardonados son un reflejo de aquellos valores que definen lo mejor de nuestra sociedad. Y no por recurrente deja de ser verdad».

Y, en este mismo sentido, quiso expresar su compromiso para que el dinamismo que genera todo este talento «corra, fluya y dirija su proyección sin obstáculos ni trabas». Según manifestó, «creemos que la Administración pública está para hacer la vida sencilla a los ciudadanos, no para complicársela más. Y hacerlo todos los días, porque la vida, como la actualidad, no se detiene».

«Queremos -continuó- que contéis con una Administración que mira hacia fuera, que tiene sus puertas abiertas y cuenta con accesos amplios, sin estrecheces, marcados por un determinado ideario: solo compromiso, solo rigor, solo libertad».

Llegados a este punto, subrayó que «esta ciudad, esta provincia, son un modelo de ese crecimiento y ese desarrollo que aspira a reunir a todo el talento innovador», momento que aprovechó para pedir al público un homenaje a una persona, dijo, que ha promocionado todo el talento cultural alicantino, en referencia al exalcalde Miguel Valor, lo que generó fuertes aplausos por parte de los asistentes.

Tras este paréntesis, invitó a venir a la provincia a todos aquellos que lo quieran hacer, sobre la base, enfatizó, de que «todos son bienvenidos, porque aquí no hay más condición que saber que van a contribuir a llevarnos más lejos en prosperidad y libertad». Y dejó claro que «todos son todos. Los grandes y los pequeños inversores. Los que aquí harán realidad su idea, su proyecto, o los que darán con la solución para otros. Los que vienen por primera vez y los que decidieron quedarse. Los que vinieron aquí porque alguien les habló de nosotros».

En este contexto, tuvo palabras de elogio para INFORMACIÓN, indicando que «cada día me despierto con el diario», leyendo, añadió, «esas mismas páginas en las que se han iniciado conversaciones sobre cuestiones que han sido fundamentales en el desarrollo de Alicante. Las páginas que han continuado los debates que han contribuido a que las decisiones finales fueran mejores, más acertadas. Las páginas que, como la propia actualidad o nuestras ansias de seguir progresando, no terminarán con lo que lleven impreso mañana».

El jefe del Consell terminó su discurso ensalzando su alicantinidad, destacando que «vengo como presidente de la Generalitat Valenciana por primera vez, pero vengo como alicantino, que no es poca cosa. Alicantino es mi forma de ser ciudadano de la Comunidad y español, no tengo otra, no quiero otra. Vengo a rendir cuentas, que es lo que siempre he pensado que debe hacer un presidente de la Generalitat que se precie cuando está en Alicante».

Y en este sentido, y vinculándolos a los doce meses del año en los que están estructurados los premios, enumeró doce puntos que calificó igualmente de importantes para los alicantinos. Así, y por este orden, subrayó que «defiendo, le pese a quien le pese, nuestro modelo turístico para todo el año, sostenible y sin impuestos», de igual forma, añadió, que «defiendo, le pese a quien le pese, nuestro modelo hídrico para España, responsable, sostenible, trasvasable y solidario». En tercer lugar, y en esta misma materia, Mazón destacó que ya está acelerando el post trasvase Júcar-Vinalopó, antes de aseverar que «vuelve el Cicu sanitario a nuestra provincia, de donde nunca debió salir» y que «Elche, la comarca de l’Alacantí, y Dénia-Gandia tendrán tranvía».

En el sexto punto, continuó, hizo referencia a su «implicación absoluta» con los palacios de congresos de Alicante y Elche, antes de manifestar que «la Diputación no debe seguir sosteniendo de manera impropia el psiquiátrico Doctor Esquerdo». Igualmente, aseguró que «haré todo lo que este en mi mano para que la provincia abandone el bochornoso último puesto en los Presupuestos Generales del Estado», antes de prometer que «la Ciudad de la Luz va a triunfar por fin en la industria internacional del cine» y resaltar que «el puerto de Alicante también existe» y que «seguiré luchando para que la Dama vuelva a Elche». Y todo esto, remachó, «lo vamos a hacer juntos y buscando en el diario INFORMACIÓN todo lo que ha pasado en nuestros barrios».