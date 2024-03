Los vecinos de Alicante responden al Gobierno sobre la Variante de Torrellano: "Si se quiere, se puede"

Electrificar las vías de la costa de Alicante manera provisional hasta que se culmine la variante de Torrellano. Esa es la opción defendida por el comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, sobre la polémica infraestructura a lo largo de la fachada marítima alicantina, afirmada tras ser preguntado sobre este asunto en la televisión pública valenciana À Punt. Ahora, la plataforma en defensa de la Variante de Torrellano responde a Boira y al ministro Óscar Puente y lanza un mensaje a los políticos: "Si se quiere, se puede. Ahora es el momento de demostrarlo".

En el texto, los representantes vecinales afean que el representante del Gobierno dedicase más de media hora a "explicar las multimillonarias obras ferroviarias que se están desarrollando y se van a desarrollar en la ciudad de Valencia" y apenas tres minutos para "despachar" el asunto de la ciudad de Alicante, defendiendo la electrificación de las vías como la opción ideal, pese al rechazo mayoritario en la capital alicantina.

"Está claro que, siendo valenciano, quiere lo mejor para su tierra, pero le recordamos que Alicante y Elche también forman parte de la Comunitat Valenciana, y no estamos hablando de cualquier cosa. Somos la cuarta provincia de España en población", le recuerdan desde la plataforma "¡Variante de Torrellano Ya!". Además, defienden que "los alicantinos no queremos que se electrifiquen las vías" y que "no existe supuesta urgencia en la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo" puesto que obras como el túnel pasante de Valencia o el paso de la frontera francesa, entre otras, "aún tienen pendiente de confirmar fecha de finalización, en algunos casos posterior a 2050".

La plataforma también destaca que "existen otras opciones", como por ejemplo "la declaración de urgencia en la tramitación del proyecto de la Variante de Torrellano", y afea al Gobierno que diese un plazo de 38 meses únicamente para redactar un ramal de apenas 6 kilómetros.

Absoluto desacuerdo

En la carta abierta, también manifiestan "su más absoluto desacuerdo" y reiteran "que no existe voluntad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana" en la retirada de las vías de la costa. Una postura que argumentan señalando que ninguno de los informes de la fase 2 de la Variante de Torrellano incluye el desmantelamiento del entramado ferroviario del litoral una vez este entre en servicio para el tráfico de mercancía.

Además, recuerdan que la histórica demanda cuenta con un estudio informativo desde 2003 y un proyecto básico de licitación de obras desde 2011, pero fue en 2019 cuando el ministerio decidió "fraccionar su ejecución", reiniciando el procedimiento administrativo.

Por todo ello, y dado que los diputados del PSOE alicantino "callan de forma cómplice y escurren el bulto", los representantes vecinales piden "al resto de representantes políticos escogidos que, si de verdad defienden Alicante, luchen por paralizar el proyecto de electrificación de las vías de la costa", optando únicamente por la ejecución de la Variante de Torrellano como solución al paso del Corredor Mediterráneo por Alicante.

