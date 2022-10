La búsqueda del equilibro entre obras y tráfico en Benidorm

Benidorm suma otro otoño de obras y, una vez más, un intento de equilibrio entre los proyectos en marcha y la afluencia de tráfico que tiene la capital turística. Una de las más importantes para la ciudad es el soterramiento de la avenida de Beniardà que ha provocado el corte total del paso de vehículos. Unas restricciones que han convertido al pequeño camí del Llandero en casi una gran avenida. Pero además, los trabajos que siguen en marcha en el barrio de Els Tolls, donde también desemboca ese vial, están provocando retenciones en horas punta casi cada día, lo que provoca las quejas y auténticos quebraderos de cabeza para muchos usuarios.

El corte de la avenida de Beniardà ha obligado al desvío de cerca de 40.000 vehículos que pasaban a diario por esta entrada y salida del municipio. Así, el Ayuntamiento ha colocado señalización en varios puntos de la ciudad avisando de que este vial no está disponible y ha pedido que los conductores utilicen las otras dos entradas principales, la de Poniente y la de Levante. Y como opción para los residentes: el camí del Llandero.

Este vial apenas es una camino. Hasta que se produjo el desvío de tráfico por las obras de Beniardà era una vía de doble sentido utilizada a modo de "atajo" por muchos vecinos de Benidorm. En ella existe un paso a nivel con barreras que, cuando hace su paso el Tram, provoca que haya que esperar una media de cuatro minutos parado. Así, desde septiembre se ha convertido en casi un acceso principal para los residentes de Benidorm y se dejó solo en un carril de bajada. Dos cuestiones que muchos conductores siguen olvidando a pesar de la información y las advertencias del Ayuntamiento y siguen usando esta vía como antes.

Así que prácticamente todos los días algún conductor encuentra a otro "de cara"; es decir, subiendo el camino hacia la salida de Benidorm. Algo que ha provocado más de un "susto" para aquellos que van en la dirección correcta. Esta prohibición está indicada en más de una señal. Así lo explicó el concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, quien indicó que poco a poco, y tras los controles que estaría realizando la Policía Local, la situación está mejorando, no solo por los que deciden subir este camino cuando no está permitido como por aquellos que no son residentes de Benidorm y siguen pasando por él: "Antes en los controles se detectaba a ocho o nueve conductores, ahora uno o ninguno". Pero la costumbre creada por años de usar esa vía es lo que más cuesta de abandonar para algunos conductores.

Pero los usuarios muestran casi a diario sus quejas por el uso que se ha dejado a este camino. Así, muchos conductores de otros municipios de la comarca que entraban por Beniardà cada día para trabajar en la capital turística también muestran su disconformidad. El concejal es claro: "Aquellos que llegan de otras localidades como La Nucía pueden usar las vías más grandes de entrada a Benidorm". Además apuntó que "no es que no queramos que pasen los conductores, es porque hemos tenido que desviar cerca de 40.000 coches y no los puede asimilar todos ese camino". Porque es "un cuello de botella" para el que se buscó la solución de dejar solo un carril.

El camí del Llandero "muere" en la avenida Andalucía, en pleno barrio de Els Tolls donde el "equilibrio" entre obras y tráfico también está siendo un quebradero de cabeza para los usuarios en hora punta. En esta zona se están realizando las obras de adecuación de las calles que se enmarcan dentro de la Edusi con un proyecto de 2,1 millones de euros. Desde hace meses, los operarios han estado trabajando por zonas. Ahora, la actuación está centrada en la avenida de Andalucía, la última parte que falta por "rematar".

Esa parte de Els Tolls está habitada principalmente por vecinos que trabajan en el municipio y donde la actividad turística es muy baja. Pero son esos residentes los que se enfrentan cada día a retenciones y colas en momentos como las horas puntas de por la mañana, a la entrada y salida de los colegios que hay en la zona. Así, los peatones y vehículos se mezclan con la maquinaria y las vallas en las calles y, a veces, es un caos de tráfico.

"A la hora de entrada y salida de los colegios están obligados a parar las obras", indicó el edil quien sí reconoció que hay algún problema puntual, sobre todo, en la calle Bélgica: "Hemos pedido a los dos colegios y la escuela de infantil que informen a los padres que no usen todos a la vez esta calle e intenten también circular por las otras opciones que tiene el barrio". Con todo explicó que "no se puede modificar la sincronización de los semáforos porque haría que afectara a otras avenidas" como la de Comunidad Valenciana.

Las obras de la avenida de Beniardà tienen una previsión de 10 meses de duración; es decir, prácticamente hasta el próximo verano. Un tiempo en el que los conductores que utilicen las vías alternativas se tendrán que armar de paciencia, sobre todo, los residentes del barrio de Colonia Madrid o Els Tolls. Estos últimos además aún tienen en marcha los trabajos para adecuar las calles. Así que necesitarán un poco de paciencia más.