El comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo apuesta por electrificar las vías en Alicante

Electrificar las vías de manera provisional hasta que se culmine la variante de Torrellano. Ésta es la apuesta del comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo Josep Vicent Boira sobre la polémica infraestructura a lo largo de la fachada marítima en la entrada sur hacia Alicante, tras ser preguntado sobre este asunto en la televisión pública valenciana A Punt. Boira no concretó fechas ni plazos, aunque señaló que la conveniencia de un acuerdo entre la administración local y los vecinos. Sin embargo, matizó que se trata de su opinión personal y que la decisión última depende de más organismos, como la propia Adif, el Ministerio de Transportes y otras administraciones implicadas. «No tenemos la decisión final», dijo.

Los planes del Gobierno pasan porque mientras se acometen las obras de la conexión del aeropuerto con el tren entre Alicante y Elche, la actual línea férrea será electrificada en su trazado paralelo a la costa desde la pedanía ilicitana de Torrellano hasta el barrio alicantino de San Gabriel para que la provincia no sea un freno en el desarrollo del Corredor Mediterráneo. El temor de los vecinos es que se trata de una inversión demasiado elevada como para que se vaya a quedar de manera provisional, hipotecando el futuro de la primera línea de costa en la entrada sur de Alicante.

Boira aseguró que la variante de Torrellano «es fundamental» en el diseño del Corredor Mediterráneo y de las conexiones con Alicante, «porque tienen dos funciones, primero, mejorar las cercanías entre Alicante, Elche y Murcia; y después dar continuidad a todo el tráfico de mercancías que venga desde Almería y Murcia, que ha de pasar por algún lugar, evidentemente». De todas maneras en sus declaraciones no dio ninguna fecha sobre los plazos en los que se levantarían las vías del tren de la primera línea de la costa.

Compromiso político

«Si a mí me preguntaran cuál es mi opinión, yo creo que necesitamos electrificar provisionalmente Torrellano y lo necesitamos en estos momentos desde una posición de todo el Corredor Mediterráneo, porque si no va a ser muy complicado», dijo. En este sentido añadió que «hay mecanismos para asegurar que en el momento en que la variante de Torrellano esté finalizada se pueda levantar la vía que va por el litoral». Una solución que se puede llevar a cabo de muchas maneras, más allá de un compromiso político, con soluciones de carácter técnico» y advirtió de que cuanto más se tardara en adoptar una decisión iba a ser peor. A su juicio habría que avanzar en la electrificación con un compromiso con los vecinos de que una vez esté acabada la vía provisional desaparecerá.

Para el comisionado del Gobierno en el Corredor Mediterráneo la prórroga de los presupuestos generales del Estado no van a afectar al desarrollo de la inversión. «Un proyecto como éste no depende de un presupuesto anual, ya que se trata de inversiones plurianuales», dijo. En este sentido, destacó el avance de los trabajos el tramo comprendido entre las estaciones de La Encina y Xàtiva, y que permitirá que en el año 2026 Alicante y València estarán conectados mediante la Alta Velocidad.