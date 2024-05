Sanidad supedita que Alicante tenga el CICU ya este verano a que encuentre personal

La Conselleria de Sanidad supedita que el nuevo Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) pueda arrancar este verano en la provincia de Alicante a que haya el personal suficiente. En la misma línea, los problemas de plantilla están condicionando la elaboración del plan de vacaciones dado que no se puede contar con los residentes de último año como adjuntos porque terminarán en septiembre, de ahí que el departamento baraje medidas extraordinarias como podría ser movilizar a MIR de los hospitales.

Así lo ha apuntado el conseller Marciano Gómez (PP) en una entrevista este miércoles en À Punt. Sobre la vuelta del CICU ha dicho que "por supuesto que vamos a cumplir la promesa electoral y ya está el decreto aprobado. Ahora estamos en fase de selección y después de formación del personal sanitario, y a continuación se implantará. Tenemos el mismo problema que con el resto de especialidades para encontrar personal sanitario" también en el caso del CICU, cuya vuelta a Alicante y Castellón se anunció para este verano, con una inversión de dos millones de euros, tras descentralizarse de València, que asumió todos los servicios de la Comunidad en el último año del Botànic.

Llamamiento

Gómez ha aprovechado para repetir el llamamiento que ya realizó a los colegios de médicos y a los sindicatos para que le ayuden al respecto. "Lo hice cuando lo presenté en agosto en Alicante y lo hago otra vez. Si no puede ser este verano, porque lo que queremos poner es un CICU mejorado, aumentado y con más personal, lo pondremos en el momento en que tengamos la seguridad absoluta de que vamos a dar una asistencia sanitaria de calidad. El dinero está, lo que hace falta es el personal, la formación específica y empezar después a funcionar. No sé si será a principios de verano pero sí cuanto antes y estamos buscando al personal".

Plan de vacaciones

En cuanto al plan de vacaciones ha señalado que este año se vive una situación especial e inédita, generada por un problema nacional, del Ministerio de Sanidad, que hizo que los residentes de 2024 vayan a acabar en septiembre en lugar de en mayo al ser la promoción del año de la pandemia, que empezó más tarde.

"Fue una decisión que aplaudí en aquel momento. Ahora cuatro años después nos encontramos con que los aproximadamente 800 médicos residentes que acaban en la Comunidad Valenciana en el mes de mayo pues este año no los vamos a poder hacer porque acaban el 30 de septiembre".

Estos residentes se suelen contratar para hacer sustituciones, "y que nuestros trabajadores tengan sus vacaciones y además podamos cubrir a los millones de turistas que vienen aumentando el personal para darles cobertura".

Ministra

Gómez ha señalado al respecto que le expuso hasta tres veces a la ministra de Sanidad, Mónica García, el hecho de que ante un problema nacional se aplicase una solución nacional. "Pues no, no nos lo ha resuelto y ha dicho que cumplamos con la ley con el tema de los residentes, que dice que el último año pueden trabajar pero evidentemente tutorizados".

Es decir, que, apunta, "vamos a tener un problema real. Mi objetivo es intentar cubrir toda la asistencia sanitaria que cubrimos todos los años. Llevo un mes y medio hablando y negociando con fuerzas sociales, con colegios de médicos, con tutores de unidades docentes, con representantes de residentes... Y tenemos hecho un plan de vacaciones. Ante la situación de este año si tenemos que tomar alguna medida excepcional la tomaremos porque mi primordial objetivo es defender el derecho a la salud de los ciudadanos".

Residentes

Como ejemplo, ha dicho, podría pasar por que "tengamos que movilizar algunas personas para cubrir algunos hospitales. El residente de último año que no acabe hasta septiembre, 800 aproximadamente, junto con el que empieza cuarto año, los hospitales que tengan residentes no tendrán ningún problema pero no soy solo el responsable de la sanidad de los ciudadanos que viven en zonas urbanas y cerca de grandes hospitales".

En este sentido, considera que se está empezando a resolver el problema con las agrupaciones sanitarias interdepartamentales, lo que viene a demostrar que"no solo es una incentivación personal y económica sino que se trata de tomar medidas macroorganizativas valientes, dolorosas para unos, beneficiosas para otros, que lo que tienen es que satisfacer las necesidades sanitarias de los ciudadanos desde Vinaròs a Orihuela, y desde Tabarca al Rincón de Ademuz.

Atención Primaria

Por otro lado, el conseller de Sanidad ha hablado de la falta de médicos de Atención Primaria y ha apuntado como posible solución a la importante bolsa de médicos extracomunitarios pendientes de homologación en España. "Está en la mesa del Ministerio y pido que se agilice. Se lo comenté a Mónica García y ella también lo dice. Nosotros después homologaremos la especialidad pero el tapón está en el ministerio".

Gómez ha insistido en la necesidad de "romper ese embudo" por el bien de los ciudadanos. "Hay una carencia espectacular de facultativos, la semana pasada había 313 plazas vacantes de médicos sin cubrir en la Comunidad Valenciana y que haya esa bolsa no es de recibo".

Inteligencia Artificial

También sobre Atención Primaria considera que debe hacerse un replanteamiento global de las categorías profesionales en todo el territorio nacional. "Hemos dado unas instrucciones de desburocratización que están empezando a dar sus frutos, y estamos elaborando un marco normativo que estructure que cada profesión sanitaria dentro de la Atención Primaria cumpla con los papeles para los que está capacitado". Así, ha reiterado la necesidad de crear la categoría profesional del administrativo sanitario capacitado para resolver problemas.

En la misma línea, ha dicho que en el Consejo Interterritorial de Salud se acordó unificar las comisiones sobre el primer nivel asistencial para crear una de recursos humanos de Atención Primaria similar a la de salud pública para abordar de forma conjunta y multifactorial los problemas que puedan ir surgiendo así como "temas de transformación digital, dotarles de inteligencia artificial, de agendas ágiles y dinámicas; no puede ser que el paciente pida cita por app y el 15 % no acuda. Llevamos diez meses de abordaje de estos problemas ya pero sin dilación. Tenemos los mimbres para empastar esto".

Plan de Salud Mental

El responsable de Sanidad ha hablado también del plan antitabaco recordando que "la libertad del no fumador prevalece por encima de la del no fumador"; y del desarrollo del Plan de Salud Mental, de cuyo desarrollo está satisfecho, con 724 millones de presupuesto, aunque se topan con el mismo problema de falta de personal.

"No tenemos gente con lo que cubrirlo. Tenemos que ir buscando. Presupuestando y contratando, buscando alternativas", ha declarado, en una Comunidad a la cabeza en patologías depresivas y de adicciones a cannabis y tecnológicas en edad infantojuvenil; y en el furgón de cola en recursos humanos e infraestructuras, ha afirmado, hasta el punto de hacer peligrar la acreditación de algunos servicios de psiquiatría para la formación de especialistas.

Por último, sobre las protestas sindicales, ha señalado que las condiciones de sus trabajadores le preocupan pero ha recordado que participan la mitad de los sindicatos, no todos.

