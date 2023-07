Sería inimaginable pensar en Santa Pola sin evocar ese alma marinera, y también harto difícil no dar con vecinos que no tengan a un hermano, primo o abuelo pescadores. Precisamente este domingo la localidad celebra la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, por lo que hoy es uno de esos días grandes para la villa, una jornada de emociones en la que destaca el homenaje a todos los que se han subido al barco para traer el pan a casa, y en particular a aquellos que se dejaron la vida faenando y ya no están. También es día de agradecer a la virgen la protección que presta a los marineros y pedirle bendición para el año que se espera.

Reconocimientos La localidad lleva días de celebración aunque este 16 de julio se pone el broche con los principales actos que organiza la Cofradía de Pescadores. Justo hoy a primerísima hora los miembros del Cabildo han entregado gratificaciones y placas conmemorativas a diecisiete marineros jubilados que este año cumplen 80. Como manda la tradición, el encuentro ha sido en la Capilla de la Virgen del Carmen. Una hora más tarde, a las 9, ha arrancado la misa frente a la capilla. Había dudas sobre el tiempo, ya que había sospechas de lluvia y lo cierto es que han caído "cuatro gotas". El tiempo estaba nublado pese a que hacía 30 grados y una humedad del 78%, por lo que había cierto bochorno, que no ha sido impedimento para que los cientos de devotos siguieran la homilía del párroco desde la carpa, en la que no cabía un alfiler. Santa Pola recuerda a sus marineros El Grupo Los Romeros ha amenizado la mañana con cánticos junto a la imagen de la virgen agasajada con flores. Entorno a las 10 horas la Junta del Cabildo, miembros de la corporación, las reinas de las fiestas y vecinos se han trasladado a la dársena del puerto. Este es uno de los momentos más esperados cuando se han lanzado al mar coronas de flores y claveles y alguno ha echado una mirada al cielo en memoria de los que perdieron su vida en el mar. A sólo unos metros, amarrados, estaban también las reproducciones de barcos tradicionales de vela engalanados para recordar cómo eran los medios que usaban hace décadas los pescadores. Procesión Esta noche, sobre las 21 horas, arrancará la procesión desde las puertas de la Capilla, desde donde se alza la imagen que es acompañada por las autoridades junto a la Banda Unió Musical y fieles. Durante el trayecto será interpretada la Salve Marinera a cargo de la Coral Levantina. El castillo de fuegos artificiales desde el espigón de la Playa de Levante, a las 23.30 horas, pondrá el broche. Los actos se iniciaron el pasado sábado, 8 de julio, con la tradicional sardinada junto a la Lonja, mientras que el jueves fue la Ofrenda y Serenata a la Virgen del Carmen a cargo de la Quinta del 65. El viernes hubo una jornada festiva con baile y música mientras que este sábado hubo juegos y actividades infantiles, mientras que por la tarde fue la multitudinaria ofrenda floral en el que actuó la Rondalla, el Grupo Los Romeros y el Coro El Castell.La cita, anoche, se cerró con una mascletà nocturna desde la avenida Fernando Pérez Ojeda.