La reforma de la plaza de toros de Benidorm se hará en dos fases y costará 13,7 millones

La reforma integral de la plaza de toros de Benidorm es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene la ciudad sobre la mesa. Arreglar la maltrecha estructura y darle nuevos usos a la infraestructura costará finalmente 13,7 millones de euros, una reforma que se hará en dos fases debido a factores externos como el encarecimiento de los materiales o las consecuencias de la crisis. Así se ha desvelado en el pleno donde se ha aprobado el proyecto básico y de ejecución de la primera fase de rehabilitación de la plaza de toros para su uso como centro social, juvenil, multicultural e interreligioso y biblioteca.

El informe técnico del pasado mes de junio recoge "a la vista de la situación económica del país, el impacto de la pandemia en la economía, los episodios de guerra en el este de Europa, se ha producido un fuerte encarecimiento de los materiales de construcción, la producción y distribución de los mismos" haciendo necesario la "ejecución de la totalidad de las obras en dos fases". Una primera, cuyo proyecto es el que se ha aprobado en el pleno, de "rehabilitación estructural de la Plaza de toros y su entorno urbano y Biblioteca", que define las características generales de la obra con la "adopción y justificación de las soluciones concretas proyectadas".

Así, en la segunda fase se incluye la "rehabilitación de la plaza de toros, para albergar en su interior un Centro Social, Juvenil, multicultural e interrreligioso". Todo con un presupuesto de 13,7 millones. Cabe recordar que el presupuesto inicial planteado era de un poco más de 8,6 millones. La intención es que la obra esté finalizada a lo largo de 2023.

El proyecto está incluido dentro de la de la estrategia EDUSI, aprobada en 2018, dotada con una subvención de 10 millones de euros procedentes de los fondos FEDER de la Unión Europea. La actuación final, con todos los informes técnicos favorables, prevé por un lado rehabilitar la estructura de la plaza de toros y transformarla en un nuevo espacio social y multicultural. La concejala de Urbanismo y portavoz del gobierno del PP, Lourdes Caselles, explicó que solo esta parte de las obras supone tiene un coste de 6 millones de euros.

El edificio tendrá numerosos usos públicos: desde una gran biblioteca con salas de estudio, que tendrá una superficie de 3.247,34 metros cuadrados; un centro juvenil, así como otro de uso múltiples que funcionará como hotel de asociaciones y entidades de distintos ámbitos. Pero no solo se actuará en el edifico en sí. Además se remodelará el entorno ampliando el espacio peatonal y mejorando la accesibilidad y la conectividad entre los barrios de Foietes-Colonia Madrid y Els Tolls, puesto que se conectará la avenida Alfonso Puchades y la calle Austria con el parque de l’Aigüera, salvando la diferencia de cota que hay entre ambas zonas, que estarán conectadas a través de rampas y pasarelas en el propio edificio.

En el pleno se ha dado luz verde al proyecto con el que se devolverá a la vida al coso taurino que lleva años sin albergar ningún tipo de actividad. Se construyó en 1962 y fue símbolo de una época de desarrollo de la ciudad. Actualmente está cerrado y hubo que trasladar los conservatorios de música y danza de los locales de la parte baja por el mal estado de la estructura. "Es un edificio que está inactivo" y con los nuevos usos "será un gran potencial como espacio multicultural" además de reformar todo el alrededor, según la concejala. Así recalcó esa subida del presupuesto por la situación mundial actual y el aumento del precio de los materiales, algo que también ha hecho que se divida en dos fases: "Se ha incrementado el coste desde el primer anteproyecto precisamente porque se ha hecho un proyecto real".

Pero la oposición, PSOE y Ciudadanos (Cs), tienen una visión diferente. El portavoz socialista Rubén Martínez apuntó que ese aumento del coste de ejecución supone un incremento del 61% respecto al primer presupuesto dado de 8,6 millones. "Va a ser más cara la rehabilitación de la plaza de toros que la avenida del Mediterráneo", afirmó a modo de predicción además de indicar que puede pasar como con otros proyectos que se ha encarecido el precio final como con la estación de autobuses.

El socialista expresó que "el proyecto nos gusta" porque "es interesante para Benidorm" pero "el precio se ha disparado considerablemente: cinco millones son muchos millones de euros más. Y esto no acaba aquí y puede seguir aumentando". Así agregó ahora que "no sé si con ese dinero se podría hacer lo mismo en otra zona de la ciudad".

El portavoz de Cs, Juan Balastegui, siguió la misma línea: "El proyecto que nació se ha convertido en un macroproyecto, es una barbaridad y no llega en el mejor momento" ya que alegó que "quizá haya una recesión" que dejará un panorama "complicado" que requiere "austeridad". El concejal de la formación naranja apuntó que , aunque es necesario remodelar la plaza de todos, "es desproporcionado con paseos exteriores que recuerdan a Calatrava; encarece y no reporta nada". Balastegui recordó que la subvención de fondos europeos es "de apenas 2 millones" para este proyecto y, aunque es un proyecto importante, quizá no es momento oportuno: "Habría que pegarle un giro con ese dinero".

Así, Caselles reprochó a la oposición que "lo que les duele es que nos aprobaran la Edusi" y también "que este proyecto esté redactado con precios actuales por una situación que no depende de nosotros". Recalcó que "tenemos que cumplir con Europa haciendo además este proyecto adecuado a la realidad porque no queremos que de verdad haya sobrecostes", añadió la portavoz popular. "Creemos que Benidorm se merece una biblioteca o la conexión de los barrios".

Aún hubo más reproches de la oposición. El socialista indicó que "la Edusi es como si fuera su anillo como en la película cuando es un proyecto de ciudad y no un corralito del PP". el portavoz de Cs añadió que "no estamos dolidos con la Edusi, sino muy satisfechos" sino que "no se si es un proyecto de los ciudadanos de Benidorm o es su proyecto", en referencia al gobierno popular. Así, la aprobación del proyecto salió adelante con los votos a favor de la mayoría del PP (13), la abstención de los 10 concejales del PSOE y el voto en contra de los 2 de Cs.

600.000 euros más para Ortiz por El Moralet

El pleno ha aprobado además una nueva modificación del presupuesto para, entre otras cosas, hacer frente al pago de intereses de demora por la expropiación del suelo de El Moralet por valor de 617.000 euros. Cabe recordar que en noviembre de 2017, el gobierno del PP abonó el montante principal, pero no los intereses de demora generados desde que en 2012 se abrió el expediente. Una cuantía de 5,9 millones al empresario Enrique Ortiz que, tras una reclamación del mismo pasó a cerca de 9 millones de euros tras un error burocrático del área de Intervención hizo que se pagaran 40 euros menos de lo que se había estipulado. Ahora el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a los intereses de demora que se suman al montante total.

Los dos grupos de la oposición declararon que "nos duele" tener que hacer frente de nuevo a otro pago por El Moralet, esta vez por intereses de demora. Pero que "hay una sentencia" y hay que pagarlo", indicó el portavoz socialista. Balastegui, de Cs, añadió que con Ortiz "es la historia interminable" y "aún nos queda la estación de autobuses". La concejala de Hacienda, Aida García Mayor, alegó que "es un procedimiento judicial que también nos duele pero que hay que cumplir".

La modificación presupuestaria aprobada era de un total de 967.000 euros en los que incluía esta parte para Ortiz pero también 350.000 euros para acometer obras de mejora en algunos centros educativos.

Otros asuntos

Por unanimidad, se ha dado luz verde a la propuesta de construcción del enlace de la N-332 y su conexión con la avenida de la Comunitat Valenciana, la rotonda que exigía el Ministerio para poder desarrollar el polígono industrial, que se ha demorado en el tiempo hasta cumplir con las exigencias del Ministerio.

Las obras en este punto consistirán en la construcción de un nuevo enlace en la N-332 con una glorieta a distinto nivel y ramales para todos los movimientos desde y hacia la carretera. Este enlace dará acceso al sector 3/1 del Plan General de Ordenación Urbana y al nuevo vial denominado ‘Vial Discotecas’. La portavoz y concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha aclarado que el proyecto "ya está adecuado a todas las exigencias del Ministerio de Fomento, porque sin esa rotonda no nos dejan desarrollar el sector industrial" y ha lamentado que el propio Ministerio "no se haya hecho cargo de esta obra que les corresponde a ellos por encontrarse en su suelo".

Añadió que "al contrario, nos han obligado a numerosas obras, modificaciones, etc." y que ha hecho que "la broma ascienda hasta los 12 millones de euros, que sube hasta los 19 con la construcción del Vial Discotecas. Duele mucho que lo tenga que pagar la ciudad y no el Ministerio, que es quien corresponde. Pero ha sido una decisión política la que nos ha impuesto pagarlo nosotros".

Por unanimidad, el pleno ha instado al Consell a "cumplir de inmediato su propia normativa dotando todos los SAMU de los médicos necesarios para cubrir las 24 horas de atención" y a convocar "los cursos de acreditación necesarios para que todos los facultativos adscritos" al servicio "tengan la titulación requerida y necesaria". La propuesta, firmada por la concejal de Sanidad, Mónica Gómez, llega después de que se conociera que el primer fin de semana de julio "numerosas unidades del SAMU de la Comunidad estuvieron operando sin médico".

Por mayoría solo del gobierno, se han inadmitido las peticiones formuladas por las mercantiles Rucalaf SL y FPO SA el pasado 23 de junio frente al acuerdo plenario de 16 de mayo y en los que solicitan la indemnización por cesión con reserva de aprovechamiento acordado en pleno en noviembre de 2004 sobre los terrenos de Serra Gelada. La edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha señalado que en base al informe de la Secretaría, cabe “inadmitir” esta solicitud puesto va en la mismo línea de peticiones ya desestimadas y además respecto al asunto hay una sentencia de un juzgado de Alicante, que fue recurrida por las mercantiles y que “está pendiente de resolución judicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana”.

Por amplia mayoría, se ha actualizado el epígrafe del inventario municipal de bienes sobre la declaración de obra nueva de la estación de autobuses que se hizo en 2007, así como anotar la cancelación de la concesión administrativa de la misma tras acordarse de mutuo acuerdo la resolución del contrato.

También se ha aprobado por mayoría la adjudicación de un préstamo con Caixabank, que había presentado la mejor oferta, por 19.020.960,19 euros para cometer inversiones previstas y se ha ratificado un decreto de 30 de junio, en el que se prorroga por un año el contrato de la limpieza de dependencias municipales y centros escolares de Benidorm.