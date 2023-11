La Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria (SoVaMFiC) insta a la Conselleria de Sanidad a planificar "con suficiente antelación" la cobertura de plazas para evitar la contratación de egresados -graduados sin MIR- y médicos no homologados que, "en el peor de los casos", podrían acabar ocupando temporalmente plazas de médicos que son tutores de residentes de cuarto año (R4).

Por ello, insta a Sanidad y a los gestores competentes a tomar las medidas oportunas en materia de contratación de profesionales "para no incurrir en prácticas ilegales como es la incorporación de graduados sin titulación homologada o sin título de especialistas ocupando plaza de especialista".

Para la entidad, la cobertura de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria durante el próximo periodo vacacional de verano de 2024 "podría convertirse en una tormenta perfecta" y será "especialmente compleja" por el hecho de que este año los residentes de cuarto, a los que califica de "generación covid19", terminan su proceso formativo en septiembre, en lugar de en mayo.

La Sociedad Española de Medicina Familiar (semFYC) y todas sus sociedades federadas coinciden que estas dos circunstancias, la contratación de egresados o no homologados y la asunción de la tutorización de R4 por parte de estos, son líneas rojas para la especialidad.

Igualmente, se estima que en ningún caso sería procedente la contratación de médicos que todavía no han finalizado el periodo formativo, con actividad y responsabilidad de adjuntos.

La SoVaMFiC ha subrayado que la contratación de egresados es "una clara falta de valoración hacia el colectivo de jóvenes médicos y médicas de familia, a quienes deberían ofrecer contratos de alta calidad, con condiciones laborales justas y sin precariedad".

Este tipo de prácticas implican una "degradación" de la especialidad "a los ojos de los médicos y las médicas en formación, lo que desacredita la disciplina médica ante el alumnado universitario".

Fuga de especialistas

La SoVaMFiC pide que se ofrezcan condiciones laborales y profesionales "que aseguren la calidad asistencial, evitando la fuga de especialistas fuera de nuestro entorno, y que destierren la idea de que existe un nivel asistencial de primera con profesionales especialistas (Atención Hospitalaria), y un nivel asistencial de segunda donde no es necesaria la especialidad (Atención Primaria)".

En situaciones "de extrema necesidad" y "con limitación temporal definida y acotada", se propone la puesta en marcha de un perfil profesional específico para profesionales no homologados y con especialidad, "que pueda aportar su valor en el trabajo en los equipos de Atención Primaria, pero sin tareas específicas que impliquen competencias propias de la especialidad".

Este perfil profesional no podría "en ningún caso" prescribir fármacos complejos o abordar situaciones clínicas complejas; disponer de un cupo de población asignada, y constar como médico de referencia; llevar a cabo actividad asistencial que supere un número máximo de horas (evitar los contratos encadenados con horas continuas de actividad asistencial); tutorizar o trabajar con los médicos residentes de Medicina Familiar, ni hacer las suplencias de los tutores de residentes ni realizar actividad en urgencias con médicos residentes y no podrán trabajar en dispositivos de urgencias en los que los residentes realicen guardias.

También piden que no se contrate a profesionales que no tengan conocimiento del idioma. En estos casos, se considera que la interrupción de la formación "se haría presuponiendo una competencia profesional suficiente para responder a las necesidades sanitarias de la población (cuando todavía no se ha terminado el proceso de adquisición competencial) y privándolos del derecho a la formación que el examen MIR otorga".

En este sentido "se debe garantizar el cumplimiento íntegro del contrato de médicos en formación, sin trasladarles una responsabilidad profesional que no deben asumir".

En esta línea, subraya que las contrataciones de recién egresados y graduados sin MIR "puede llegar a desembocar en situaciones rocambolescas injustificables como que, por ejemplo, los residentes de cuarto año tengan más competencias que los profesionales contratados, dado que, en pocas semanas, estos residentes se convertirán en jóvenes médicos de familia".