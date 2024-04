Los medicamentos para la diabetes y el TDAH escasean en las farmacias de Alicante

La falta de medicamentos sigue en aumento y la situación no parece mejorar. Si el año 2023 finalizó con unas preocupantes cifras, en el primer trimestre de 2024 se ha vuelto a superar una nueva barrera: la lista de problemas de suministro del Centro de Información del Suministro de Medicamentos dependiente de la Agencia Española de Medicamentos ha incluido durante el primer trimestre de 2024 cerca de un millar de presentaciones farmacológicas. Ahora mismo la situación está algo mejor, con 854 productos en desabastecimiento. Hace cuatro años eran 350.

Los más difíciles

¿Cuáles son los medicamentos más difíciles de encontrar en este momento en las farmacias de la provincia de Alicante? Los pacientes con diabetes son los más afectados. Le siguen la falta de algunos antibióticos y de aquellos medicamentos para el tratamiento del TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad). También hay escasez de fármacos para la ansiedad, para la inflamación pancreática y en menor medida de aquellos utilizados para padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, como son el asma o el EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

Así, los medicamentos que más cuesta adquirir actualmente en las farmacias de la provincia son Ozempic, Fiasp, Lexatin, Trulicity, Intuniv, Bactroban, Zaditen, Pylera, Kreon e Imigran, según un estudio de la red digital de farmacias Luda Partners para la localización de medicamentos en boticas; un mecanismo que se une a Farmahelp, herramienta digital y gratuita que puso en marcha el Consejo General de Colegios Farmacéuticos para atajar la falta de estos productos y que permite a las boticas contactar con otras de su entorno cuando un paciente necesite alguna medicina y no dispone de ella para evitar que tenga que volver al médico a que le recete una alternativa. Forman parte de la misma más de 300 farmacias de la provincia de Alicante.

Ansiedad

En detalle, Ozempic, Fiasp y Trulicity están destinados al tratamiento de la diabetes, mientras que Lexatin se emplea para la ansiedad. Intuniv para tratar el déficit de hiperactividad; Bactroban para infecciones bacterianas y Zaditen para la alergia.

Por otro lado, Pylera se usa para el tratamiento del helicobacter pylori, Kreon para la insuficiencia pancreática e Imigran está indicado a personas con migrañas. Una destacable cantidad y variedad de fármacos que tienen problemas para ser localizados en las estanterías de las boticas de Alicante.

Una de las principales crisis que afecta a la comunidad médica, las oficinas de farmacia y los pacientes se debe a la aguda escasez de la semaglutida, principio activo que en inyecciones se emplea como un medicamento esencial en el tratamiento de la diabetes tipo 2.

La situación fue especialmente grave en el arranque del año, cuando se disparó la demanda de medicamentos para diabéticos en las farmacias alicantinas por pacientes con sobrepeso que querían adelgazar. Algunos, como Ozempic y Victoza, se agotaron, con lista de espera para conseguir alguna unidad de estos fármacos inyectables financiados por la Seguridad Social que en todo caso ha de prescribir un médico con receta.

Los medicamentos para dejar de fumar estuvieron en falta pero ahora hay disponibilidad. / Héctor Fuentes

Las farmacias se enfrentan a una aguda escasez de este tipo de medicamentos desde que comenzó la popularización de su uso como tratamiento adelgazante, no contemplado en su ficha técnica. Un problema que estalló con la promoción de estas propiedades que hicieron rostros conocidos como Kim Kardashian y Elon Musk provocando una crisis de desabastecimiento a nivel mundial.

El Ministerio de Sanidad llegó a pedir que estos medicamentos se prescriban solo para su uso autorizado, tratando de evitar así el suministro deficitario, pues análogos como Trulicity, Saxenda o Fiasp también presentan problemas de suministro. Llegan con cuentagotas y se dispensan exclusivamente a personas que sufren diabetes.

Adelgazamiento

Farmacéuticos como el alicantino David Lloret explican que actualmente el suministro de estos fármacos es limitado. «La demanda de pacientes diabéticos está cubierta mientras que los que lo solicitan como terapia de adelgazamiento no se están cubriendo máxime porque se está controlando mucho a qué pacientes se dispensa». Una política que llevan a cabo cada vez más boticas y que evita las largas listas de espera de hace unos meses.

Lloret destaca también las faltas puntuales de Lexatin, algo que «es muy sensible» pues está indicado para los síntomas de ansiedad, tensión, depresión, nerviosismo, agitación y personas que tienen dificultades para dormir.

Así como Strattera solución oral, que se indica para el déficit de atención. «Afortunadamente no hay muchos pacientes con él pero es de difícil sustitución». Es un fármaco de segunda línea, es decir, que se prescribe cuando no funciona a la persona el primer fármaco que le da el médico para tratar este trastorno. En este sentido, es cada vez más frecuente encontrar testimonios de personas en las principales plataformas sociales, denunciando situaciones de escasez de medicamentos y solicitando ayuda a los demás usuarios.

Insuficiencia pancreática

Por ejemplo, una paciente publicó recientemente: «Amigos tuiteros, a ver si me podéis ayudar. Pido retuit. Es importante. Hay desabastecimiento de un fármaco que necesitamos las personas que tenemos insuficiencia pancreática, que se llama Kreon. Sin estas enzimas, no nos nutrimos bien». De este modo, los pacientes buscan visibilizar su problemática y se movilizan también para hallar soluciones a un problema endémico.

Antigripales en una farmacia de Alicante / Pilar Cortés

«Los problemas de suministro no se arreglan ni se van a arreglar a corto plazo», afirma el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. «Los medicamentos críticos han disminuido bastante pero sigue habiendo falta de suministro de muchos de ellos porque es un problema internacional». Desde cuestión de precios a costes de fabricación, con problemas de las plantas para producir medicamentos, a la situación internacional, muchas son las causas que hay detrás. En el caso de algunos antidiabéticos, la capacidad de suministro no cubre la demanda mundial y algunos países piensan en producir más. Porque, «aunque la situación con ellos está algo mejor, no se está solucionando en el corto plazo».

En pastillas

Una de las medidas, recuerda García, es Rybelsus, una pastilla que trabaja para reducir el nivel de azúcar en la sangre que aumenta la insulina que libera el páncreas; disminuye el azúcar que libera el hígado y demora la salida de los alimentos del estómago; que podría venir a cubrir la falta de los tradicionales inyectables; aunque hay enfermos en los que no cabe sustitución y han de ir al médico a que les evalúe de nuevo. Aunque suponen un 2 % de las presentaciones es todo un problema y aún mayor en la farmacia hospitalaria.

La cartera de medicamentos en 2023 era de 15.503 fármacos (32.992 presentaciones), según datos de la Agencia del Medicamento. No parecen muchas pero 115 de las presentaciones provocan un gran impacto asistencial pues el paciente ha de volver al médico a que le dé otro tratamiento, lo que también agrava la presión que sufre la Atención Primaria.

Los farmacéuticos emplean en la actualidad tres veces más tiempo a solucionar problemas de falta de medicamentos que hace una década, con 10 horas semanales de media, es decir, un día completo dedicado a esta tarea. «Invertimos un día completo de trabajo a buscar alternativas», señala el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Andrés García. «Si sumamos los minutos que empleamos en solucionar problemas de abastecimiento es un día completo a la semana dedicándose una persona en la oficina de farmacia a las búsquedas». En muchos casos se encuentra el medicamento con «otra caja», porque hay presentaciones en escasez cuyo principio activo se puede encontrar en otro laboratorio. Aunque la sustitución puede solucionar hasta el 97 % de las incidencias, para algunos pacientes es un problema, sobre todo para las personas mayores, acostumbradas a un formato, por lo que intentan minimizarlo, pues «en algunos casos no está su presentación, algo que se está cronificando». Las autoridades también buscar estrategias para paliar el desabastecimiento. La Agencia Española de Medicamentos ha activado protocolos y mecanismos en la UE para solicitar unidades de cisplatino, una quimioterapia contra distintos tipos de cáncer, ante los problemas de suministro que se arrastran desde principios de año y que han provocado en España una «existencia limitada». La Agencia mantiene contacto con las sociedades médicas y científicas para «priorizar» las unidades disponibles, cuya existencia es «limitada», hasta que se reanude la distribución. Se trata de un fármaco que se utiliza para tratar diferentes tipos de neoplasias, incluyendo testicular, de ovario, vejiga, de pulmón de células no pequeñas y de cabeza y cuello. La entidad y los laboratorios buscan unidades de medicamento extranjero para ponerlas a disposición de los hospitales «lo antes posible» a través del Servicio de Medicamentos en Situaciones Especiales. De acuerdo al informe anual sobre falta de suministro de la Agrupación Farmacéutica Europea, los medicamentos en falta aumentaron un 36 % en 2023 en comparación con el año anterior. Según el Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos, los problemas con presentaciones han crecido un 135 % en un año.