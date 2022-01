PP y PSOE aprueban el presupuesto de Benidorm que sube hasta los 128 millones

El pacto entre PP y PSOE para sacar adelante el presupuestos municipal de Benidorm para 2022 casi le ha quitado el protagonismo a los números. Aunque esta unión se anunció el viernes pasado aún ha sonado extraña cuando se ha votado la aprobación de las cuentas este lunes con 23 de los 25 votos que hay en la corporación. Así, ese acuerdo entre el partido en el gobierno y los socialistas ha dejado a Ciudadanos (Cs) solo en contra del documento y en su crítica a que el borrador no contempla la realidad de la ciudad para el próximo año.

El debate para la aprobación de los presupuestos fue mucho más calmado de lo habitual. Desde que el PP accedió a la Alcaldía en 2015 nunca el PSOE le había dado su total apoyo. Tras la firma de ese acuerdo, el PSOE tenía poco margen de maniobra para poner pegas a las cuentas de su histórico rival político. El gobierno popular presentó su borrador el pasado 17 de enero y, desde entonces, los partidos de la oposición han trabajado en estudiarlo y presentar sus propuestas. Cs hizo las habituales enmiendas con 12 propuestas para cambiar algunas de las partidas que los técnicos municipales han cuadrado y modificar lo que el gobierno del PP quiere gastar en la ciudad en 2022. Pero este año el PSOE no presentó sus enmiendas, sino que lanzó un documento con nueve compromisos a adquirir por el ejecutivo local si quería su sí en la votación. El PP recogió el viernes el guante y se firmó ese acuerdo por el que se compromete a consignar en los presupuestos las peticiones de los socialistas antes del 30 de abril.

Pero, más allá de los apoyos, ¿cómo se distribuyen las partidas de las cuentas para este año? Para empezar, el importe de los presupuestos aumenta respecto a 2021 pasando de 115 millones ese año a los 128 millones para 2022. Así, se incluye un incremento del volumen total de los gastos de un 11,0% y de los ingresos del 9,9% respecto a 2021, según explicó la concejala de Hacienda, Aida García Mayor. En cuanto a las partidas, destinan 31 millones a inversiones (en 2021 fueron de cerca de 25 millones). Entre ellas, como ya publicó este diario, muchas de las que han quedado pendientes del pasado año y «proyectos que cuentan con subvenciones» de administraciones nacionales y europeas, como la Edusi o IDAE. Entre los proyectos de más importe en este sentido, el albergue de la Séquia Mare (2,1 millones) o la rehabilitación de la plaza de toros (8,6 millones). También se recoge el «pago de la sentencia de El Moralet».

También se incrementa el gasto de personal hasta los 45 millones desde los 38,5 del pasado año; entre otras cuestiones, porque se aplicarán los cambios en la VPT. El capítulo 2 de bienes y servicios asa de 37,4 a 41,5 millones, un incremento que se debe principalmente al cambio de gestión de la EDAR; los gastos financieros de bajan de 300.000 a 256.000 euros; y las transferencias corrientes también se reducen de 11 millones en 2021 a 5,4 este año. La amortización de deuda pasa de 2,65 millones en 2021 a 2,8 este año. Se prevé además un incremento de las partidas para financiar servicios de Bienestar Social y de los préstamos para inversiones, que crecen en 9,1 millones de euros respecto al año anterior.

En los ingresos, 43 millones llegarán de impuestos directos, 2,3 de indirectos y más de 21 millones serán por tasas y otros ingresos. García Mayor incidió en que las cuentas reflejan la bajada del IBI, del impuesto de vehículos, y la suspensión de la tasa de mesas y sillas durante todo el año, así como «la caída en los ingresos por la plusvalía municipal», que se prevé un 80% por debajo de años anteriores.

Consenso

La palabra «consenso» fue la más repetida durante el debate. Por PP y PSOE para destacar el acuerdo al que habían llegado para aprobar juntos las cuentas. García Mayor destacó que «son fruto del diálogo, escucha activa y consenso» de una amplia mayoría. El portavoz del PSOE, Rubén Martínez, añadió que es un acuerdo «positivo para Benidorm». Pero hacia Cs la crítica fue que no habían querido jugar el mismo papel. «Se tendría que hacer llegado a un consenso con el otro grupo de la oposición, pero también es cosa de ese grupo», añadió.

Pero la formación naranja se defendió apuntando que tampoco habían recibido la invitación. «Hemos trabajado y mucho para presentar enmiendas y no hemos recibido ninguna llamada del gobierno» para hablar sobre las propuestas, indicó el portavoz de Cs, Juan Balastegui. «Querían consenso pero solo con el PSOE. Tienen mucha fe, espero que no les engañen», añadió. La edil de Hacienda le volvió a replicar: «No diga que el gobierno no quiere dialogar porque «en ningún momento dijo nada de llegar a un acuerdo». Con todo, la formación naranja presentó 12 enmiendas que el PP «tumbó» con su mayoría y, en algunas de ellas, también votó el PSOE en contra.

Entre ellas, techar las pistas deportivas del Palau d’Esports; un proyecto integral de reforma del parque de l’Aigüera; o taquillas de playas. Y también, con el remante de 2021 «destinar 4 millones a familias, 4 millones en ayudas a empresas y mínimo de 10 millones de euros para financiar parte de las inversiones y evitar endeudar al ayuntamiento como han votado PP y PSOE». Por su parte, los socialistas no presentaron enmiendas como tal y no criticaron el fondo de las cuentas municipales. Así confían en que el gobierno local cumpla su acuerdo en el que, además de ayudas para los ciudadanos se incluyen un plan de ayuda al alquiler; la construcción de dos nuevos campos de fútbol 8; o continuar con el proyecto para que Benidorm sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, entre otras.

Cs criticó que las cuentas recogen «cero euros para las familias» y solo 200.000 para empresas, pymes y autónomos: «El presupuesto no va a servir para nada a los vecinos de Benidorm». Pero la concejala de Hacienda replicó: «el presupuesto no es una foto fija» sino que «está sujeto a cambios, en función de la realidad del momento» y los populares acusaron a Balastegui de mentir en este punto. El PP recalcó que articulará «ayudas como se ha hecho en los últimos dos años para atender a las personas», que «son el centro de nuestra acción política». Por parte del PSOE, ese incremento en ayudas se recoge en los compromisos adquiridos por el PP: 2,5 millones para ayudas a las familias; 3,5 millones para el empresariado local; o un incremento de la partida de atenciones benéficas y becas de los 600.000 a los 1,2 millones de euros, respectivamente. El portavoz socialista añadió que «hay cosas que mejorar en el presupuesto o cosas que no nos parecen bien, pero también hay algunas que están condicionadas por criterios técnicos» y no se pueden modificar.