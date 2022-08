Brillar en el cine con 11 años

«Mi sueño sería poder dirigir películas y series, incluso me encantaría trabajar en la siguiente temporada de Stranger Things, pero creo que no van a aparecer personajes nuevos tristemente». Con un desparpajo inusual para una adolescente de 11 años, Gala Bichir atiende a este diario mostrando un enorme amor al séptimo arte, al que tiene como hobby ahora aunque espera que se convierta en su futuro profesional. Al menos ya está preparando el terreno.

La crevillentina ha sido premiada como actriz por diecinueve reconocidos festivales de cine de todo el mundo por su participación en el cortometraje «El Porvenir». Este trabajo, que aborda el drama de la inmigración, fue producido durante la pandemia por la Escuela de Cine de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con Guillermo López a la cabeza, y bajo la dirección de Guillermo Alcalá-Santaella se rodaron todas las escenas en varios puntos de la provincia de Alicante.

Entre la lista de certámenes que pusieron la vista en Gala Bichir por su papel en esta producción figuran algunos de Estados Unidos como New York International Film Awards, San Diego Movie Awards, o Student Los Angeles Film Awards.

Otros países como Gran Bretaña, Italia, Turquía, Rumanía, República Checa, Rusia o La India también han aplaudido la intervención de esta joven promesa de la interpretación, hija del actor mexicano de Hollywood Demián Bichir y Adriana Gil, también actriz. Por motivos laborales la joven se encuentra con la familia afincada en Madrid.

Tal y como narra su madre, a Gala le encantaría estudiar dirección cinematográfica, y ya empieza a juguetear con la dirección y también empieza a acumular premios y nominaciones como directora novel de menos de dieciocho años detrás de las cámaras y como guionista.

«En tu corazón» es el primer corto que ha dirigido y tiene muchas ideas para otros trabajos próximos. De igual forma, adelanta que está a punto de iniciar un nuevo proyecto cinematográfico, aunque por cuestiones de confidencialidad no puede desvelar detalles. Sobre su participación en festivales, entiende que los reconocimientos impulsarán su visibilización y motivará que los directores puedan confiar más en ella a la hora del reparto de papeles.

La propia joven asegura que puede compaginar estudios con su trabajo como actriz porque sí consigue cierta flexibilidad, e incluso tiene altas calificaciones.

Admite que es buena estudiante, que le ilusiona aprender aunque para ella «ser actriz es uno de mis mejores hobbies». Aunque le apasionan todos los géneros, siente predilección por el drama y terror.

A su corta edad, Bichir ha participado en dos largometrajes, En el aire y 7:19; en una docena de cortos así como en varias producciones televisivas como Señoras del (h)AMPA; El Secreto de Puente Viejo; Historias para no dormir o Now and Then.