Así, al menos, lo reflejan los datos del Plan de Vacaciones aprobado por Sanidad para este departamento, según el cual el único centro hospitalario público de la comarca prevé cubrir, de media, únicamente a la mitad del personal que se irá de vacaciones a lo largo de los principales meses del verano. Esto es, entre un 55,3 y un 51,1%, durante los meses de julio, agosto y septiembre.

El colectivo donde se hará un menor número de sustituciones es el de facultativos, donde la media de cobertura de profesionales que se van a ir de vacaciones es del 34% durante el mes de julio, mientras que para agosto cae por debajo del 30% y en septiembre se sitúa en el 20,8%, según este mismo documento.

Fuentes sanitarias han atribuido este bajo índice de sustituciones al hecho de que la actividad quirúrgica programada o las consultas de especialidades, por ejemplo, disminuyen notablemente durante la temporada alta, por lo que no es necesario cubrir a todos los médicos especialistas. Mientras, en otros servicios básicos, como Urgencias o la Unidad de Hospitalización a Domicilio, la cobertura alcanzará el 100 y el 50%, respectivamente.

La Conselleria de Sanidad tiene previsto destinar un presupuesto de algo más de 2 millones de euros para la sustitución del personal que se irá de vacaciones durante el verano en el Hospital de La Vila, a los que se suman otros cerca de 900.000 euros para el caso de Atención Primaria en toda la comarca, unas cantidades que son "bastante similares" a las que se presupuestaron el pasado año.

Ahora bien, fuentes sindicales han trasladado su preocupación ante la dificultad para encontrar suficiente personal con el que cubrir todas las vacantes que están previstas, una tónica que la Sanidad pública lleva sufriendo mucho tiempo y que, en el caso del Plan de Vacaciones, podría mermar todavía más la plantilla prevista.

En el caso de áreas concretas que requieren un alto grado de especialización o de puestos con mayores carencias de profesionales, como la unidad de Urgencias o el personal de Enfermería, el periodo vacacional va más allá de los tres meses puramente estivales y se extiende hasta octubre o, en algunos casos, incluso hasta el mes de noviembre. Y, de este modo, la dirección del Departamento consigue espaciar más en el tiempo las vacaciones para que las ausencias no acaben perjudicando el normal funcionamiento de cada servicio.

Esta prolongación del periodo vacacional permitirá, por tanto, que en el caso del personal sanitario, las sustituciones de vacaciones alcancen de media el 60% prácticamente en los tres meses de la temporada alta, casi el doble de cobertura que para el personal facultativo. Aunque, no obstante, habrá puestos específicos donde la media estará por debajo; por ejemplo, en el caso de los enfermeros de servicios especiales, que se cubrirán de media entre un 43 en julio y septiembre y un 56% en agosto.

Nuevo colapso en Urgencias: más de 30 horas esperando una cama

El sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado este miércoles los problemas que la falta de camas sigue generando en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa. Especialmente, en el área de Urgencias. Según esta sección sindical, después de que el martes se registrase una jornada de pacientes de nuevo amontonados en pasillos, este servicio acumulaba hoy al mediodía 20 enfermos, tanto en observación como en la sala de preingreso, esperando a que quedara libre alguna plaza en planta para poder ingresar, con esperas que en algunos casos han llegado a alcanzar las 30 horas.

Igualmente, según ha explicado el delegado del SATSE, Luis Jiménez, los pacientes que han de ser intervenidos quirúrgicamente de urgencia y no tienen cama en planta son trasladado a la URPA, la unidad de reanimación post anestesia, hasta que queda una cama libre, "llegando días a tener esta unidad hasta 5 pacientes pendientes de asignación de camas que no hay". Y, además, con otra consecuencia: "Este ocupación extra de la URPA, lleva a trasladar a pacientes quirúrgicos a la UCI, que no deberían de ir porque no cumplen con los criterios para estar en esta unidad", explica.

Desde SATSE recuerdan que "hace mucho tiempo que estamos solicitando refuerzo de personal de Enfermería en el servicio de Urgencias, haciendo poco caso la dirección en reforzarlo", denuncian la reducción de plantillas en el turno de noche como única respuesta y advierten de que "el aumento de pacientes por enfermero eleva el riesgo o la probabilidad de que se produzca un evento adverso, siendo éstos previsibles y que se puede evitar cumpliendo los estándares asistenciales".

Por último, lanzan un aviso a navegantes: "Estamos a las puertas de un verano que se nos puede hacer largo si las condiciones laborales no mejoran, porque sabemos que el espacio es el que hay y no se puede mejorar de momento, pero la buena atención al paciente sí se puede contemplar".