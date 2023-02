Apenas horas después de que el alcalde de Crevillent haya anunciado las obras de acondicionamiento del CRIS, el ex primer edil y actual concejal del PP, César Asencio, se defiende de las críticas de la gestión del PP sobre el edificio por parte de José Manuel Penalva y de su concejala Montserrat Pineda.

Asencio desmiente que el inmueble inaugurado en 2015 por el gobierno del PP no cumpliese los requisitos legales para ser utilizado como CRIS, "porque la obra fue incluida en el segundo Plan E del Estado gobernando el PSOE con Zapatero y el proyecto técnico fue aprobado y subvencionado íntegramente como CRIS; si no hubiera cumplido los requisitos de la normativa legal no se habría autorizado la obra, ni pagado la totalidad de la subvención de 1.814.395,90 euros", apunta el ex regidor.

Estándares

Al hilo, explica que "el problema vino después", según Asencio, "cuando el Ayuntamiento solicitó a la Conselleria la acreditación del edificio para optar a la subvención de funcionamiento del programa del CRIS y esta requirió que se utilizasen unos estándares de construcción que son los propios de un edificio hospitalario donde hay ingresos y permanencia continuada de residentes, en vez de los de un edificio administrativo de servicios, en donde solo hay visitas de día con horarios diferentes para los usuarios y no hay aglomeraciones de personas que justifiquen más anchos de escaleras, puertas o itinerarios interiores o de salida", apunta.

Los populares se amparan en que siguieron todos los pasos en el anterior mandato cuando gobernaban. Sostienen que fue el anterior ejecutivo local, a través de la edil de Bienestar Social, Juana Guirao, y la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento, con la que que redactó el proyecto del CRIS y llevó la dirección técnica de la ejecución de las obras, "pese a discutir el criterio de la Conselleria, ya que en el resto de Comunidades Autónomas españolas un CRIS tenía y tiene la consideración de edificio administrativo y no hospitalario, intentaron desbloquear el problema, pidiendo que se aclarase con detalle cada modificación que se tenía que hacer".

Proyecto

Señalan que el Ayuntamiento envió una copia del proyecto técnico modificado a la Conselleria en abril de 2018 "que no se contestó, ni siquiera tras una reunión posterior en la Conselleria, incluso el Ayuntamiento creó varios años una partida de inversión, primero en el pleno de 25 de junio de 2016 con 80.000 euros, luego otra de 120.000 euros en el pleno de 24 de julio de 2017 y finalmente 350.000 euros con el superávit liquidado del presupuesto de 2017 en la partida n°07-9330-63210 con la modificación de créditos n°19 en el pleno de 5 de octubre de 2018, para poder contratar las obras tan pronto se tuviera terminado el proyecto de reforma del CRIS".

Insisten desde el PP en que "la Conselleria que dirigía Mónica Oltra jugó al gato y al ratón con el Ayuntamiento y no se pudo concretar el proyecto, cosa que ahora ha sido todo lo contrario cuando es Compromís el que gobierna Crevillent", critica Asencio.

Cierre

El exalcalde manifiesta que es "falso que el edificio haya estado cerrado" durante los últimos cuatro años de gobierno del PP, "puesto que aunque no se puso en marcha el servicio de CRIS para la reinserción e integración social de personas con déficit psico-social y limitaciones mentales, por no tener la acreditación de la Conselleria, el Ayuntamiento sí que abrió el edificio y estuvo desarrollando desde que se inauguró talleres de terapias e integración con los colectivos de discapacitados psíquicos".

Talleres

Enumeran que en 2017 se destinaron a estos talleres 16.398,57 euros y recibieron ayuda 36 personas y que en 2018 se continuó con este programa que costó 18.213 euros. "Ya en 2019 se iniciaron contactos con Asfeme, con la que el Ayuntamiento pretendía acordar un convenio para la gestión del centro".

En conclusión, Asencio lamenta que el actual gobierno "nos critique la herencia recibida, pese a que llegaron a un Ayuntamiento con superávit económico, con muchas subvenciones aprobadas de las que se han beneficiado ellos, obras licitadas o adjudicadas ya financiadas, incluso como el edificio del CRIS que está terminado, y que se dediquen a criticarnos, aunque luego bien que se aprovechan de todo lo que les dejamos".