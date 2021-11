Jonathan Franzen pierde la fe en el progreso

Jonathan Franzen (Western Springs, Illinois, 1959), el autor estadounidense más reverenciado pero también el que más suspicacias despierta –se le ha tachado de misógino, de derrotista frente al cambio climático, de altanero por no bajar a batirse en la arena de las promociones televisivas, de tipo rarito solo preocupado por los pájaros y bastante menos por el destino humano–, se asoma a la pantalla de su ordenador para atender a la prensa. Tiene aspecto de cama deshecha. Lógico, si se tiene en cuenta que en Santa Cruz, California, adonde se trasladó desde su despacho neoyorquino hace cinco años, se ha despertado no hace mucho. «Es demasiado temprano, me cuesta que me salgan las ideas», reconoce. Y, sin embargo, se muestra amable y generoso en sus declaraciones. De un plumazo echa por tierra esa imagen de intratable que arrastra. Es sencillamente un hombre que cuenta sus problemas familiares: sus padres se peleaban continuamente entre ellos y tenían al pequeño Jonathan como confidente, lo que fraguó, sospecha, su habilidad para afinar la psicología de sus vívidos personajes. También se ríe de aquellos que le consideran un machista porque «es gente que no sabe leer ficción y la confunde con la realidad».