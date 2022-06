34 ediciones del Festival de Cine en 34 carteles. El reconocido certamen audiovisual de l'Alfàs del Pi repasa su historia gráfica a través de una exposición retrospectiva que acoge hasta el próximo 12 de julio la Casa de Cultura. Una muestra que refleja el espíritu, historia, su trayectoria y su evolución a través de las imágenes que anuncian el evento anual.

Así lo explicó el alcalde Vicente Arques durante la inauguración de la exposición. El Festival de Cine de l'Alfàs nació en 1989 como una apuesta clara del municipio por la cultura y, con el paso del tiempo, se ha convertido en una importante herramienta de promoción turística. De ahí que, sobre todo en las 15 últimas ediciones, los carteles del certamen hayan tenido algún vínculo con elementos como la playa, el Faro de l'Albir o el pino de la Plaza Mayor, uniendo el Festival de Cine a la promoción de l’Alfàs del Pi como destino turístico.

En estas más de tres décadas han evolucionado tanto la composición como las técnicas de producción. Andrés Díaz, creativo vinculado al diseño de la mayoría de carteles del Festival, ha explicado que “los primeros carteles apostaban por un diseño más gráfico y rompedor, muy innovador para la época, y por una iconografía relacionada con el mundo del cine”. Ese diseño fue evolucionando conforme iba creciendo el Festival de Cine de l’Alfàs. “Dada la repercusión turística que tenía el Festival, empezaron a buscarse elementos que tuvieran vínculos con el turismo, como el Faro de l’Albir o el mar Mediterráneo”, ha añadido.

Hay ediciones del Festival en las que el cartel es muy gráfico y otras en las que se apuesta por una línea más fotográfica. “El de este año recupera un poco la iconografía retro de los inicios al incorporar una bobina de cine”, ha manifestado Díaz. Y es que ahora todos los cortos que se presentan a concurso llegan a través de plataformas digitales pero en sus orígenes, los cortos llegaban en bobinas de cine como la que refleja en el cartel anunciador del 34 Festival.

El primer cartel del Festival de Cine fue uno de los más especiales. “Se trataba de crear una marca, un diseño que sirviera como logotipo del Festival de Cine. Hoy día esa imagen se sigue utilizando, forma parte de la historia del Festival y tiene protagonismo por sí sola. Es un diseño que sigue funcionando a la perfección como marca. Ha envejecido muy bien”, ha subrayado.

En estas 34 ediciones, la iconografía cinematográfica y el glamour también han estado muy presentes en los carteles del Festival, desde la carismática alfombra roja a cámaras, bobinas, frames de películas, claquetas, patios de butacas o latas de películas.

“A mí uno de los que más me gustan es el del 17 Festival, en que compusimos una cámara con distintos elementos”, ha confesado. También le tiene mucho cariño al de la sexta edición, en el que sale gente en una sala viendo una película mientras comen palomitas. “Las fotos las hicimos con un buen amigo que ya no está, Toni Sendra. No había digital. Tuvimos que repetir la sesión dos veces y, la verdad, me trae buenos recuerdos porque la identifico con un amigo”, ha añadido. También recuerda con especial cariño el cartel del 14 Festival, una alfombra roja que entra en el mar, porque fue una auténtica aventura realizar las fotos.

Hasta el próximo 12 de julio pueden acercarse y conocer la historia del Festival de Cine de l'Alfàs a través de su imagen gráfica. Es una de las actividades paralelas de esta 34 edición.

El Festival se celebrará del 2 al 10 de julio. Un certamen que tiene como principal misión la promoción del cine realizado en España y, especialmente, de los cortometrajes españoles. Este año, se rinde homenaje a Ángeles González-Sinde, Santiago Segura y Enrique Cerezo con la entrega del Faro de Plata.

El Festival de Cine de l’Alfàs se celebra cada verano de manera ininterrumpida desde 1989. Una iniciativa cultural que ha situado a esta localidad de la Costa Blanca en el mapa de citas destacadas del panorama cinematográfico nacional. Desde su primera edición, en la que los galardonados fueron Verónica Forqué y José Luis López Vázquez, la práctica totalidad del cine español ha participado en el evento. En estos 34 años de historia se ha rendido homenaje con la entrega del Faro de Plata a más de 70 personalidades del mundo del cine, entre actrices, actores, directores, guionistas y productores.

Todos los grandes directores españoles contemporáneos han tenido su reconocimiento: desde Berlanga a Saura, Almodóvar o Trueba, entre otros muchos. Por no citar la extensa lita de actores y actrices homenajeados. En no pocos casos, el Festival ha reparado en jóvenes talentos emergentes que, con el tiempo, se han transformado en referentes del sector.