Un año con las obras de construcción del parque del PAU 2 paralizadas en Alicante

Hace más de un año, en febrero de 2023, la empresa encargada de construcción del gran parque del PAU 2 abandonó las actuaciones sin finalizar. Y así se han quedado, como un gran solar vallado entre el cruce de Vía Parque con la calle Isla Corfú, un espacio inutilizado para los vecinos y una actuación a medio construir en la que los árboles y el mobiliario urbano se han quedado adornando una zona que se encuentra "fuera de servicio".

La actuación, que arrancó en febrero de 2022, se iniciaba con un presupuesto de 1,84 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses, por lo que de no haber habido retrasos, el parque debería llevar más de un año terminado. Sin embargo, el coste se incrementó posteriormente en 358.000 euros para incluir cambios en la pasarela peatonal, el riego, los taludes, la iluminación y el pavimento y la mercantil acabó abandonando la obra tan solo con el 40 % de los trabajos efectuados.

A la espera de que se retome el proceso de licitación para que otra mercantil se haga cargo de la obra, estos días se ha podido apreciar movimiento de los operarios de la empresa municipal de mantenimiento Brota que, según fuentes municipales, se encontraban "encargándose del riego y del mantenimiento de las plantaciones efectuadas" en el parque, pese a estar cerrado.

Unas actuaciones que no han pasado desapercibidas para los vecinos del barrio. "Hace una semana vinieron aquí los operarios municipales y estuvieron trabajando unos días regando lo que hay plantado y cuidado los árboles, pero es que se están gastando el dinero para nada. Nos tienen abandonados como barrio y parece que les da un poco igual tener esto así porque está en un lateral de Alicante y no se ve", asegura María José Jover, vecina del PAU 2.

Como una pérdida de dinero también lo ve José Pérez, vecino de la zona. "Venir con los operarios a arreglar esto es tirar el dinero, pero será para que no se muera lo poco que hay plantado. Lo cierto es que la zona da un poco de vergüenza, nos gustaría que ahora han salido adelante las obras de San Blas el Ayuntamiento también hiciera algo por sacar estas adelante", apunta Pérez.

Una vecina pasea junto a las obras paralizadas del PAU 2 de Alicante. / JOSE NAVARRO

La esperanza del retorno de las obras es lo último que pierden los vecinos del PAU 2. "Seguramente volverán las actuaciones en algún momento, pero será cuando el Ayuntamiento tenga dinero. Este parque la verdad es que una pena que esté en estas condiciones, sobre todo porque se supone que debería estar acabado ya", indica Alicia Domínguez.

"Está abandonado totalmente y los vecinos ya no creemos que vayan a volver las obras nunca, hemos perdido la esperanza en recuperar este espacio verde para el barrio. Lo que no comprendemos ninguno es porque, si ya lo tienen a mitad, no hacen ningún esfuerzo por acabarlo, al final es como todo, un gasto que no tiene ningún tipo de sentido", explica Luis Miguel Martínez.

La situación no solo afecta a la estética del barrio, sino que también supone un problema de movilidad para los vecinos. "Los chicos que viven por aquí y que van a algún colegio de la zona tienen que dar una vuelta tremenda para llegar a clase cuando ya podrían llevar más de un año cruzando por un parque que estuviera adecentado, pero en este barrio como estamos alejados de todo no nos cuidan ni nos dan servicios como al resto de los alicantinos", destaca Elisa, vecina de la zona.

Mientras tanto, los vecinos del PAU 2 continúan paseando al rededor de un descampado vallado y sin utilidad en lugar de poder utilizar una zona verde como un espacio común. "Esperábamos que en marzo de 2023 hubiera estado ya abierto y nos llevamos una decepción cuando vimos que lo abandonaron. Ahora el parque es un nido de ratas y de porquería cuando en mi caso podría usarlo para pasear al perro, porque iban a poner una zona canina en el interior, y ahora le tengo que sacar por un descampado o por la acera", señala María José Martínez.

Respuesta municipal

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Alicante resolvió a finales de 2023 el anterior contrato y, según fuentes municipales, "el siguiente paso en el que se trabaja es en sacar a licitación la redacción del proyecto de finalización del parque, que será en breve", aunque no pone fecha a la reanudación de los trabajos que llevan más de un año abandonados en la zona.

Este nuevo parque en un barrio con más de dos décadas de vida y escasas zonas comunes iba a contar con más de 20.000 metros cuadrados y se planteó como un espacio vegetal que "favorece por su ubicación y diseño la habitabilidad y amabilidad urbanística para los ciudadanos de la zona y visitantes", según el Ayuntamiento. El nuevo espacio se esperaba que contara con equipamientos deportivos y zona de juegos infantiles (incluidos musicales y sensoriales y de integración), así como mobiliario urbano.

Una ancha senda de hormigón se quería que vertebrase el parque, cruzándolo de lado a lado. En su camino, se iba a convertir en una pasarela vegetalizada sobre la zona de juegos central y volverá a tomar tierra para ascender por el monte que forma una barrera natural con la Vía Parque. Desde ahí, según el proyecto, conectaría el parque con dos miradores elevados y con el futuro jardín de la Vía Parque.