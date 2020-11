"Las ganas de turismo se ahogan en las restricciones y en los cierres perimetrales". Así ha definido la patronal hotelera Hosbec la situación por la que pasan los alojamientos de Benidorm, la Costa Blanca y el resto de la Comunidad. La primera quincena de noviembre, que en circunstancias normales y con las condiciones meteorológicas actuales estaría por encima del 80%, apenas alcanza en ocupación en los hoteles asociados a la entidad el 21% en Benidorm, el 27% en la Costa Blanca y el 30% en Valencia

Los hoteles de la capital turística, en la que solo se mantienen abiertos 10 establecimientos con unas 3.195 camas disponibles (el 8,7% de la capacidad total), han registrado una ocupación del 21,4% durante la primera quincena de noviembre. El comparativo del mismo período con el año pasado "es demoledor": se han perdido 61,5 puntos de ocupación hotelera respecto al mismo periodo de 2019, según indicó la asociación.

El mercado nacional representa un 58,7% del total en este período. "Si hay algo positivo que destacar es la presencia de turistas del Reino Unido que ocupa el segundo lugar con un 23% a pesar de las cuarentenas impuestas por el Gobierno británico", indicaron. "Clientes británicos principalmente de reservas directas, de reservas a través de OTAS como booking.com y con vuelos de compañías que siguen programando rutas como Easyjet o Ryanair. Portugal es el tercer país de procedencia de turistas con un 4,9% de la cuota de mercado", según las mismas fuentes.

Los hoteles abiertos prevén alcanzar una ocupación del 17,9% durante la segunda quincena de noviembre, según los datos recogidos en la encuesta de ocupación de Hosbec.

La ocupación hotelera del resto de la Costa Blanca también sigue disminuyendo durante la primera quincena de noviembre, alcanzando un 27,1% de media, una cifra ligeramente superior a la registrada por Benidorm durante el mismo periodo. Es el dato menos positivo en lo que va de año. La previsión para la segunda quincena de noviembre se mantiene muy estable en estos momentos, ya que a fecha de cierre de este informe, los hoteles de la Costa Blanca esperan un 27,3% de ocupación.

En la primera quincena de noviembre, la provincia de Valencia ha superado el dato de ocupación hotelera de la quincena previa con un 29,9%. Valencia no había superado este dato de ocupación desde septiembre, por lo que es un dato relativamente positivo para el sector hotelero. Es la consecuencia del Mundial de Motociclismo que, a pesar de no haber podido contar con público, sí ha desplazado a un importante grupo de profesionales, equipos técnicos, comunicación, etc, según Hosbec. Este fin de semana de Cheste, en circunstancias normales, se habría rozado el lleno completo en toda la provincia.

Las previsiones para los hoteles de Valencia no son positivas para la segunda parte del mes de noviembre y según los resultados obtenidos en nuestra encuesta, sólo un 9,7% de las habitaciones de hotel disponibles estarán ocupadas durante la próxima quincena. Los viajeros nacionales son los que predominan una vez más en Valencia (75,8%), siendo Italia la nacionalidad extranjera con mayor porcentaje de la cuota de mercado (5,5%) en esta quincena.