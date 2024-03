Segunda protesta en Alicante del personal de las resonancias en demanda de los acuerdos alcanzados

Sanitarios se han concentrado este jueves, por segunda vez en pocas semanas, a las puertas de los centros, como el Hospital General de Alicante, en protesta ante la actuación de la Conselleria de Sanidad con el personal laboral a extinguir de las reversiones de los hospitales de Dénia y Alzira (donde también ha habido movilizaciones); con los trabajadores del servicio de resonancias magnéticas y de las farmacias sociosanitarias de las tres provincias, "al no querer cumplir los tres acuerdos firmados entre marzo y junio del año pasado tras las convocatorias de huelga". El personal afectado asciende a unos 4.000 trabajadores en toda la Comunidad.

Falta de voluntad

Los asistentes a la protesta organizada por los sindicatos UGT y CC OO critican "la falta de voluntad de cumplimiento por Sanidad Es inaceptable que se excuse en la supuesta nulidad de los acuerdos debido a la falta de un informe económico preceptivo, cuando los acuerdos han sido fruto de salidas de huelga y, de hecho, ratificados por la autoridad laboral y en algunos casos publicados en el DOGV. Por lo que todos ellos tienen rango de convenio colectivo".

El personal de las resonancias magnéticas explica que Sanidad publicó las mejoras de su situación y "no se han llevado a cabo". Mejoras como: reducción horaria, acceso a la carrera profesional, actualización y valorización salarial, etc. "Un claro ejemplo es la reducción horaria que debía llevarse a cabo en 2023 y no se ha hecho efectiva; para este 2024 se marca otra reducción de horas y ni siquiera han cedido al cumplimiento de la primera".

Alegaciones

Los trabajadores, junto a UGT, han llevado a cabo varias alegaciones a la Gerencia del Hospital de Alicante.

Por esta situación se ve afectado no solo el Servicio de Resonancia Magnética del Hospital de Alicante sino el resto de resonancias de la Comunidad Valenciana, "y muchos más trabajadores en carácter de personal laboral a extinguir por la Conselleria de Sanidad de instituciones sanitarias de la Comunidad Valenciana. Solicitamos que se cumpla sus obligaciones con el decreto publicado, y pedimos que no se demore más su cumplimiento y el curso de las reuniones con la Conselleria de Sanidad, que se deberían haber seguido realizando, también reflejadas en el acuerdo; a las cuales desde UGT y desde el comité de Resonancias de la provincia de Alicante se han reclamado varias veces".

Escritos

El sindicato ha enviado dos escritos a Gerencia del Departamento de Alicante "y posteriormente la petición de los trabajadores y de este sindicato (mayoritario en afiliación en servicio de resonancias) de reunión conjunta para transmitir nuestro profundo malestar y ver su análisis de la situación para resolver que estos trabajadores tengan lo que les corresponde. Hace más de tres semanas y seguimos esperando".

Excusas

Según los convocantes, Sanidad está usando excusas técnicas para eludir su responsabilidad de cumplir con los compromisos adquiridos con el personal laboral. "En lugar de buscar soluciones y proceder con el cumplimiento de los acuerdos, han preferido buscar resquicios legales para justificar su inacción".

"Se debe continuar presionando a la Conselleria de Sanidad para que cumpla con sus compromisos y se respeten los derechos laborales del personal afectado. Es importante que la comunidad y las autoridades pertinentes estén al tanto de esta situación y actúen en consecuencia para garantizar la justicia y el cumplimiento de la ley", abunda el manifiesto, en el que CCOO y UGT anuncian que seguirán con las medidas de presión "porque no estamos dispuestos a renunciar a las mejoras alcanzadas tras intensas negociaciones y movilizaciones".