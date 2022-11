Benidorm modifica su presupuesto: 13,6 millones para pagar los accesos al futuro centro comercial

El Ayuntamiento de Benidorm modificará este miércoles de nuevo el presupuesto municipal de este año para incluir una partida de 13,6 millones de euros que servirá para financiar los nuevos accesos al futuro centro comercial de la ciudad.

Esta cuantía se sumará a los 2,3 millones que ya contemplaban las cuentas de 2022 y a los 3 que se comprometió en su día a aportar la empresa que construirá la nueva superficie comercial, la multinacional francesa Unibail Rodamco, hasta alcanzar los más de 18,3 millones en los que está presupuestada la obra.

La modificación se debatirá en un pleno extraordinario y urgente convocado para las 9 horas de hoy por la alcaldesa en funciones, Ana Pellicer, por el interés que tiene el gobierno local en sacar adelante el proyecto.

No en vano, la construcción de la ya famosa rotonda de enlace norte desde el polígono industrial con la N-332 y del conocido como Vial Discotecas es una de las obras públicas más esperadas en la ciudad, por lo que el Ayuntamiento de Benidorm, una vez aprobados los enlaces por parte de Fomento, no quiere nuevas demoras que puedan retrasar aún más su ejecución.

Como ya contó semanas atrás este diario, las exigencias impuestas por el Ministerio al proyecto de enlaces del plan parcial 3/1 dispararon de 12 a casi 20 millones el coste de las obras, necesarias para desbloquear de una vez por todas el desarrollo del polígono industrial, proyectado desde hace más de dos décadas y que lleva un lustro en punto muerto.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, criticó días atrás que la ejecución de la conexión con el PP 3/1, donde se ejecutará el primer centro comercial de Benidorm, "debería corresponder, como mínimo, en un 80% al Estado", al tratarse de una carretera de competencia estatal. "Y no solo no la ejecutan ellos ni destinan presupuesto, sino que además no han dejado de ponerle trabas en todo este tiempo", agregó el regidor.

Un crédito para poder pagarla

Benidorm, de hecho, tendrá que recurrir a un préstamo bancario para poder pagar la parte que le corresponde de esta obra. Aproximadamente, 15.865.150 euros, según la información a la que ha tenido acceso este diario, una operación de crédito que se contraerá una vez modificado el presupuesto y que, se sumará a otras que ya se han llevado a cabo este año para costear obras.

Entre ellos, uno por valor de 19 millones de euros para financiar una treintena de obras, como algunos proyectos de la Edusi o la rehabilitación del pabellón Raúl Mesa; otro de 4,3 millones para acabar de pagar la expropiación de terrenos de Enrique Ortiz en El Moralet; u otro para asumir el IVA del Centro Cultural.

Toma de posesión de un nuevo concejal

Además de la aprobación de esta modificación presupuestaria, el pleno extraordinario y urgente convocado por el gobierno local también incluye en el orden del día la aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento del año 2021, así como la toma de posesión de un nuevo concejal.

Se trata del socialista Miguel Soldevila, que en este pleno jurará o prometerá su cargo como edil de la corporación, en sustitución del exconcejal Dani Luque, que renunció al acta hace escasos días, tras la celebración de las primarias del PSPV-PSOE en las que Cristina Escoda resultó elegida candidata a la Alcaldía.

La dimisión de Luque "por motivos personales", según alegó el edil, comporta movimientos en la bancada socialista a escasos seis meses de las elecciones municipales de 2023. Y, además, coloca dentro de la corporación al que será, sin duda, uno de los hombres fuertes de Escoda de cara a los comicios para intentar arrebatar al PP el gobierno local.

Miguel Soldevila, actualmente asesor de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), fue jefe de gabinete del exalcalde Agustín Navarro. Además, es secretario de organización de la ejecutiva del PSOE en Benidorm y una de las personas de confianza de la alcaldable. Ahora, con su toma de posesión como concejal, que le permitirá "estrenarse" en la fila de autoridades durante las Fiestas, Cristina Escoda reforzará su hegemonía dentro del grupo municipal.