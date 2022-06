Pocas poblaciones de la Comunitat Valenciana tienen dos lugares tan interesantes para la cultura, la tradición y la historia de esta tierra como Altura, en la comarca del Palancia y las dos de contenido religioso.

Como a dos kilómetros de la población se encuentra la Real Cartuja de Valldecrist, fundada a finales del siglo XIV por los reyes de Aragón, Pedro IV y su hijo Martín I y la esposa de éste, María de Luna, que llegó a ser el monasterio más importante del reino y el principal de la orden.

Desgraciadamente, la desamortización acabó con ella pero entre los edificios que se mantienen en pie y los restos que quedaron se demuestra la grandiosidad que tenía el cenobio que atrajo a los mejores pintores y arquitectos y acogió entre sus estancias personajes de la talla de Benedicto XIII el ‘Papa Luna’, Fray Bonifacio Ferrer (hermano de San Vicente), Luis Mercader o San Ignacio de Loyola.

No menos interés despierta el santuario de la Cueva Santa en cuyo interior se venera la imagen de la patrona de la diócesis de Segorbe-Castelló y de muchos pueblos de la comarca y de fuera de ella, que a lo largo del año organizan excursiones y romerías para visitarla en el fondo de una sima, de indudable interés espeleológico, donde fue hallada la pequeña imagen por un pastor que guardaba allí su ganado a principios del siglo XVI.

Otros lugares de interés son la iglesia de San Miguel, la iglesia primitiva, varias ermitas y también masías diseminadas por el término y un amplio catálogo de yacimientos arqueológicos de la Edad de Bronce.

Las fiestas patronales se celebran al comienzo del otoño, pero tan importantes como ellas son las fiestas del Berro con las que se conmemora el alumbramiento del manantial de agua del mismo nombre que ha aportado riqueza a la población.

Dónde comer y dormir

Son varios los lugares donde el visitante puede relajarse y degustar exquisitas delicias de la zona. Es el caso del restaurante La Farola (c/ Agustín Sebastián, 4), Hostal Victoria (avda. Valencia, 90), Parque Municipal (Pda. Plano C, 6) y la Taberna (c/ Martínez Antich, 23).

Asimismo, para alojarse pueden acudir al Hostal Victoria o a algún apartamento rural.

Más información pulsando aquí.